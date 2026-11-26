UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile Emre Belözoğlu yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İngiltere'deki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 kazandı.

SAVUNMA TEHLİKEYİ UZAKLAŞTI

14. dakikada ev sahibi ekibin yarı alanından çıkmaya çalıştığı sırada İsmail'in kaptığı topla önce Greenwood, ardından Muric buluştu. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazında sol ayağıyla yaptığı vuruşta, savunma son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL

17. dakikada Kerem'in sol taraftan ortaladığı topa ceza alanında yükselen Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Muric, topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından Muric'in Matviyenko'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

KALECİ SON ANDA TOPU UZAKLAŞTIRDI

27. dakikada Greenwood'un ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Riznyk falsolu gelen topu son anda uzaklaştırdı.

OĞUZ AYDIN GOLÜ YAPAMADI

41. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oğuz Aydın'ın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, kaleci Riznyk son anda topu kornere çeldi.

FENERBAHÇE VEDAT MURIQI İLE ÖNDE

Fenerbahçe, 56. dakikada öne geçti. Mason Greenwood, sağ çaprazdab ceza sahasına kat ederek vuruşunu yaptı. Kaleci Riznyk'ten dönen topu takip eden Vedat Muriqi, tamamlayarak ağlarla buluşturdu.

BİR GOL İPTALİ DAHA

Fenerbahçe, 59. dakikada bir gol daha buldu ancak ofsayt. Savunma arkasına sarkan Vedat Muriqi, pasını Greenwood'a aktardı. Greenwood topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem, Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi'nin ofsaytta olduğunu işaret etti.

22 YIL SONRA TARİHİ ZAFER

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nde üst üste ikinci kez kazanan Fenerbahçe, 8 puana ulaşarak ilk 24 yolundaki iddiasını güçlendirdi. Öte yandan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 22 yıl sonra deplasmanda kazandı.

TÜRK TAKIMLARINA İLK KEZ KAYBETTİ

Türk takımlarına karşı çıktığı resmi maçlarda ilk kez mağlup olan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP VILLARREAL

Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında İspanyol ekibi Villarreal'i ağırlayacak. Shakhtar Donetsk ise Leipzig deplasmanına gidecek.