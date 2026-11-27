ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., dijital yayın platformu Netflix'in Şükran Günü dolayısıyla iki kadın karakterin öpüştüğü bir sahneyi paylaşmasına sert tepki gösterdi. Milyonlarca kez izlenen videoya yorum yapan Trump Jr., "Sizin neyiniz var? Bugün Şükran Günü." ifadelerini kullandı.

ŞÜKRAN GÜNÜ'NDE TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Netflix, sosyal medya platformu X'teki hesabından The Hunting Wives dizisinin ikinci sezonunda yer alan 16 saniyelik bir görüntü paylaştı. Brittany Snow ve Malin Akerman'ın canlandırdığı iki kadın karakterin öpüştüğü sahne, Şükran Günü'ne atıfta bulunan bir mesajla yayımlandı.

TRUMP'IN OĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Netflix'in paylaşımından yaklaşık dört saat sonra videoya yorum yapan Donald Trump Jr., "Sizin neyiniz var? Bugün Şükran Günü." sözleriyle platformu eleştirdi. Tartışmalara neden olan video, dokuz saatten kısa sürede 8,7 milyondan fazla izlendi.

ÜNLÜ İSİMLER DE YORUM YAPTI

İngiliz televizyon sunucusu Piers Morgan, Netflix'in paylaşımına gülme emojileriyle karşılık verdi. Fox News sunucusu Jessica Tarlov ise "2026 pek çok açıdan fazla ileri gitti. Şükran Gününüz kutlu olsun!" yorumunda bulundu.

Netflix'in aynı gün The Body dizisindeki iki kadın karakter arasındaki ilişkiyi konu alan başka bir video da paylaştığı belirtildi.

PENTAGON DA NETFLIX'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Trump yönetimine yakın isimler daha önce de Netflix'in yapımlarına yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Pentagon, eşcinsel bir askerin hikayesini konu alan Boots dizisinin yayımlanmasının ardından platformu ideolojik bir gündem yürütmekle suçlamıştı.

NETFLIX'TEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İngiliz Daily Mail gazetesi, tartışmalı paylaşımla ilgili hem Netflix'ten hem de Donald Trump Jr.'ın sözcüsünden açıklama talep ettiğini bildirdi. Tarafların yanıtına haberde yer verilmedi.