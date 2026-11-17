Belediye otobüsüyle çarpışan tramvay yoldan çıktı! Kaza anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir’in Konak ilçesinde sola dönmek için manevra yapan belediye otobüsüyle tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süre aksayan tramvay seferleri, yapılan incelemenin ardından normale döndü.
Konak’ta Gazi Bulvarı’nda meydana gelen kazada, belediye otobüsü ile çarpışan tramvay raydan çıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
GAZİ BULVARI’NDA KAZA
Akdeniz Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, Gazi Bulvarı’nda sola dönmek için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsü ile Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı.
SEFERLER KISA SÜRE AKSADI
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süre aksayan tramvay seferleri, yapılan incelemenin ardından normale döndü.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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