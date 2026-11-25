Hadise'nin 14 yıl önce karşısında dans ettiği çocuk ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Hadise'nin 14 yıl önce RAMS Park'ta oynanan A Milli Futbol Takımı'nın maçında seslendirdiği şarkı esnasında görevli bir çocuğa karşı dans ettiği anlar gündem olmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı, görüntüdeki çocuğun kendi eşi olduğunu ''Kim bilebilirdi ki yıllar önce viral olan bu çocuğun kocam olacağını'' sözleriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı Hadise’nin 14 yıl önce RAMS Park’taki A Milli Takım maçında sahne alırken görevli bir çocuğa karşı dans ettiği anlar yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
''KİM BİLEBİLİRDİ Kİ...''
Bir sosyal medya kullanıcısı, videodaki çocuğun kendi eşi olduğunu açıkladı. Paylaşımında duygularını dile getiren kullanıcı, "Kim bilebilirdi ki yıllar önce viral olan bu çocuğun kocam olacağını" ifadelerini kullandı.
NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Yıllar önceki görüntülerini izleyen o adamın neşeli halleri dikkat çekti. Bu anlar kısa sürede yoğun ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı.
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