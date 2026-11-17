Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Körfez ülkelerine yönelik sert ifadeler kullanarak ismini açıklamadığı bir ülkeye ateş püskürdü. Söz konusu ülkeyi Cezayir’in iç işlerine karışmakla suçlayan Tebbun, “Sen kim oluyorsun da benim iç işlerime karışıyorsun? Haddini bilirsen kardeşiz, sorun yok” dedi. Tebbun’un doğrudan isim vermeden yaptığı açıklamaların Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik olduğu değerlendiriliyor.

“BİR ÜLKE HARİÇ HEPSİYLE KARDEŞİZ”

Körfez ülkeleriyle ilişkiler hakkında konuşan Tebbun, adını açıklamak istemediği bir ülke dışında bölge ülkeleriyle sorun yaşamadıklarını belirtti. Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak ve Katar'la ilişkileri kardeşlik üzerinden tanımlayan Tebbun, Umman ile de iş birliğinin güçlendiğini söyledi.

İsmini vermediği ülkenin Cezayir’in iç işlerine müdahale etmeye çalıştığını öne süren Tebbun, “Sorun, benim evimi karıştırmaya çalışanlarla. Süper güçlerin bile karışmasına izin vermediğimiz işlere müdahale ettiler. Sen kim oluyorsun da benim iç işlerime karışıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Tebbun’un sözleri, doğrudan ülke ismi zikredilmese de Cezayir ile uzun süredir gerilim yaşayan BAE’ye yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

CEZAYİR-BAE GERİLİMİNİN ARKASINDA NE VAR?

Cezayir ile BAE arasındaki ilişkilerdeki bozulma, tek bir olaydan değil, yıllara yayılan siyasi ve bölgesel anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. İki ülke özellikle İsrail ile ilişkiler, Batı Sahra meselesi ve Kuzey Afrika ile Sahel bölgesindeki nüfuz mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

BAE, 2020 yılında İsrail ile ilişkilerini normalleştiren İbrahim Anlaşmaları'na katılırken Cezayir bu adımı eleştirdi ve İsrail ile normalleşmeye karşı tutumunu sürdürdü.

İki ülke arasındaki bir diğer önemli anlaşmazlık ise Batı Sahra. BAE, Fas'ın bölge üzerindeki egemenlik iddiasını desteklerken Cezayir, bağımsızlık talep eden Polisario Cephesi'ne destek veriyor. BAE'nin 2020'de Batı Sahra'nın Fas kontrolündeki Laayoune kentinde konsolosluk açması da Cezayir'in tepkisini çeken gelişmeler arasında yer aldı.

LİBYA, SUDAN VE SAHEL'DE NÜFUZ MÜCADELESİ

Gerilimin bir diğer boyutunu Libya, Sudan ve Sahel bölgesindeki gelişmeler oluşturuyor. Cezayir, BAE'nin bu bölgelerdeki siyasi ve askerî aktörlerle kurduğu ilişkileri kendi güvenlik çıkarları açısından tehdit olarak değerlendiriyor.

Cezayir yönetimi, BAE'yi bölgedeki bazı silahlı grupları ve siyasi aktörleri destekleyerek istikrarsızlığa yol açmakla suçluyor. Abu Dabi ise bu tür suçlamaları reddediyor. Özellikle Libya'da BAE'nin Halife Hafter'e yakın güçlerle ilişkileri, Cezayir'in Trablus'taki yönetimle kurduğu yakınlıkla karşıtlık oluşturuyor.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER EYLÜLDE KESİLDİ

İki ülke arasındaki gerilim, 2026 yılında diplomatik kopuşa kadar ulaştı. Cezayir, 7 Şubat 2026'da 2013 yılında imzalanan BAE ile hava hizmetleri anlaşmasını feshetme sürecini başlattı.

10 Eylül 2026'da ise Cezayir Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin “provokatif ve düşmanca eylemlerini” gerekçe göstererek diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu. BAE'nin Cezayir Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildi. Cezayir ayrıca BAE tescilli sivil ve askerî uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

BAE yönetimi ise kararın geçici olmasını umduklarını belirterek Cezayir halkıyla aralarındaki kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.