Ümit Özdağ, Naim Süleymanoğlu'nu ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Naim Süleymanoğlu'nu aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle andı. Özdağ, sosyal medya mesajında Naim Süleymanoğlu'nun Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdığını belirtti.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Türk spor tarihine ve olimpiyat oyunlarına adını altın harflerle yazdıran Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Türk spor tarihine ve olimpiyat oyunlarına adını altın harflerle yazdıran Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Kaynak: ANKA
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