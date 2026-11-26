Belçika'da NATO'nun en üst askeri karargâhı SHAPE'te staj yaparken casusluk şüphesiyle tutuklanan Çin kökenli Kanadalı kadın cezaevinden çıkıyor. Mahkeme, şüphelinin yargılama süreci tamamlanana kadar elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmasına karar verdi; kararı Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü açıkladı, AA'nın Belçika basınından aktardığına göre.

Kadını ele veren, karargâhtaki davranışları oldu. Brussels Times'ın Le Soir'a dayandırdığı haberine göre stajyer, iş arkadaşlarına karşı aşırı meraklı davranıyor, girmeye yetkisi olmayan bölümlere giriyor ve görev alanı dışındaki dosyalara eriştiği değerlendiriliyordu. Bu davranışlar önce SHAPE'in kendi iç güvenlik birimlerinin dikkatini çekti.

STAJI BİTERKEN KAPISI ÇALINDI

Brussels Times'a göre stajın sona ermek üzere olması, polisin harekete geçmesinde belirleyici oldu. 23 Temmuz'da düzenlenen operasyonda kadının evi ve SHAPE'teki çalışma alanı, bilişim suçları biriminin desteğiyle arandı.

Kadın, "üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak" ve suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Savcılık şüphelinin Çin kökenli olduğunu doğruladı, ancak hangi ülke adına çalıştığı iddia edildiğini açıklamadı.

NATO: GÖREVLER ETKİLENMEDİ

SHAPE Sözcüsü Martin L. O'Donnell, tutuklamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada karargâhın Belçika makamlarıyla tam iş birliği içinde olduğunu söylemişti.

O'Donnell, NATO'nun ya da SHAPE'in hazırlık seviyesinin, komuta ve kontrol düzenlemelerinin ya da yürütülen görevlerin olumsuz etkilendiğine dair bir gösterge bulunmadığını belirtmişti. Mons'taki SHAPE, ittifakın askeri operasyonlarını planlayıp yürüten Müttefik Harekât Komutanlığı'nın merkezi olarak görev yapıyor.