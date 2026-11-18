Dünyaca ünlü Brezilyalı şarkıcı Anitta, özel hayatı ve geçmişte yaşadığı cinsel deneyimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üçlü ilişkileri birçok kez deneyimlediğini söyleyen 33 yaşındaki şarkıcı, dört ve altı kişinin yer aldığı birliktelikler yaşadığını ve eski sevgilisiyle başka çiftlerle partner değiştirdiğini anlattı.

"ÜÇLÜ İLİŞKİYİ BİRÇOK KEZ YAŞADIM"

Özel hayatına ilişkin soruları yanıtlayan Anitta, cinsellik hakkında konuşmaktan çekinmediğini söyledi. Üçlü ilişki yaşayıp yaşamadığı sorusuna açıkça yanıt veren ünlü şarkıcı, bu deneyimi birden fazla kez yaşadığını belirtti.

Geçmişte dört ve altı kişinin katıldığı cinsel birliktelikler de yaşadığını anlatan Anitta, eski ilişkilerinden birine dair ayrıntıları paylaştı.

ESKİ SEVGİLİSİYLE PARTNER DEĞİŞTİRDİKLERİNİ ANLATTI

Anitta, eski sevgililerinden birinin başka çiftlerle partner değiştirmeye sıcak baktığını ve birlikte olacakları kişileri seçme konusunda kendisine özgürlük tanıdığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, bu ilişkilerde kendisini rahat hissettiğini belirterek yaşadığı deneyimlerin karşılıklı rıza ve saygı çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Anitta ayrıca geçmişte yaşadığı üçlü ilişkilerde yalnızca kadınların değil, başka erkeklerin de bulunduğunu ifade etti.

"ARTIK HAYATIMIN FARKLI BİR DÖNEMİNDEYİM"

Anitta, 2024 yılında Univision'da yayınlanan El Gordo y La Flaca programında da geçmişteki cinsel deneyimleri hakkında konuşmuştu.

Gençlik yıllarında farklı deneyimlere açık olduğunu anlatan şarkıcı, artık ilişkilerinde duygusal bağa daha fazla önem verdiğini söylemişti. O dönem yaptığı açıklamada, geçmişte yaşadıklarından pişman olmadığını ancak artık çok partnerli ilişkiler istemediğini belirtmişti.