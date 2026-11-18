(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Türk spor tarihine ve olimpiyat oyunlarına adını altın harflerle yazdıran Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Türk spor tarihine ve olimpiyat oyunlarına adını altın harflerle yazdıran Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.