Yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmek isteyen Fenerbahçe, iç transferde İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür'ü gündemine aldı. Sabah gazetesinin haberine göre sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcuyla da sözleşme yenilemek istiyor. Oyuncuların Fenerbahçe'de kalmayı kabul etmesi halinde yeni kontratlar için görüşmeler ilerletilecek.

MERT MÜLDÜR'E 3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe yönetiminin Mert Müldür ile uzun vadeli bir anlaşma yapmayı planladığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE 1+1 YILLIK TEKLİF

Fenerbahçe'nin iç transferdeki bir diğer hedefi ise İrfan Can Kahveci. Yönetimin deneyimli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

SON KARAR FUTBOLCULARIN

Sarı-lacivertli yönetimin her iki oyuncuyla da yola devam etmek istediği, ancak sözleşmelerin imzalanması için futbolcuların da takımda kalmayı kabul etmesi gerektiği belirtildi. İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür'ün vereceği kararın ardından iç transferdeki sürecin netleşmesi bekleniyor.