AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hunat TV'de yayınlanan Ankara Masası programına konuk olan Böhürler, soruşturmada yaşananların toplumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye ve siyasete duyduğu güveni zedelediğini ifade etti.

"İLK DUYDUĞUMDA GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmeleri ilk öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını belirten Böhürler, yaşananların yalnızca bireysel bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Toplumun devlete ve siyaset kurumuna duyduğu güvenin önemine dikkat çeken Böhürler, özellikle önemli görevlerde bulunmuş kişilerin karıştığı iddiaların kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturduğunu dile getirdi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İÇİN "HANÇER" BENZETMESİ

Böhürler'in programda eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Yaşananların AK Parti'nin geçmişte ortaya koyduğu başarı hikayesine de zarar verdiğini belirten Böhürler, Kaya hakkında şu sözleri kullandı: "Ben bunu içimize saplanmış bir hançer gibi görüyorum. Gerçekten çok üzüldük."

Böhürler, yaşananların bütün bir siyasi camiaya mal edilmesinin de doğru olmayacağını belirterek, bir kişinin suç veya hatasının kendisiyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"BU SÜREÇ BİR ARINMA FIRSATINA DÖNÜŞMELİ"

Türkiye ekonomisinin geçmişte de önemli krizlerden geçtiğini hatırlatan Böhürler, mevcut sürecin şeffaf bir yönetim anlayışıyla aşılabileceğine inandığını ifade etti.

Fon soruşturmasının ardından vatandaşın güveninin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Böhürler, yaşananların Türkiye ekonomisi açısından bir arınma fırsatına dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini söyleyen Böhürler, soruşturmanın şeffaf yürütülmesinin ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.