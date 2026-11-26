Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı Kurra Hafız Ali Kemal Hut vefat etti. Hut'un vefatı, talebelerini ve sevenlerini yasa boğdu.

ERDOĞAN'IN GENÇLİK YILLARINDAKİ HOCASIYDI

"Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un talebeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik yıllarında Ali Kemal Hut'tan Kur'an-ı Kerim dersleri almıştı.

ACI HABERİ İSMAİLAĞA CAMİSİ DUYURDU

Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un vefat haberini İsmailağa Camisi yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu. Mesajda, hayatını kaybeden Ali Kemal Hut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.