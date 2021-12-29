Son Dakika Medya Haberleri

19:50 RTÜK, FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ilkesi ihlalleri sebebiyle FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı. Kurulun Halk TV'ye verdiği cezada; eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın küçük düşürüldüğü tespit edildi.

17:32 AYGAD'da genel kurul heyecanı! Ahmet Işıkdağ güven tazeledi Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Işıkdağ güven tazeledi.

17:30 Hayranı, Uğurcan Şengül'e Çarptı ve Kaçtı! Uğurcan Şengül akıl almaz bir olay yaşadı. Ünlü fenomene bir hayranı aracı ile çarptı ve kaçtı. Olay yargıya taşınıyor.

20:51 Flash TV'de ana haber bültenlerini Can Ataklı sunacak Yeni yayın dönemine 11 Ekim'de başlayacak olan Flash TV'de ana haber bültenlerini sunacak isim belli oldu. Deneyimli gazeteci Can Ataklı, hafta içi her gün saat 18.00'da başlayacak olan ana haberleri sunan kişi olacak.

13:12 AYGAD Başkanı Işıkdağ'dan 3 Mayıs mesajı: Basını COVİD'den koruyun 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işıkdağ, "2020 yılında çok sayıda gazeteci Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Siz turkuaz basın kartı diye diretirseniz, virüsü yenmekte başarılı olamazsınız. Yerel ya da genel ayırımı yapmadan tüm basın mensuplarına biran önce aşı yapılmalıdır" dedi.

15:56 Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılar sakinlerini sahura kaldırdı Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılar sakinlerini sahura kaldırdı Kadın radyocu davul çaldı, Bağcılar sokaklarında sahur vakti renkli görüntüler oluştu Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Sahur Devriyesi" programına konuk olan radyocu Beyza Koç, Ramazan davulcusu olup söylediği...

17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te yayınlanan 'Gün Ortası' programında bugün ilginç anlar kayıtlara geçti. Sunucu Hülya Hökenek'in, canlı bağlantıların ardından kameralar stüdyoya döndüğünde dekolteli gömleğinin düğmesini iliklemiş olması dikkatlerden kaçmadı.

18:35 2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi'nde "Yılın En Kaliteli Haber Sitesi" ödülü Haberler.com'a verildi Lob'in Turkey tarafından düzenlenen 2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi'nde "Yılın En Kaliteli Haber Sitesi" ödülü Haberler.com'a verildi. Ödülü Haberler.com ailesi adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.

00:13 Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddialarına kanalın patronundan yanıt: Haber tümüyle asılsız Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddiaları hakkında "Belli bir amaca hizmet ettiği izlenimi veren bu haber spekülasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.

22:12 Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi Hürriyet gazetesinin eski Ege Bölge Temsilcisi 70 yaşındaki Nedim Demirağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

12:12 Ne yasak aşklar, ne aşiret hikayeleri! Dizi senaristlerinin gözdesi artık psikoloji İddialı yapımlar bir bir yayından kalkarken psikolojik konuları işleyen diziler reytinglerin kaymağını yiyor. Peki özellikle "takıntı" sorunu neden bu kadar popüler oldu? Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz bu konunun işlenmesinin insanlık adına büyük hizmet olduğunu söylüyor ve Türkiye'de bu soruna sahip insan sayısının çok olduğuna dikkat çekiyor.

10:01 Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Beyaz Futbol programında sunucunun konuştuğu sırada mikrofonunun açık olduğunu unutan Abdülkerim Durmaz'ın "Doğduğu günün ..... ..... ben gidiyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu.

11:16 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde "Yılın Haber Sitesi" ödülü Haberler.com'a verildi 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi, "16 Ekim Dünya Gıda Günü"nde Hilton Bomonti'de gerçekleşti. Zirvede, Haberler.com'a "Yılın Haber Sitesi" ödülü verildi. Pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı zirveye ilgi büyük oldu.

16:56 RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX Ana Haber'i sunan Selçuk Tepeli'nin otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken kullandığı ifadeleri nedeniyle kanala idari para cezası kesti.

16:20 RTÜK, Mütercimler'in imam hatip sözlerini affetmedi! Haber Global'e ceza yağdı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Erol Mütercimler'in imam hatip liseleri mezunları ile ilgili ifadelerini yayınlayan Haber Global kanalına program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uyguladı.

09:21 Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Veda töreninde eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusunu sordu. Bu soruya o esnada cevap vermekten kaçınan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Satılık değilim" ifadesini kullandı.

11:45 'En iyi Haber Portalı Ödülü' Haberler.com'a verildi Türkiye'nin 'En İyilerinin' ödüllendirildiği Gold Faces Of Turkey ödül töreninde Haberler.com'a 'En iyi Haber Portalı Ödülü' verildi. Gecede birçok ünlü isim ödül alırken, katılımcılar koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde oturdu.

15:46 TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, spiker Nilgün Balkaç yüksek sıcaklık nedeniyle yayın sırasında baygınlık geçirdi.

18:28 Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu verdi. Hatipoğlu, "Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

17:19 RTÜK'ten TELE 1'e terör örgütü propagandası cezası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bölücü terör örgütüne ait bez parçalarının yer aldığı reklam filmini yayınladığı gerekçesiyle TELE 1'e en üst sınırdan idari para cezası verdi.

15:38 FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül 2020 tarihinde son kez ekrana çıkarak görevi Selçuk Tepeli'ye teslim edecek.

20:20 FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım FOX TV'den istifa eden başarılı sunucu Fatih Portakal'dan ilk tweetler gelmeye başladı. Portakal, sosyal medya hesabından, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz ile ilgili paylaşımlar yaptı.

11:11 Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, kanala sunduğu gerekçede "Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar. Kaldıramıyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

10:24 Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Fatih Portakal'ın FOX TV'deki görevinden istifa etmesini yorumlayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır" şeklinde bir ifade kullandı.

07:41 FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı Dün FOX TV'den istifa ettiğini duyuran ve toprakla uğraşacağını açıklayan Fatih Portakal, "Hoşgeldin yeni gün..." notuyla yeni hayatının ilk gününden fotoğraf paylaştı.

22:23 Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili ortaya atılan "Koronavirüse yakalandı" iddiaları asistanı tarafından yalanlandı. Haberler.com'a açıklama yapan Hatipoğlu'nun asistanı, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle yapılan testte Hoca'nın testi negatif çıktı" dedi.

22:18 Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Fox TV'de Fatih Portakal'ın istifa etmesinin ardından ünlü spikerin yerine geçecek isim merak konusu oldu. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Portakal'ın yerine ana haber bültenini artık Selçuk Tepeli'nin sunacağını söyledi.

22:03 Fatih Portakal'ın yerine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu Fatih Portakal'ın FoxTV'den ayrılmasının ardından Ana Haber bültenini sunacağı iddia edilen Uğur Dündar yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu. Dündar söylentileri yalanlayarak, "Fatih Portakal'dan boşalan yere beni lâyık gören herkese çok teşekkürler. Ancak ben TELE-1 ailesinin üyelerinden biriyim" dedi.

15:39 Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin başına geçtiği konuşulan İmamoğlu'nun aklındaki bir sonraki hamle FOX TV'den istifa eden eski arkadaşı Fatih Portakal'a kanalda yer vermek. Portakal'ın veda mesajındaki sözleri de bir süre dinlendikten sonra sektöre döneceği iddialarını güçlendiriyor.

15:04 Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Fatih Portakal'ın FOX ana haber sunuculuğundan istifası sonrası, gözler yerine geçecek isme odaklandı. Ortaya atılan iddialara göre Selçuk Tepeli, kanal ile sözleşme aşamasında.

12:30 FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi.

08:53 Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemelen 4 isim gündeme geldi: İsmail Küçükkaya, Selçuk Tepeli, Deniz Zeyrek, Cüneyt Özdemir.

08:29 Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı Türkiye için tarihi öneme sahip doğal gaz keşfiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Hayırlı olsun" dedikten sonra sorularını ardı ardına sıraladı.

09:19 Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Veyis Ateş'in sunduğu daha önceki canlı yayınlarda yaşanan yellenme kazaları sonrası bu kez stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu.

23:33 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu. Medya ve sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı zirvede, dijital medya alanında Türkiye'nin en iyi haber portalı ödülüne Haberler.com layık görüldü.

11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Pençe Kaplan Harekatı'ndan son gelişmeleri ekran başındakilere aktaran muhabirin şekilden şekle girmesi, kameramanın da açılarla onu eşlik etmesi ekran başındaki izleyiciyi şaşkına çevirdi.

13:03 Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Cuma günkü haber bülteninde yaptığı veda konuşmasında bir süre ekranlara ara vereceğini belirten Fatih Portakal, kanaldan kovulduğu yönündeki iddialara "Hala başaramadılar" sözleriyle yanıt verdi.

10:00 Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Terör örgütü PKK'nın eylemlerini kınamadıkları sürece HDP'lilerin Habertürk ekranlarındaki programlara davet edilmeyeceğini belirten Veyis Ateş, eline kalem batırdığı örnekle durumu ekran başındakilere anlatmaya çalıştı.

14:13 AYGAD'ın 4 gün sürecek Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi projesi start alıyor Başkanlığını usta gazeteci Ahmet Işıkdağ'ın yaptığı Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa düzenleyeceği "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi" projesi yarın start alıyor. Programına yaklaşık 20 kentimizden 60 civarında gazetecinin katılması bekleniyor.

15:58 Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Koronavirüs salgını süresince hemen her yere koşturan ve yaptığı canlı bağlantılarla adından söz ettiren Fulya Öztürk, CNN Türk'te istihbarat şefi yardımcılığı görevine getirilecek.

15:37 Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi Son dakika: Sevda Noyan'ın canlı yayında bir daha 15 Temmuz benzeri bir darbe girişiminin benzeri olması halinde "Bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak" demesinden dolayı Ülke TV'deki Arafta Sorular programına 3 kez program durdurma cezası verildi.

00:07 Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan Faik Işık, askerlik anısını anlatırken canlı yayında küfür etti. Moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın uyarması üzerine de imalı bir şekilde özür diledi.

21:16 Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Görevinden istifa eden Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu'nun getirileceği öğrenildi. Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner'in eşi olan Deniz Bayramoğlu, böylece eşine de rakip oldu.

19:04 Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettiğini duyurdu. Aydın, açıklamasında "Yeni sezonda sürpriz bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın" dedi.

10:30 Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Bir süre önce canlı yayında koronavirüs şoku yaşayan Esra Erol, şimdi de konuğunun kadrajdan çıktıktan sonra ettiği küfürle gündeme geldi.

14:27 Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu'nun istifası konuşulurken canlı yayında duyulan yellenme sesinin ardından dün akşam da Veyis Ateş'in yüzüne sinek kondu.

16:26 Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki korona virüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendiren RTÜK, FOX TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

17:56 Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş, 'Gece Raporu' ile gündemin nabzını tutacak Usta gazeteci Erdoğan Aktaş, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gece Raporu' programıyla izleyici ile buluşacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aktaş, "Siz de gelin, katılın programı birlikte değerlendirelim" notunu düştü.

14:53 Habertürk çalışanlarının zam kararına tepkisi canlı yayından duyuldu İstanbul'da ulaşıma gelen zamların neleri kapsadığını öğrenen Habertürk çalışanları, "Haydaaa" diye tepki gösterdi. Çalışanların bu tepkisi canlı yayında ekran başındaki izleyiciler tarafından da duyuldu.

09:25 Canlı yayında CHP'li vekilin sözleri Ahmet Hakan'ı kızdırdı: Bağlamayın bu adamı CNN Türk canlı yayınına bağlanan CHP eski milletvekili Gökhan Günaydın'ın üslubu ve paylaşımı, programın sunucusu Ahmet Hakan'ın tepkisine neden oldu. Vekili canlı yayından alan Hakan, "Bağlamayın bu adamı hak etmiyor" dedi.

11:34 Yarışmacıların soyunduğu programda görme engelliler için sesli anlatım yapılacak İngiltere'de çıplak yarışmacıların birbirleriyle flört ettiği televizyon programından ilginç bir karar alındı. Program yapımcıları, görme engelli seyirciler için sesli anlatım yapacaklarını duyurdu.

13:10 UİGAD Akademi'de internet medyasının sorunları ele alındı Kısa adı UİGAD olan Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlediği panelde internet medyasının sorunlarına değinip çözüm önerilerinde bulundu.

00:44 AYGAD'dan muhteşem gece! Birbirinden önemli isimlere ödülleri takdim edildi Bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin Altın İmza ödül töreni, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ses getirdi.

15:37 Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, yaklaşık 3,5 yıl sonra TRT'de yayınlanan 'Dünya Gündemi' isimli haber bülteni ile yeniden ekranlara döndü.

16:07 Yayın hayatına yeni başlayan sağlık programı büyük ilgi görüyor Ekotürk TV'de Sağlık İletişimi Uzmanı Serap Öcal'ın sunumuyla ekrana gelen "Sağlık Ekonomisi" programı, başarılı konu ve konuklarıyla kısa sürede izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

15:36 TİGAD, İhlas Haber Ajansı ekibiyle bir araya geldi Kısa adı TİGAD olan İnternet Gazeteciliği Derneği, İhlas Haber Ajansı İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü ve Anadolu Yakası muhabirleri ile bir araya geldi.

17:00 AYGAD yönetimi, genç başkanı makamında ziyaret etti Aanadolu Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

14:17 Haberler.com yılın en iyi haber sitesi seçildi! 13. Geleneksel yılın enleri ödül töreni bu yıl Dedeman Otel'de gerçekleştirildi. Ödül Töreninde Haberler.com'a da 'Yılın En İyi Haber Sitesi' ödülü geldi. Ödülü Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Medyamize Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kadir Gürbüz'ün elinden aldı.

11:32 Yasak Elma'nın Yeni Bölümünde Halit'e Babalık Şoku! Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın 22. Yeni bölümünde Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Halit büyük şok yaşıyor.

11:20 Reyting Rekortmeni Arka Sokaklar Dizisinde Sürpriz! O İsim Geri Dönüyor Kanal D ekranlarında 12 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinden izleyenleri sevindirecek yeni bir haber geldi. Dizinin efsane ismi kadroya yeniden katılıyor.

15:58 Jet Sosyete Dizisinden Yıldız Tilbe Sürprizi! Sevilen dizi Jet Sosyete'nin 2. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız'lı yeni bölüm heyecan yarattı.

14:38 Kopaş Kozmetik'te Humana Pazarlama Müdürü Burcu Ersoy Alp oldu Kozmetik ve bakım ürünleri sektörüne öncülük eden yerel firmaların başında gelen Kopaş Kozmetik'te Humana Pazarlama Müdürlüğü görevini Burcu Ersoy Alp yürütecek.

14:09 Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyayı Gülme Krizine Sokan 10 Tweet Ülkede ne olursa olsun twitter'ın kendine has bir gündemi ve bitmeyen bir eğlencesi var. Geçtiğimiz haftanın en komik tweet'lerini sizin için derledik.

22:05 Kadir Demirel Kimdir Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel kimdir? İşte cevabı...

14:19 Yeni Şafak Yazarı Akif Emre, Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Akif Emre, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emre'nin, bugünkü son yazısı yayımlanmıştı.

14:38 Fatih Portakal'ı Üzecek İddia: Fox TV'de Haber Programları Kaldırılacak Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi başarılı sunucuları olan Fox TV'de haber programlarının kaldırılacağı yönündeki iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem kapanabilir.

11:21 Sony'nin Çocuk Dünyası 'SÇocuk' Yayına Girdi! Çocuklar Doyasıya Eğlendi Televizyon ve eğlence sektörünün öncü kuruluşlarından Sony Pictures Television Networks Turkey, Türkiye'de Çocuk kanalı SÇocuk'un yayına başlamasını "Sony'nin Çocuk Dünyası ile hayallerini yakala!" konsepti ile kutladı.

17:15 Oğuzhan Saruhan 'Medipol Kariyer Zirvesi'ne Katıldı Türkiye'nin önde gelen şirket ve kuruluşların üst düzey yöneticileri Medipol Üniversitesinde düzenlenen 'Medipol Kariyer Zirvesi '17'ye Oğuzhan Saruhan da katıldı.

11:31 Bana Sevmeyi Anlat 17. Bölüm Fragmanında Engin Öldü mü? FOX TV'nin dizisi Bana Sevmeyi Anlat 17. bölümü yeni fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri yeni bölümün fragmanında Engin'in durumunu konuşuyor.

09:27 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm Fragmanı Meryem Uzerli Gözüktü Atv'nin salı günü dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragmanı yayınlandı. 53. bölümün yeni fragmanında Meryem Uzerli, Suzan karakteri ile diziye dahil oluyor!

10:32 No 309 Dizisi 27. Bölüm Fragmanında Lale, Onur'u Kendinden Soğuttu! No 309 dizisi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 27. son bölüm fragmanında Lale muziplikleri ile Onur'un canına tak ettirdi. No 309 26. son bölümde ne oldu ve yeni bölümde neler olacak. İşte tüm detaylar.

10:06 Poyraz Karayel 73. Bölüm Fragmanında Duygusal Dakikalar! Poyraz Karayel 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 73. son bölüm fragmanında Ayşegül tüm acılarından kurtulup Poyraz ile mutluluğa yeniden kavuşabilecek mi? Poyraz Karayel 72. son bölümde ne oldu ve yeni bölümde neler olacak. İşte tüm detaylar.

09:53 Diriliş Ertuğrul 70. Bölüm Fragmanında Hutbe Okutuldu, Sancak Dikildi! Diriliş Ertuğrul 70. bölüm fragmanı yayınlandı. 70. bölüm fragmanında Ertuğrul tapınakçılara darbeyi indirip sancağı dikti! Diriliş Ertuğrul 69. bölümde ne oldu ve yeni bölümde neler olacak. İşte tüm detaylar.

10:26 Kim Milyoner Olmak İster'de 'Godfather'dan Zorlayan Soru Çarşamba akşamı izleyicileri ekrana kilitleyen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında soru The Godfather (Baba) filminden geldi. Filmin içindeki küçük bir detayın değeri 60 bin Türk Lirasıydı.

11:42 Flash TV Haber Spikeri "Sonunda Delirdik" Dedi, Huni Taktı Flash TV haber spikeri Mustafa Yenigün, Denizli'de bir kadının, oğluna terlik fırlatması sonucu hakkında 5 yıl hapis cezası istenmesini "Sonunda delirdik" diyerek huniyle yorumladı.

14:00 Arka Sokaklar 415. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı Arka Sokaklar dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle 4 Kasım'da ekranlarda olacak. Peki bu hafta dizide neler olacak? İşte tüm detaylar...

11:09 Rüzgarın Kalbi Dizisi, Reytingleri Sildi Süpürdü Rüzgarın Kalbi dizisi yeni bölümü ile Kertenkele'yi geçerek 24 Eylül Cumartesi gecesinin reyting birincisi oldu.

12:03 Kanal 35'in Yayını RTÜK Kararıyla Durduruldu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Küçükbay'ın sahibi olduğu Kanal 35 televizyon kanalının yayını durduruldu.

19:16 Darbe Soruşturmasında Hürriyet Muhabiri Arda Akın Tutuklandı Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılan Hürriyet muhabir Arda Akın tutuklandı.

12:48 Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ'nün Bitmesi İçin Kabe'de Nasıl Dua Ettiğini Anlattı Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı televizyon programında, FETÖ'nün paralel din kurmaya çalıştığını daha önceden anladığını ve Kabe'ye giderek 'bunların cemaatini darmadağın et' diye dua ettiğini anlattı.

19:18 Nazlı Ilıcak'ın Oğlu Annesine "Derhal ifadeni Ver" Çağrısı Yaptı Hakkında gözaltı kararı verilen Nazlı Ilıcak'a, oğlu Mehmet Ali Ilıcak, "Sana yakışan bu duruş değil, gel ve derhal ifadeni ver" diyerek çağrı yaptı.

13:52 ATV, Emsal Teyzeyi Yeniden Davet Etti Kim Milyoner Olmak İster'in yarışmasına iki kere katılarak verdiği espirili yanıtlarla herkesin ilgisini çeken Emsal Teyze, ATV'nin yeni yarışma programına katılacak.

11:01 Gazeteci Hakkı Devrim Hayatını Kaybetti Türk medyasının usta kalemi gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında hayatını kaybetti.

11:26 "Namaz Kılmayan Hayvandır" Sözüne Canlı Yayında Özür Prof. Dr. Mustafa Aşkar'ın büyük tepki çeken "Namaz kılmayan hayvandır" sözleriyle ilgili program sunucusu Serdar Tuncer özür diledi.

20:32 Uşak Üniversitesi Öğrencilerinin Gazi Duyarlılığı Uşak Üniversitesi İletişim Bölümü öğrencilerinden takdire şayan duyarlılık.

09:22 Yeni Şafak Gazetesinden Ayrılan Abdülkadir Selvi Hürriyet'e Geçti Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak'tan istifa etmişti. Selvi yazılarına Hürriyet'te devam edecek.

08:27 Abdülkadir Selvi, Yeni Şafak'tan Ayrıldı Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi, 15 senedir çalıştığı gazetesiyle bugün yollarını ayırdı.