UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Sporting, sahasında Manchester United'ı ağırladı. 2-2'lik beraberlikle sona eren karşılaşmada İngiliz ekibinin iki golünü de Bruno Fernandes kaydetti. Portekizli yıldızın ikinci golündeki ilginç ayrıntı ise dikkat çekti.

AYAĞINI BASTIĞI YERDEN TOP SEKTİ

Bruno Fernandes, gol öncesindeki bir pozisyonda ceza sahasına doğru koşarken sol ayağını kaleye yakın bir noktaya bastı. Portekizli futbolcunun ikinci golünde ise top tam olarak o noktada sekerek kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu.

GOLÜN SIRRI MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Fernandes'in daha önce ayağını bastığı noktada topun sekmesiyle gelen golün ilginç ayrıntısı, karşılaşmanın ardından ortaya çıktı.

ESKİ TAKIMINA İKİ GOL ATTI

Manchester United'ın iki golünü de eski takımı Sporting karşısında kaydeden Bruno Fernandes, ilk golünü penaltıdan attı. Mauricio Pochettino yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Manchester United puanını 7'ye, Sporting ise 10'a yükseltti.

İşte o golden kareler;