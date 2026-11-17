Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılan turistik vize başvurularında artan talep nedeniyle yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Uygulanacak bekleme listesi sistemiyle başvuruların işleme alınma sürecinin yeniden planlanması amaçlanıyor.

VİZE İŞLEMLERİNDE 15 GÜN HEDEFİ

Yeni uygulamayla birlikte başvuru dosyalarının işleme alınmasının ardından değerlendirme süresinin 15 takvim günü olması hedefleniyor. Ancak ek inceleme gerektiren veya Danimarka Göçmenlik İdaresine gönderilen başvurularda karar süresinin 45 takvim gününe kadar uzayabileceği belirtildi. Bekleme listesinde geçirilen süre ise bu işlem süresinden ayrı olacak. Dolayısıyla başvuru sahiplerinin randevu için ne kadar bekleyeceği, başvuru yoğunluğuna göre değişebilecek.

PASAPORTLAR BAŞVURU SIRASI GELENE KADAR TESLİM EDİLMEYECEK

Düzenlemenin en önemli değişikliklerinden biri pasaport teslimine ilişkin olacak. Başvuru sahipleri, dosyaları değerlendirmeye alınabilecek aşamaya gelene kadar pasaportlarını ve diğer seyahat belgelerini yanlarında tutabilecek. Belgeler, yalnızca randevu günü başvuru merkezine teslim edilecek. Böylece bekleme sürecinde pasaportların uzun süre başvuru merkezlerinde kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

VAZGEÇENLERE ÜCRET İADESİ İMKANI

Yeni sistem, seyahat planını iptal edenler için vize harcı iadesine de imkan tanıyor. Bekleme listesinde bulunan ve başvurusu henüz Ankara Büyükelçiliği tarafından işleme alınmaya hazır hale getirilmemiş kişiler, başvurularını resmi başvuru sistemi üzerinden iptal ederek ödedikleri harcın iadesini talep edebilecek. Ancak bu imkan, başvurusu değerlendirme aşamasına geçen kişiler için aynı şekilde geçerli olmayacak.

YALNIZCA TURİSTİK VİZE BAŞVURULARINI KAPSIYOR

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, bekleme listesi uygulamasının bütün Schengen vizesi türlerini kapsamadığını bildirdi. Yeni düzenleme yalnızca temel seyahat amacı turizm olan başvurular için geçerli olacak. Diğer seyahat amaçlarıyla yapılan başvurular mevcut prosedürlere göre değerlendirilecek.

YENİ VİZE BAŞVURUSU 5 ADIMDA YAPILACAK

Danimarka Büyükelçiliğinin açıkladığı yeni sisteme göre turistik vize başvurularında şu aşamalar izlenecek:

1. İnternet üzerinden başvuru: Başvuru sahipleri, Danimarka Dışişleri Bakanlığının resmi ApplyVisa portalında hesap oluşturarak başvuru formunu dolduracak ve 90 avroluk vize harcını ödeyecek.

Başvuru sahipleri, Danimarka Dışişleri Bakanlığının resmi ApplyVisa portalında hesap oluşturarak başvuru formunu dolduracak ve 90 avroluk vize harcını ödeyecek. 2. Niyet mektubu numarası: Kayıt ve ödeme tamamlandığında sistem tarafından niyet mektubu kimlik numarası içeren bir makbuz oluşturulacak. Bu belgenin çıktısı alınarak imzalanacak.

Kayıt ve ödeme tamamlandığında sistem tarafından niyet mektubu kimlik numarası içeren bir makbuz oluşturulacak. Bu belgenin çıktısı alınarak imzalanacak. 3. Bekleme listesine kayıt: Makbuzdaki kimlik numarası kullanılarak yetkili başvuru merkezinin Türkiye internet sitesi üzerinden bekleme listesine kayıt yapılacak.

Makbuzdaki kimlik numarası kullanılarak yetkili başvuru merkezinin Türkiye internet sitesi üzerinden bekleme listesine kayıt yapılacak. 4. 48 saat içinde onay: Başvurunun işleme alınabileceği aşamaya gelindiğinde başvuru sahibine bildirim gönderilecek. Bildirimin ardından 48 saat içerisinde randevu alınarak başvuruya devam edileceği onaylanacak.

Başvurunun işleme alınabileceği aşamaya gelindiğinde başvuru sahibine bildirim gönderilecek. Bildirimin ardından 48 saat içerisinde randevu alınarak başvuruya devam edileceği onaylanacak. 5. Pasaport ve evrak teslimi: Randevu tarihinde başvuru merkezine gidilerek pasaportun aslı, başvuru formu ve güncel seyahat planı dahil gerekli belgeler teslim edilecek.

Yeni uygulamayla turistik vize taleplerinin daha planlı biçimde değerlendirilmesi hedeflenirken, başvuru sahiplerinin seyahat tarihlerini bekleme listesinde geçirebilecekleri süreyi de dikkate alarak belirlemeleri gerekecek.