UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olayların ardından sevindiren haber geldi. Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi sonrası gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda serbest bırakıldı.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda harekete geçildi. İlgili kurumların Gürcistan makamlarıyla yürüttüğü diplomatik ve hukuki temaslar sonucunda 16 taraftarın serbest bırakılması sağlandı.

ADALET BAKANI GÜRLEK DEVREYE GİRDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşerek yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Bakan Gürlek'in görüşmede gözaltındaki Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve olayların sorumluları hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep ettiği belirtildi. Adalet Bakanlığının dün akşamdan itibaren Gürcistan makamlarıyla yoğun temaslar yürüttüğü ve süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

16 TARAFTARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İlgili kurumların koordineli çalışmaları sonucunda gözaltındaki 16 Beşiktaş taraftarının tamamı serbest bırakıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BATUM'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Filistin bayrakları ve pankartları açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcü polisi biber gazı ve coplarla müdahale etmişti. Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 40 dakika ara verilmiş, hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitmişti. Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullandığı görüntüler büyük tepki çekerken olaylar stadyumun dışına da taşmıştı.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELMİŞTİ

Yaşanan olayların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu da Gürcü polisinin müdahalesini sert bir dille kınayarak sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimlerde bulunacağını açıklamıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda Türk futbol kulübü de Beşiktaş'a destek mesajları yayımlamıştı.