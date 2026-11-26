Real Madrid'in BMW ile iş birliğinin beşinci yılında A takım futbolcuları ve teknik direktör Jose Mourinho, yeni otomobillerini Bernabeu'da düzenlenen törenle teslim aldı. Milli futbolcu Arda Güler'in tercih ettiği lüks otomobil, hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekti.

ARDA GÜLER'İN TERCİHİ 748 BEYGİRLİK CANAVAR

Arda Güler, takım arkadaşları Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Aurelien Tchouameni ve Ferland Mendy gibi BMW XM Label modelini tercih etti.

V8 benzinli motor ile elektrik motorunu bir araya getiren şarj edilebilir hibrit otomobil, 748 beygir güç üretiyor. Beş koltuklu modelin yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 12,6 litre olarak belirtiliyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Milli futbolcunun tercih ettiği lüks otomobilin başlangıç fiyatı 192 bin 190 euro olarak belirtiliyor. Bu rakam yaklaşık 10,7 milyon TL'ye karşılık geliyor.

MOURINHO'NUN TERCİHİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL OLDU

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise tamamen elektrikli BMW iX xDrive60 modelini tercih etti. 544 beygir gücündeki ve saatte 200 kilometre azami hıza ulaşabilen otomobilin fiyatı yaklaşık 105 bin 850 euro.

Federico Valverde de 313 beygir gücünde, dört tekerlekten çekişli BMW iX2 xDrive30 modelini seçti. 479 kilometre menzile sahip elektrikli otomobilin fiyatı ise yaklaşık 58 bin 700 euro.