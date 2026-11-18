Altın fiyatlarında düşüş hız kazandı. ABD dolarının 19 ayın zirvesine yakın seyretmesi ve Fed'in faiz artıracağı beklentisi, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken gram altının satış fiyatı 6 bin 148 liraya düştü. Yatırımcıların gözü ise bugün açıklanacak Fed tutanaklarına çevrildi.

ONS ALTIN BİR YILDAN UZUN SÜRENİN DİBİNDE

Spot altın, çarşamba günü TSİ 07.13 itibarıyla yüzde 1,65'in üzerinde değer kaybederek 3 bin 796,37 dolara geriledi. Böylece ons altın, Eylül 2025'in üçüncü haftasından bu yana en düşük seviyesini gördü. Düşüşte doların güçlenmesi, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

GRAM ALTIN 6 BİN 148 LİRA

Küresel piyasalardaki düşüşün etkisiyle gram altının alış fiyatı 6 bin 105,66 TL, satış fiyatı ise 6 bin 148,63 TL oldu. Gümüş fiyatlarında da sert kayıplar yaşandı. Spot gümüş yüzde 2,9 düşüşle ons başına 46,01 dolara gerilerken gram gümüşün satış fiyatı 74,47 TL olarak kaydedildi.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarının yeniden artırılmasının gerekebileceğini belirtti. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini yüzde 95,7, 50 baz puanlık artırım ihtimalini ise yüzde 4,3 olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi olumsuz etkiliyor.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

ABD dolarının 19 ayın en yüksek seviyesine yakın seyretmesi, altın ve gümüşün diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine neden oldu. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Fed yetkililerinin şahin açıklamaları ve yükselen tahvil getirilerinin doları desteklediğini belirtti. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer ise piyasalardaki oynaklık nedeniyle yatırımcıların pozisyonlarını azaltarak sermayelerini farklı varlıklara yönlendirdiğini ifade etti.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Yatırımcılar, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarına odaklandı. TSİ 19.00'da yayımlanması beklenen tutanakların, faiz politikasının geleceğine ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Açıklanacak mesajların dolar, altın ve gümüş fiyatlarında yeni hareketliliğe yol açabileceği değerlendiriliyor.