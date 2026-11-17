Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, ülkesi Rusya'nın Venezuela ile oynadığı özel karşılaşmada kısa süreli bir sakatlık tehlikesi atlattı. Milli takım kampında bulunan başarılı orta saha oyuncusunun yaşadığı pozisyon, sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik heyette kısa süreli endişeye yol açtı.

SAHA KENARINDA TEDAVİ EDİLDİ

Karşılaşma sırasında rakibiyle girdiği sert ikili mücadelenin ardından acı içinde yerde kalan Batrakov için sağlık ekipleri hemen oyun alanına davet edildi. Saha içindeki ilk kontrolünün ardından tedavisine kenarda devam edilen genç futbolcu, yapılan müdahalenin ardından herhangi bir ciddi sorun olmadığını belirterek yeniden oyuna dahil oldu.

SARI-KIRMIZILILAR RAHAT BİR NEFES ALDI

Sakatlığın ciddi olmaması ve Batrakov'un mücadeleye devam edebilmesi, yoğun maç takvimi öncesinde Galatasaraylı taraftarlara derin bir nefes aldırdı. Genç yıldızın milli takım dönüşü takımla birlikte çalışmalara sorunsuz şekilde katılması bekleniyor.