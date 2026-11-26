Ünlüler soruşturmasında tutuklama! Şarkıcı hakkındaki suçlama belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler arasında bulunan şarkıcı Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 24 kişiden 10 kişi için karar verildi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.
CEYLAN KAYA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı.
ÖZCAN DENİZ, DENİZ ÇAKIR VE BURCU ÖZBERK SERBEST
Soruşturma kapsamında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel hakkında karar verildi. 9 şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
14 ŞÜPHELİ YENİDEN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltı süreleri uzatılan İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayadan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaeı, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve İlknur Şahin yeniden emniyete götürüldü.
DİJİTAL MATERYALLER VE GİZLİ TANIK İFADELERİ İNCELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü belirtildi.
Şüphelilerin savunmaları, tanık beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
ADLİ TIP KURUMUNDA TEST VERMİŞLERDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli, gece saatlerinde Adli Tıp Kurumunda yasaklı madde testi vermişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.
Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü bildirdi.
“fon paraları noldu ,fon paralari.”Tüm yorumlar (12)
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