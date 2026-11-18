Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevinde baygınlık geçirdiği bildirildi. Saat 13.00 sıralarında koğuşunda fenalaşan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE TETKİKLERİ YAPILDI

Baygınlık geçirmesinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya'nın burada gerekli tetkikleri yapıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine sevk edilen Kaya, koğuşuna yerleştirildi.

TAKSİM BOMBACISI DA AYNI KOĞUŞTA

Kaya'nın koğuşu, kadın tutuklu ve hükümlülerin de bulunduğu C Blok'ta yer alıyor. Aynı blokta Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı gibi hükümlülerin yanı sıra Buğra Gökçe, Fatma Kaplan Hürriyet, Gürkan Akgün ve Seçil Erzan gibi tutuklular da bulunuyor. 13 Kasım 2022'de İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında bombayı bırakan Ahlam Albashir'in de aynı blokta kaldığı belirtildi. Aynı blokta bulunan bulunan bazı kadın hükümlülerin, zaman zaman attıkları sloganlar ve protesto amaçlı kapılara vurmalardan da Kaya'nın rahatsız olduğu dile getirildi.

AVLUYA TEK BAŞINA ÇIKIYOR

Kaya'nın yaklaşık 12 metrekarelik tek kişilik bir koğuşta kaldığı öğrenildi. Kaya'nın koğuşu, yalnızca kendisinin faydalanabildiği bir avluya açılıyor. Avlunun sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar açık olduğu belirtiliyor. Kaya'nın cezaevine getirilmeden önce, koğuşunun temizlendiği öğrenildi.

İLK GÖRÜŞMESİ KİLİTLİ KABİNDE

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gelen bazı avukatların tanıklıklarına göre Kaya, ilk avukat görüşmesini C1 kabininde gerçekleştirdi. Kaya'nın görüşmelerini yalnızca bu kabinde yaptığı, diğer tutuklu ve hükümlülerle temas etmesine karşı tedbir alındığı kaydedildi. Görüşme sırasında C2 kabinine kimsenin alınmadığı, bir cezaevi görevlisinin de kabin dışında beklediği öğrenildi. Ayrıca görüşme kabininin kapısının kilitlendiği aktarıldı.

"İKİ ÇOCUĞUM VAR" DİYEREK AĞLADI

Tanıkların anlatımına göre Kaya, ilk görüşmesinde "İki çocuğum var" diyerek ağladı. Bu sırada yakın kabinlerden birinde bulunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da Kaya'yı teselli etmeye çalıştığı belirtildi. Kaya'nın tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile de selamlaştığı, Ersoy'un kendisine "Geçmiş olsun" dediği aktarıldı.