UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında Londra'da oynanan karşılaşma öncesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. İngiltere'ye akın eden yaklaşık 20 bin Fenerbahçe taraftarı, Stamford Bridge'de takımlarına adeta Kadıköy atmosferi yaşattı.

POLİS TÜRKÇE UYARINCA ŞAŞIRDILAR

Londra'da görev yapan Türk polis, karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, "Arkadaşlar neşenize hayranım ama lütfen meşale yakmayın." dedi.

Polisin uyarısının ardından bazı taraftarların yuhalama sesleri yükselirken başka bir Fenerbahçeli taraftarın, "Adam Türk lan! Ne yuhalıyorsunuz?" sözleri dikkat çekti.

POLİSTEN TEZAHÜRAT YAPMASINI İSTEDİ

Türk polisin bir kez daha "Lütfen meşale yakmayın!" uyarısında bulunması üzerine Fenerbahçeli bir taraftar, "O zaman bir şey söyleyeceğim, 'Sarı' demen lazım." diyerek polisi tezahürata davet etti. Taraftarlarla polis arasında yaşanan eğlenceli diyalog, izleyenleri gülümsetti.