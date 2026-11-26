Yunanistan'da Foni Logikis (Akıl Sesi) Partisi'nin lideri ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Afroditi Latinopoulou, Türkiye'ye yönelik ağır ifadeler kullandı. Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan Latinopoulou, "Türkiye'nin tarihi yok, sabıka kaydı var" ifadelerini kullanarak Avrupa Birliği'ne Türkiye ile tüm ilişkilerini kesme çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Latinopoulou'nun açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye'yi Kıbrıs meselesi, Ege'deki anlaşmazlıklar ve göç politikaları üzerinden suçlayan Yunan siyasetçi, Ankara'nın Avrupa Birliği'ne yönelik göç hareketlerini bir araç olarak kullandığını ileri sürdü.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nı da hedef alan Latinopoulou, anlaşmanın hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Girit, Rodos ve Meis adalarının deniz yetki alanlarının göz ardı edildiğini savunan Yunan vekil, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarını eleştirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE TÜRKİYE ÇAĞRISI

Latinopoulou, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile her türlü iş birliğine son vermesi gerektiğini savundu. Yunan siyasetçi ayrıca Türkiye'nin yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın değil, tüm Avrupa Birliği'nin düşmanı olarak görülmesi gerektiğini ileri sürdü.

LİBYA'DAKİ GELİŞME ANLAŞMAYI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan mutabakat, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin 20 Ekim 2026'da anlaşmayı onaylamasının ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Yunanistan anlaşmaya itiraz ederken Ankara, mutabakatın uluslararası hukuka uygun olduğunu ve iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruduğunu savunuyor.