Fatma ne oldu. Fatma

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

uyuştucu kullanan müptezellerden, çocukları zehirleyen zehir tacirlerinden daha önemli demekki senin için fatma, müptezeller müptezellere destek oluyor gördüğüm kadarı ile, UYUŞTURUCU SATANDA ÖZENDİRENDE KULLANANDA BU MİLLETİN HAKKINI YİYEN GASPÇILAR FONCULAR BELEDİYE BAŞKANLARI HER KİM İSE UTANMAZ ARSIZ NAMUSSUZ AHLAKSIZDIR