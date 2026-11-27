UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik biber gazı ve coplu müdahalesi sırasında farklı takım taraftarlarının aynı tribünde bulunması dikkat çekti.

BU KEZ FENERBAHÇELİ TARAFTARIN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Sırtında Türk bayrağı taşıyan Galatasaraylı taraftarın Gürcü polisine karşı durduğu görüntülerin ardından Fenerbahçeli bir taraftarın da olaylar sırasında çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli forma giyen taraftarın elindeki kırık tribün koltuğuyla polislere doğru yöneldiği görüldü.

BATUM'DA RENKLER BİRLEŞTİ

Beşiktaş'ın Avrupa mücadelesinde Galatasaray ve Fenerbahçe formalı taraftarların da tribünlerde bulunması, Türk futbolundaki ezeli rekabetin ötesinde bir dayanışma görüntüsü oluşturdu.