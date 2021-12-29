Son Dakika Medya Haberleri

- 29.12.2021 29 Ara 19:50 RTÜK, FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ilkesi ihlalleri sebebiyle FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı. Kurulun Halk TV'ye verdiği cezada; eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın küçük düşürüldüğü tespit edildi.
- 27.12.2021 27 Ara 17:32 AYGAD'da genel kurul heyecanı! Ahmet Işıkdağ güven tazeledi
Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Işıkdağ güven tazeledi.
- 03.12.2021 03 Ara 17:30 Hayranı, Uğurcan Şengül'e Çarptı ve Kaçtı!
Uğurcan Şengül akıl almaz bir olay yaşadı. Ünlü fenomene bir hayranı aracı ile çarptı ve kaçtı. Olay yargıya taşınıyor.
- 03.12.2021 03 Ara 17:20 Nedim Hançer, "Survivor AllStar, Çok Yakında Ekranlar Başında"
Reytingleri alt üst eden ekranların sevilen yarışma programı Survivor AllStar, ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
- 10.10.2021 10 Eki 20:51 Flash TV'de ana haber bültenlerini Can Ataklı sunacak
Yeni yayın dönemine 11 Ekim'de başlayacak olan Flash TV'de ana haber bültenlerini sunacak isim belli oldu. Deneyimli gazeteci Can Ataklı, hafta içi her gün saat 18.00'da başlayacak olan ana haberleri sunan kişi olacak.
- 03.05.2021 03 May 13:12 AYGAD Başkanı Işıkdağ'dan 3 Mayıs mesajı: Basını COVİD'den koruyun
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işıkdağ, "2020 yılında çok sayıda gazeteci Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Siz turkuaz basın kartı diye diretirseniz, virüsü yenmekte başarılı olamazsınız. Yerel ya da genel ayırımı yapmadan tüm basın mensuplarına biran önce aşı yapılmalıdır" dedi.
- 16.04.2021 16 Nis 15:56 Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılar sakinlerini sahura kaldırdı
Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılar sakinlerini sahura kaldırdı Kadın radyocu davul çaldı, Bağcılar sokaklarında sahur vakti renkli görüntüler oluştu Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Sahur Devriyesi" programına konuk olan radyocu Beyza Koç, Ramazan davulcusu olup söylediği...
- 13.04.2021 13 Nis 17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
Habertürk'te yayınlanan 'Gün Ortası' programında bugün ilginç anlar kayıtlara geçti. Sunucu Hülya Hökenek'in, canlı bağlantıların ardından kameralar stüdyoya döndüğünde dekolteli gömleğinin düğmesini iliklemiş olması dikkatlerden kaçmadı.
- 19.01.2021 19 Oca 18:35 2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi'nde "Yılın En Kaliteli Haber Sitesi" ödülü Haberler.com'a verildi
Lob'in Turkey tarafından düzenlenen 2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi'nde "Yılın En Kaliteli Haber Sitesi" ödülü Haberler.com'a verildi. Ödülü Haberler.com ailesi adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.
- 25.12.2020 25 Ara 00:13 Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddialarına kanalın patronundan yanıt: Haber tümüyle asılsız
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddiaları hakkında "Belli bir amaca hizmet ettiği izlenimi veren bu haber spekülasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.
- 16.11.2020 16 Kas 22:12 Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi
Hürriyet gazetesinin eski Ege Bölge Temsilcisi 70 yaşındaki Nedim Demirağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- 10.11.2020 10 Kas 13:18 Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında NTV'nin Anıtkabir'den yaptığı canlı yayına müdahale edildi, yayın zorla sonlandırıldı.
- 30.10.2020 30 Eki 12:12 Ne yasak aşklar, ne aşiret hikayeleri! Dizi senaristlerinin gözdesi artık psikoloji
İddialı yapımlar bir bir yayından kalkarken psikolojik konuları işleyen diziler reytinglerin kaymağını yiyor. Peki özellikle "takıntı" sorunu neden bu kadar popüler oldu? Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz bu konunun işlenmesinin insanlık adına büyük hizmet olduğunu söylüyor ve Türkiye'de bu soruna sahip insan sayısının çok olduğuna dikkat çekiyor.
- 20.10.2020 20 Eki 10:01 Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür
Beyaz Futbol programında sunucunun konuştuğu sırada mikrofonunun açık olduğunu unutan Abdülkerim Durmaz'ın "Doğduğu günün ..... ..... ben gidiyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu.
- 17.10.2020 17 Eki 11:16 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde "Yılın Haber Sitesi" ödülü Haberler.com'a verildi
2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi, "16 Ekim Dünya Gıda Günü"nde Hilton Bomonti'de gerçekleşti. Zirvede, Haberler.com'a "Yılın Haber Sitesi" ödülü verildi. Pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı zirveye ilgi büyük oldu.
- 16.09.2020 16 Eyl 16:56 RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX Ana Haber'i sunan Selçuk Tepeli'nin otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken kullandığı ifadeleri nedeniyle kanala idari para cezası kesti.
- 16.09.2020 16 Eyl 16:20 RTÜK, Mütercimler'in imam hatip sözlerini affetmedi! Haber Global'e ceza yağdı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Erol Mütercimler'in imam hatip liseleri mezunları ile ilgili ifadelerini yayınlayan Haber Global kanalına program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uyguladı.
- 10.09.2020 10 Eyl 09:21 Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?
Veda töreninde eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusunu sordu. Bu soruya o esnada cevap vermekten kaçınan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Satılık değilim" ifadesini kullandı.
- 08.09.2020 08 Eyl 11:45 'En iyi Haber Portalı Ödülü' Haberler.com'a verildi
Türkiye'nin 'En İyilerinin' ödüllendirildiği Gold Faces Of Turkey ödül töreninde Haberler.com'a 'En iyi Haber Portalı Ödülü' verildi. Gecede birçok ünlü isim ödül alırken, katılımcılar koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde oturdu.
- 30.08.2020 30 Ağu 15:46 TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, spiker Nilgün Balkaç yüksek sıcaklık nedeniyle yayın sırasında baygınlık geçirdi.
- 29.08.2020 29 Ağu 18:28 Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu verdi. Hatipoğlu, "Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun" dedi.
- 27.08.2020 27 Ağu 17:19 RTÜK'ten TELE 1'e terör örgütü propagandası cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bölücü terör örgütüne ait bez parçalarının yer aldığı reklam filmini yayınladığı gerekçesiyle TELE 1'e en üst sınırdan idari para cezası verdi.
- 27.08.2020 27 Ağu 15:38 FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül 2020 tarihinde son kez ekrana çıkarak görevi Selçuk Tepeli'ye teslim edecek.
- 26.08.2020 26 Ağu 20:20 FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den istifa eden başarılı sunucu Fatih Portakal'dan ilk tweetler gelmeye başladı. Portakal, sosyal medya hesabından, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz ile ilgili paylaşımlar yaptı.
- 25.08.2020 25 Ağu 11:11 Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, kanala sunduğu gerekçede "Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar. Kaldıramıyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.
- 25.08.2020 25 Ağu 10:24 Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal'ın FOX TV'deki görevinden istifa etmesini yorumlayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır" şeklinde bir ifade kullandı.
- 25.08.2020 25 Ağu 07:41 FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Dün FOX TV'den istifa ettiğini duyuran ve toprakla uğraşacağını açıklayan Fatih Portakal, "Hoşgeldin yeni gün..." notuyla yeni hayatının ilk gününden fotoğraf paylaştı.
- 24.08.2020 24 Ağu 22:23 Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili ortaya atılan "Koronavirüse yakalandı" iddiaları asistanı tarafından yalanlandı. Haberler.com'a açıklama yapan Hatipoğlu'nun asistanı, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle yapılan testte Hoca'nın testi negatif çıktı" dedi.
- 24.08.2020 24 Ağu 22:18 Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın istifa etmesinin ardından ünlü spikerin yerine geçecek isim merak konusu oldu. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Portakal'ın yerine ana haber bültenini artık Selçuk Tepeli'nin sunacağını söyledi.
- 24.08.2020 24 Ağu 22:03 Fatih Portakal'ın yerine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu
Fatih Portakal'ın FoxTV'den ayrılmasının ardından Ana Haber bültenini sunacağı iddia edilen Uğur Dündar yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu. Dündar söylentileri yalanlayarak, "Fatih Portakal'dan boşalan yere beni lâyık gören herkese çok teşekkürler. Ancak ben TELE-1 ailesinin üyelerinden biriyim" dedi.
- 24.08.2020 24 Ağu 15:39 Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin başına geçtiği konuşulan İmamoğlu'nun aklındaki bir sonraki hamle FOX TV'den istifa eden eski arkadaşı Fatih Portakal'a kanalda yer vermek. Portakal'ın veda mesajındaki sözleri de bir süre dinlendikten sonra sektöre döneceği iddialarını güçlendiriyor.
- 24.08.2020 24 Ağu 15:04 Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın FOX ana haber sunuculuğundan istifası sonrası, gözler yerine geçecek isme odaklandı. Ortaya atılan iddialara göre Selçuk Tepeli, kanal ile sözleşme aşamasında.
- 24.08.2020 24 Ağu 12:30 FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi.
- 24.08.2020 24 Ağu 08:53 Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemelen 4 isim gündeme geldi: İsmail Küçükkaya, Selçuk Tepeli, Deniz Zeyrek, Cüneyt Özdemir.
- 22.08.2020 22 Ağu 08:29 Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Türkiye için tarihi öneme sahip doğal gaz keşfiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Hayırlı olsun" dedikten sonra sorularını ardı ardına sıraladı.
- 03.08.2020 03 Ağu 09:19 Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Veyis Ateş'in sunduğu daha önceki canlı yayınlarda yaşanan yellenme kazaları sonrası bu kez stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu.
- 19.07.2020 19 Tem 23:33 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu. Medya ve sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı zirvede, dijital medya alanında Türkiye'nin en iyi haber portalı ödülüne Haberler.com layık görüldü.
- 27.06.2020 27 Haz 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Pençe Kaplan Harekatı'ndan son gelişmeleri ekran başındakilere aktaran muhabirin şekilden şekle girmesi, kameramanın da açılarla onu eşlik etmesi ekran başındaki izleyiciyi şaşkına çevirdi.
- 24.06.2020 24 Haz 13:03 Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Cuma günkü haber bülteninde yaptığı veda konuşmasında bir süre ekranlara ara vereceğini belirten Fatih Portakal, kanaldan kovulduğu yönündeki iddialara "Hala başaramadılar" sözleriyle yanıt verdi.
- 17.06.2020 17 Haz 10:00 Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Terör örgütü PKK'nın eylemlerini kınamadıkları sürece HDP'lilerin Habertürk ekranlarındaki programlara davet edilmeyeceğini belirten Veyis Ateş, eline kalem batırdığı örnekle durumu ekran başındakilere anlatmaya çalıştı.
- 15.06.2020 15 Haz 14:13 AYGAD'ın 4 gün sürecek Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi projesi start alıyor
Başkanlığını usta gazeteci Ahmet Işıkdağ'ın yaptığı Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa düzenleyeceği "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi" projesi yarın start alıyor. Programına yaklaşık 20 kentimizden 60 civarında gazetecinin katılması bekleniyor.
- 01.06.2020 01 Haz 15:58 Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Koronavirüs salgını süresince hemen her yere koşturan ve yaptığı canlı bağlantılarla adından söz ettiren Fulya Öztürk, CNN Türk'te istihbarat şefi yardımcılığı görevine getirilecek.
- 22.05.2020 22 May 15:37 Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: Sevda Noyan'ın canlı yayında bir daha 15 Temmuz benzeri bir darbe girişiminin benzeri olması halinde "Bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak" demesinden dolayı Ülke TV'deki Arafta Sorular programına 3 kez program durdurma cezası verildi.
- 19.05.2020 19 May 00:07 Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan Faik Işık, askerlik anısını anlatırken canlı yayında küfür etti. Moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın uyarması üzerine de imalı bir şekilde özür diledi.
- 09.05.2020 09 May 21:16 Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Görevinden istifa eden Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu'nun getirileceği öğrenildi. Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner'in eşi olan Deniz Bayramoğlu, böylece eşine de rakip oldu.
- 09.05.2020 09 May 19:04 Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettiğini duyurdu. Aydın, açıklamasında "Yeni sezonda sürpriz bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın" dedi.
- 06.05.2020 06 May 10:30 Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Bir süre önce canlı yayında koronavirüs şoku yaşayan Esra Erol, şimdi de konuğunun kadrajdan çıktıktan sonra ettiği küfürle gündeme geldi.
- 23.04.2020 23 Nis 14:27 Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu'nun istifası konuşulurken canlı yayında duyulan yellenme sesinin ardından dün akşam da Veyis Ateş'in yüzüne sinek kondu.
- 15.04.2020 15 Nis 16:26 Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Fatih Portakal'ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki korona virüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendiren RTÜK, FOX TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi.
- 09.03.2020 09 Mar 17:56 Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş, 'Gece Raporu' ile gündemin nabzını tutacak
Usta gazeteci Erdoğan Aktaş, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gece Raporu' programıyla izleyici ile buluşacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aktaş, "Siz de gelin, katılın programı birlikte değerlendirelim" notunu düştü.
- 07.02.2020 07 Şub 14:53 Habertürk çalışanlarının zam kararına tepkisi canlı yayından duyuldu
İstanbul'da ulaşıma gelen zamların neleri kapsadığını öğrenen Habertürk çalışanları, "Haydaaa" diye tepki gösterdi. Çalışanların bu tepkisi canlı yayında ekran başındaki izleyiciler tarafından da duyuldu.
- 23.01.2020 23 Oca 09:25 Canlı yayında CHP'li vekilin sözleri Ahmet Hakan'ı kızdırdı: Bağlamayın bu adamı
CNN Türk canlı yayınına bağlanan CHP eski milletvekili Gökhan Günaydın'ın üslubu ve paylaşımı, programın sunucusu Ahmet Hakan'ın tepkisine neden oldu. Vekili canlı yayından alan Hakan, "Bağlamayın bu adamı hak etmiyor" dedi.
- 21.01.2020 21 Oca 11:34 Yarışmacıların soyunduğu programda görme engelliler için sesli anlatım yapılacak
İngiltere'de çıplak yarışmacıların birbirleriyle flört ettiği televizyon programından ilginç bir karar alındı. Program yapımcıları, görme engelli seyirciler için sesli anlatım yapacaklarını duyurdu.
- 11.01.2020 11 Oca 13:10 UİGAD Akademi'de internet medyasının sorunları ele alındı
Kısa adı UİGAD olan Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlediği panelde internet medyasının sorunlarına değinip çözüm önerilerinde bulundu.
- 11.01.2020 11 Oca 00:44 AYGAD'dan muhteşem gece! Birbirinden önemli isimlere ödülleri takdim edildi
Bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin Altın İmza ödül töreni, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ses getirdi.
- 06.01.2020 06 Oca 15:37 Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü
15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, yaklaşık 3,5 yıl sonra TRT'de yayınlanan 'Dünya Gündemi' isimli haber bülteni ile yeniden ekranlara döndü.
- 28.12.2019 28 Ara 16:07 Yayın hayatına yeni başlayan sağlık programı büyük ilgi görüyor
Ekotürk TV'de Sağlık İletişimi Uzmanı Serap Öcal'ın sunumuyla ekrana gelen "Sağlık Ekonomisi" programı, başarılı konu ve konuklarıyla kısa sürede izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.
- 20.12.2019 20 Ara 15:36 TİGAD, İhlas Haber Ajansı ekibiyle bir araya geldi
Kısa adı TİGAD olan İnternet Gazeteciliği Derneği, İhlas Haber Ajansı İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü ve Anadolu Yakası muhabirleri ile bir araya geldi.
- 06.09.2019 06 Eyl 17:00 AYGAD yönetimi, genç başkanı makamında ziyaret etti
Aanadolu Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.
- 12.06.2019 12 Haz 14:17 Haberler.com yılın en iyi haber sitesi seçildi!
13. Geleneksel yılın enleri ödül töreni bu yıl Dedeman Otel'de gerçekleştirildi. Ödül Töreninde Haberler.com'a da 'Yılın En İyi Haber Sitesi' ödülü geldi. Ödülü Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Medyamize Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kadir Gürbüz'ün elinden aldı.
- 12.11.2018 12 Kas 11:32 Yasak Elma'nın Yeni Bölümünde Halit'e Babalık Şoku!
Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın 22. Yeni bölümünde Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Halit büyük şok yaşıyor.
- 31.10.2018 31 Eki 14:05 MasterChef Türkiye'de Kim Elendi? İşte, 30 Ekim'de Yayınlanan Son Bölümün Eleneni
MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan son bölümde merak edilen sorunun cevabı yanıt buldu. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi?
- 25.10.2018 25 Eki 11:20 Reyting Rekortmeni Arka Sokaklar Dizisinde Sürpriz! O İsim Geri Dönüyor
Kanal D ekranlarında 12 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinden izleyenleri sevindirecek yeni bir haber geldi. Dizinin efsane ismi kadroya yeniden katılıyor.
- 12.10.2018 12 Eki 15:58 Jet Sosyete Dizisinden Yıldız Tilbe Sürprizi!
Sevilen dizi Jet Sosyete'nin 2. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız'lı yeni bölüm heyecan yarattı.
- 11.10.2018 11 Eki 14:11 Aracını Satan Vatandaşın Hijyen Takıntısı Güldürdü: "Gaz pedalına ayakkabı bile değmedi."
İkinci el satış sitesine aracını satmak amacıyla ilan veren vatandaşın arabayı tanıtma yazısı güldürdü.
- 24.09.2018 24 Eyl 14:38 Kopaş Kozmetik'te Humana Pazarlama Müdürü Burcu Ersoy Alp oldu
Kozmetik ve bakım ürünleri sektörüne öncülük eden yerel firmaların başında gelen Kopaş Kozmetik'te Humana Pazarlama Müdürlüğü görevini Burcu Ersoy Alp yürütecek.
- 14.10.2017 14 Eki 14:09 Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyayı Gülme Krizine Sokan 10 Tweet
Ülkede ne olursa olsun twitter'ın kendine has bir gündemi ve bitmeyen bir eğlencesi var. Geçtiğimiz haftanın en komik tweet'lerini sizin için derledik.
- 29.05.2017 29 May 22:05 Kadir Demirel Kimdir
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel kimdir? İşte cevabı...
- 23.05.2017 23 May 14:19 Yeni Şafak Yazarı Akif Emre, Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Akif Emre, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emre'nin, bugünkü son yazısı yayımlanmıştı.
- 17.05.2017 17 May 14:38 Fatih Portakal'ı Üzecek İddia: Fox TV'de Haber Programları Kaldırılacak
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi başarılı sunucuları olan Fox TV'de haber programlarının kaldırılacağı yönündeki iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem kapanabilir.
- 24.04.2017 24 Nis 11:21 Sony'nin Çocuk Dünyası 'SÇocuk' Yayına Girdi! Çocuklar Doyasıya Eğlendi
Televizyon ve eğlence sektörünün öncü kuruluşlarından Sony Pictures Television Networks Turkey, Türkiye'de Çocuk kanalı SÇocuk'un yayına başlamasını "Sony'nin Çocuk Dünyası ile hayallerini yakala!" konsepti ile kutladı.
- 14.04.2017 14 Nis 17:15 Oğuzhan Saruhan 'Medipol Kariyer Zirvesi'ne Katıldı
Türkiye'nin önde gelen şirket ve kuruluşların üst düzey yöneticileri Medipol Üniversitesinde düzenlenen 'Medipol Kariyer Zirvesi '17'ye Oğuzhan Saruhan da katıldı.
- 25.01.2017 25 Oca 09:37 Ünlü Sunucu Serpin Alparslan'dan Memleketi Ordu'ya Muhteşem Proje!
Ünlü sunucu Serpin Alparslan, memleketi Ordu için hazırladığı "Her Mevsim Ordu" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
- 21.12.2016 21 Ara 11:31 Bana Sevmeyi Anlat 17. Bölüm Fragmanında Engin Öldü mü?
FOX TV'nin dizisi Bana Sevmeyi Anlat 17. bölümü yeni fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri yeni bölümün fragmanında Engin'in durumunu konuşuyor.
- 21.12.2016 21 Ara 09:27 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm Fragmanı Meryem Uzerli Gözüktü
Atv'nin salı günü dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragmanı yayınlandı. 53. bölümün yeni fragmanında Meryem Uzerli, Suzan karakteri ile diziye dahil oluyor!
- 18.12.2016 18 Ara 15:53 Kara Sevda 49. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kemal Gerçeği Öğrenecek mi?
Star tv'nin dizisi Kara Sevda 49. bölüm fragmanı yayınlandı. 49. bölüm fragmanında Nihan, Kemal'e gerçeği açıklayacak mı? Çarşamba akşamı neler olacak?
- 18.12.2016 18 Ara 15:29 İçerde 14. Bölüm Son Fragmanında Alyanak, Celal'i Öldürecek mi?
Show tv'nin dizisi İçerde 14. bölüm fragmanı yayınlandı. 14. bölüm fragmanında Celal'in ardında gizli planlar dönüyor! İşte pazartesi akşamı olacaklar.
- 15.12.2016 15 Ara 10:32 No 309 Dizisi 27. Bölüm Fragmanında Lale, Onur'u Kendinden Soğuttu!
No 309 dizisi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 27. son bölüm fragmanında Lale muziplikleri ile Onur'un canına tak ettirdi. No 309 26. son bölümde ne oldu ve yeni bölümde neler olacak. İşte tüm detaylar.
- 15.12.2016 15 Ara 10:06 Poyraz Karayel 73. Bölüm Fragmanında Duygusal Dakikalar!
Poyraz Karayel 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 73. son bölüm fragmanında Ayşegül tüm acılarından kurtulup Poyraz ile mutluluğa yeniden kavuşabilecek mi? Poyraz Karayel 72. son bölümde ne oldu ve yeni bölümde neler olacak. İşte tüm detaylar.
- 15.12.2016 15 Ara 09:53 Diriliş Ertuğrul 70. Bölüm Fragmanında Hutbe Okutuldu, Sancak Dikildi!
Diriliş Ertuğrul 70. bölüm fragmanı yayınlandı. 70. bölüm fragmanında Ertuğrul tapınakçılara darbeyi indirip sancağı dikti! Diriliş Ertuğrul 69. bölümde ne oldu ve yeni bölümde neler olacak. İşte tüm detaylar.
- 17.11.2016 17 Kas 10:26 Kim Milyoner Olmak İster'de 'Godfather'dan Zorlayan Soru
Çarşamba akşamı izleyicileri ekrana kilitleyen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında soru The Godfather (Baba) filminden geldi. Filmin içindeki küçük bir detayın değeri 60 bin Türk Lirasıydı.
- 07.11.2016 07 Kas 11:42 Flash TV Haber Spikeri "Sonunda Delirdik" Dedi, Huni Taktı
Flash TV haber spikeri Mustafa Yenigün, Denizli'de bir kadının, oğluna terlik fırlatması sonucu hakkında 5 yıl hapis cezası istenmesini "Sonunda delirdik" diyerek huniyle yorumladı.
- 02.11.2016 02 Kas 14:00 Arka Sokaklar 415. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı
Arka Sokaklar dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle 4 Kasım'da ekranlarda olacak. Peki bu hafta dizide neler olacak? İşte tüm detaylar...
- 25.09.2016 25 Eyl 11:09 Rüzgarın Kalbi Dizisi, Reytingleri Sildi Süpürdü
Rüzgarın Kalbi dizisi yeni bölümü ile Kertenkele'yi geçerek 24 Eylül Cumartesi gecesinin reyting birincisi oldu.
- 16.08.2016 16 Ağu 12:03 Kanal 35'in Yayını RTÜK Kararıyla Durduruldu
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Küçükbay'ın sahibi olduğu Kanal 35 televizyon kanalının yayını durduruldu.
- 15.08.2016 15 Ağu 19:16 Darbe Soruşturmasında Hürriyet Muhabiri Arda Akın Tutuklandı
Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılan Hürriyet muhabir Arda Akın tutuklandı.
- 15.08.2016 15 Ağu 12:48 Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ'nün Bitmesi İçin Kabe'de Nasıl Dua Ettiğini Anlattı
Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı televizyon programında, FETÖ'nün paralel din kurmaya çalıştığını daha önceden anladığını ve Kabe'ye giderek 'bunların cemaatini darmadağın et' diye dua ettiğini anlattı.
- 25.07.2016 25 Tem 19:18 Nazlı Ilıcak'ın Oğlu Annesine "Derhal ifadeni Ver" Çağrısı Yaptı
Hakkında gözaltı kararı verilen Nazlı Ilıcak'a, oğlu Mehmet Ali Ilıcak, "Sana yakışan bu duruş değil, gel ve derhal ifadeni ver" diyerek çağrı yaptı.
- 21.06.2016 21 Haz 13:52 ATV, Emsal Teyzeyi Yeniden Davet Etti
Kim Milyoner Olmak İster'in yarışmasına iki kere katılarak verdiği espirili yanıtlarla herkesin ilgisini çeken Emsal Teyze, ATV'nin yeni yarışma programına katılacak.
- 15.06.2016 15 Haz 11:01 Gazeteci Hakkı Devrim Hayatını Kaybetti
Türk medyasının usta kalemi gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında hayatını kaybetti.
- 14.06.2016 14 Haz 11:26 "Namaz Kılmayan Hayvandır" Sözüne Canlı Yayında Özür
Prof. Dr. Mustafa Aşkar'ın büyük tepki çeken "Namaz kılmayan hayvandır" sözleriyle ilgili program sunucusu Serdar Tuncer özür diledi.
- 05.06.2016 05 Haz 20:32 Uşak Üniversitesi Öğrencilerinin Gazi Duyarlılığı
Uşak Üniversitesi İletişim Bölümü öğrencilerinden takdire şayan duyarlılık.
- 22.04.2016 22 Nis 15:01 Agresif Büyümeyi Borç ile Finans Etmeye Çalışan Güneş Devi Sunedison İflas Erteleme İstedi
ABD merkezli yenilenebilir enerji şirketlerinden SunEdison, mahkemeye başvurarak "Chapter 11" yasal düzenlemesi kapsamında iflas erteleme istedi.
- 03.04.2016 03 Nis 09:22 Yeni Şafak Gazetesinden Ayrılan Abdülkadir Selvi Hürriyet'e Geçti
Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak'tan istifa etmişti. Selvi yazılarına Hürriyet'te devam edecek.
- 31.03.2016 31 Mar 08:27 Abdülkadir Selvi, Yeni Şafak'tan Ayrıldı
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi, 15 senedir çalıştığı gazetesiyle bugün yollarını ayırdı.
- 20.03.2016 20 Mar 15:24 ''Böyle Çok Daha Güzelsin'' Yayından Kaldırıldı
Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu'nun üstlendiği, jüriliğini Sema Çelebi ve Alp Kavasoğlu'nun yaptığı Böyle Çok Daha Güzelsin yayından kaldırıldı.