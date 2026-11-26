Yayaya yol vermek yerine saldırdı! Cezası dudak uçuklattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermeyerek saldıran 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü C.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye toplam 185 bin 662 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, motosikleti de aynı süreyle trafikten men edildi.
Yayaya yol vermek yerine saldıran motosiklet sürücüsüne ağır ceza kesildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı.
YOL VERMEDİĞİ YAYAYA SALDIRDI
Olay, 25 Kasım'da İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir caddede meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, yayaya saldırdı.
POLİS EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ YAKALADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Motosikletin plaka bilgilerinden sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, 21 yaşındaki C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
185 BİN 662 TL CEZA KESİLDİ
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye yönelik cezai işlem uygulandı. C.A.'ya, "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "yayalara yol vermemek" gerekçeleriyle toplam 185 bin 662 TL idari para cezası kesildi.
EHLİYETİNE EL KONULDU, MOTOSİKLETİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Sürücüye uygulanan yaptırımlar para cezasıyla sınırlı kalmadı. C.A.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken kullandığı motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.
“Her yer kamera herkesin aracında kamera bunu yapmamaliydin üzücü bir durum artistlik sökmuyor artık sessiz ol daima”Tüm yorumlar (5)
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