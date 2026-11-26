Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı Arzu Duran hayatını kaybetti. Kazanın ardından 17 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, saat 20.40 sıralarında Büyükçekmece'nin Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki H.Ş. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Arzu Duran'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Duran için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Arzu Duran'ın ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Duran, tedavi altına alındı. 52 yaşındaki Arzu Duran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ 17 YAŞINDA VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü H.Ş.'nin 17 yaşında olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından harekete geçen polis ekipleri, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyü gözaltına aldı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arzu Duran'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana gelişine ilişkin inceleme başlattı.