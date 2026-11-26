İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özcan Deniz, adliyeye sevk edildi. Ünlü sanatçı hakkında adli kontrol talep edilirken eşi Samar Dadgar'ın Instagram hesabındaki paylaşımı dikkat çekti.

EŞİNİN YENİ FİLMİNDEN BİR SAHNE YAYIMLADI

Samar Dadgar, eşinin hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini üstlendiği hem de Öykü Karayel ile başrolünü paylaştığı Son Yemek filminden duygusal bir sahneyi Instagram hesabının hikaye bölümünde yayımladı.

KALP VE SARILMA EMOJİSİ EKLEDİ

Üzerinde "Ağlayarak sevgilime sarılmak istediğim o film" ifadelerinin yer aldığı videoya Dadgar, beyaz kalp ve sarılma emojileri ekledi. Eşinin adli sürecine ilişkin herhangi bir yazılı açıklamada bulunmayan Dadgar'ın paylaşımının zamanlaması dikkat çekti.

HENÜZ BİR HAFTA ÖNCE YAYINA GİRMİŞTİ

Özcan Deniz'in Bekir, Öykü Karayel'in ise Sebahat karakterine hayat verdiği Son Yemek filmi, 19 Kasım'da izleyiciyle buluşmuştu. Çeyrek asra yayılan bir aşk hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Ceyda Düvenci ve Gonca Vuslateri gibi isimler de yer alıyor.