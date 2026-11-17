Brezilya Milli Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık mücadelesinde Singapur'u 7-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya henüz ilk 21 dakikada yaptığı hat-trick ile damga vuran Vinicius Junior, milli takım kariyerinde bir ilke imza attı.

21 DAKİKADA BİR İLKİ YAŞADI

Maça hızlı başlayan Brezilya, rakip kalede kurduğu baskının meyvesini erken aldı. Konuk ekip, 9, 15 ve 21. dakikada Vinicius Junior'ın attığı 3 golle skoru 3-0'a getirdi. Yıldız isim, Brezilya Milli Takımı formasıyla ilk kez bir maçta üç gol atma başarısı gösterdi.

GENÇ YILDIZLAR SAHNEYE ÇIKTI

Farkı açtıktan sonra da oyunun kontrolünü elinde tutan Sambacılarda genç yetenekler skora katkı sağlamaya devam etti. Mücadelenin geri kalan anlarında 31. dakikada Endrick, 51. dakikada Estevao, 65. dakikada Rayan ve 74. dakikada Raoul Suhaimi'nin kendi kalesine attığı golle skor 7-0 oldu.