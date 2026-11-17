İsmail Kartal’ın ardından göreve gelen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de kapsamlı bir yapılanma sürecini başlattı. İlk maçında takıma farklı bir enerji katan genç teknik adam, sağlık ekibinden teknik kadroya kadar birçok alanda yeniliklere imza attı ve camia içinde heyecan yarattı.

OCAK AYINDA EN AZ 3 TRANSFER

Devre arasında transfer operasyonunun nasıl şekilleneceği büyük ölçüde takımın performansına bağlı olacak. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’deki konum, kayıpların olup olmaması ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmaması, yapılacak hamlelerin boyutunu belirleyecek. Şu anki mevcut duruma göre Fenerbahçe'de ocak ayında en az 3 transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SANTRFOR, STOPER VE ORTA SAHA

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku’dan beklenen verim tam olarak alınamadığı için forvet hattına takviye kaçınılmaz görünüyor. Emre Belözoğlu'nun isteğiyle sakatlıklar ve mevcut isimlerin form durumu nedeniyle 11’de düzenli oynayabilecek tecrübeli bir stoper de aranıyor. Son olarak ameliyat olan Marco Asensio’nun yokluğunda orta sahaya da takviye için şimdiden bazı oyuncularla temaslar başlamış durumda.