Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN, gelecek 4 yıl boyunca UEFA turnuvalarının yayın haklarını satın aldı. 343 Digital'e konuşan Ilıcalı, hem UEFA yayın hakları için gerçekleştirilen ihale sürecini hem de gelecek planlarını anlattı. Süper Lig yayın ihalesine de değinen Ilıcalı, şartnameyi aldıklarını belirterek, "Süper Lig'e talip olabilirim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KIRAN KIRANA BİR İHALE SÜRECİ OLDU"

UEFA yayın hakları için düzenlenen ihalenin oldukça çekişmeli geçtiğini anlatan Ilıcalı, ilk turda birçok şirketin birbirine yakın teklifler verdiğini söyledi. İlk tekliflerin 40 milyon dolar civarında olduğunu belirten Ilıcalı, ikinci turda en yüksek teklifi kendilerinin verdiğini ancak UEFA'nın üçüncü tur istediğini açıkladı.

İkinci turda rakamların 50-60 milyon dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Ilıcalı, son turda en yüksek teklifi veren şirketin yayın haklarını kazandığını belirtti. İhale sürecinde ciddi hesaplamalar yaptıklarını ve risk aldıklarını söyleyen Ilıcalı, rakamların yükselmesinin kulüplerin daha fazla gelir elde etmesi anlamına geldiğini vurguladı.

YAYIN HAKLARI İÇİN ORTAKLIK GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

UEFA yayın haklarının ardından başka kurumlarla ortaklık yapabileceklerini de açıklayan Ilıcalı, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"Çok değerli kurumlar var, ilgi gösteren. Hani bizim tek başımıza her şeyi... Bir anlamı da yok. Aynen dediğin gibi bir ortaklık olacak. Burada şimdi bir görüşme sürecindeyiz. Yakında belli olur. Açıklarız, şimdi söylemek istemiyorum. Güzel ortaklıkla, bu işin güzel dağılımıyla maddi olarak çok ağır olmayacak bir duruma getireceğiz olayı."

"2021'DE 26 MİLYON DOLAR VERMİŞTİK, ŞİMDİ ÜÇ KATINI VERDİK"

UEFA yayın hakları için ödenen tutara ilişkin de konuşan Ilıcalı, 2021 yılında 26 milyon dolar verdiklerini, yeni ihalede ise bu rakamın üç katına çıktığını açıkladı. Yeni Şampiyonlar Ligi formatının yayıncı açısından avantaj sağladığını belirten Ilıcalı, grup aşamasındaki karşılaşmaların ocak ayında da devam etmesinin Türk takımlarına ve yayın ilgisine katkı sağlayacağını söyledi. Yayın haklarını satın almasındaki temel motivasyonun futbol sevgisi olduğunu dile getiren Ilıcalı, ticari açıdan risk aldıklarını da gizlemedi. Daha önceki yayın döneminin ilk üç yılında zarar ettiklerini belirten Ilıcalı, yeni dönemde de kar edip etmeyeceklerini bilmediğini ifade etti.

"ZARAR ETSEK BİLE PARA FUTBOL KULÜPLERİNE GİDECEK"

Futbol yayıncılığını yalnızca ticari bir yatırım olarak görmediğini söyleyen Ilıcalı, zarar etme ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Zarar edersek de sonuçta futbola katkımız olur. Yani bu işin zararlı tarafı da var. Zarar ettiğin zaman da ne oluyor? O zarar futbol kulüplerine gidiyor, sokağa gitmiyor yani. O yüzden de hani orada futbola biraz faydam olursa, zarar etsek bile paranın futbol kulüplerine gidecek olması benim için mutluluk."

KAÇAK YAYIN İZLEYENLERE SERT TEPKİ

Korsan yayınla mücadeleyi en önemli hedeflerinden biri olarak gösteren Ilıcalı, kaçak yayınların futbol kulüplerinin gelirlerini olumsuz etkilediğini söyledi. "Bir hayalim var: Korsan yayınla mücadele! Umarım ülkemiz birçok kaçak yayından ve kara paradan kurtulur. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim."

Futbol karşılaşmalarının ücretsiz izlenmesini bekleyenlere de tepki gösteren Ilıcalı, "Futbolda güzel futbol seyredeyim ama bedava olsun diye bir dünya yok." dedi. Özellikle Anadolu kulüplerinin yayın gelirlerinin yetersizliği nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığını savunan Ilıcalı, "Ondan sonra ben de bedava maç seyredeyim. Bunun adı bencillik!" ifadelerini kullandı.

ABONELİK FİYATI İÇİN İLK İPUCUNU VERDİ

Yeni dönemde yayın kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Ilıcalı, önceki yayın döneminde bazı maçlarda yaşanan teknik sorunlardan ders çıkardıklarını ve gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Abonelik ücretlerine ilişkin de ilk ipucunu veren Ilıcalı, "Fiyat ne kadar olacak diye soracaksanız iki Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez diye düşünüyorum. Kafamda öyle rakamlar var." dedi. Ilıcalı, kaçak yayınların engellenmesinin hem yayıncı kuruluşların hem de futbol kulüplerinin gelirleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.