Son Dakika Birleşik Arap Emirlikleri Haberleri

- 15:52 İlham Aliyev: "Azerbaycan'ın şimdiki hedefi yenilenebilir enerji"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin yaklaşık 200 gigavatlık yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Petrol ve gaz sektörüne büyük yatırımlar çektik. Şimdi hedefimiz yenilenebilir enerji. Büyük planlarımız var ve bu işleri başaracağımızdan eminim." dedi.
- 10:47 Birleşik Arap Emirlikleri'nde turizm, spor etkinlikleri sayesinde yükselişe geçti
Spor turizmi sektörü Dubai'de toplam istihdamın yüzde 4'üne tekabül eden, yüz bin kadar iş fırsatı yarattı.
- Dün Dün 17:40 Pakistan Başbakanı Şerif, "kredi istemenin utanç verici" olduğunu söyledi
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, nükleer güce sahip bir devlet olarak başka ülkelerden daha fazla kredi istemenin kendisi için utanç verici olduğunu söyledi.
- Dün Dün 15:54 BAE ve Güney Kore devlet başkanları, uluslararası gelişmeler ile ikili ilişkileri görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını ele aldı.
- Dün Dün 12:04 Türkiye Müteahhitler Birliği 2022'nin son çeyreğine ilişkin sektör raporunu yayımladı Açıklaması
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından 2022'nin son çeyreğine ilişkin hazırlanan "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nda, hükümetin konut sektöründe üretimi destekleyen son kampanyalarının olumlu olduğu belirtilerek, "Konut kredisi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına...
- Dün Dün 11:47 Gelişmeyi avukatı paylaştı! Netflix'ten suç örgütü lideri Sedat Peker'e proje teklifi
Türkiye'de de hizmet veren popüler dijital içerik platformu Netflix'in suç örgütü lideri Sedat Peker'e bir proje teklifinde bulunduğu iddia edildi. Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldığı bir yayında "İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDb'ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix'ten Sedat Peker'le gerçekten iletişim kuruldu" ifadesini kullandı. Barkın, Peker'in ise bu teklife "Beni oynayacak kişi çok çılgın olmalı" yanıtını verdiğini aktardı.
- 14.01.2023 14 Oca 21:06 Yemen'de Husilerin saldırısında Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı bir asker hayatını kaybetti
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Husilere ait insansız hava aracının (İHA) saldırısında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
- 14.01.2023 14 Oca 13:56 Ticaret Bakanı Muş, DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11,4 büyüyerek, son 50 yıldaki en yüksek büyümesine ulaştığını, 2022'nin ilk 9 ayında da yüzde 6,2 gibi önemli bir büyüme performansı sergilediğini belirterek, "Kaydedilen bu büyüme oranına mal ve hizmet ihracatının katkısı 3,4...
- 14.01.2023 14 Oca 11:38 Kastamonu'da üretilen kapılar Arap ülkelerinden talep görüyor
Kastamonu'da 22 yıl önce kurulan bir fabrikada üretilen kapılar Arap ülkelerinde ilgi görüyor.
- 14.01.2023 14 Oca 00:11 Altın ihracatı için KDC ile BAE arasında anlaşma (1)
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Altın ihracatı için anlaşma imzalandı.
- 12.01.2023 12 Oca 19:34 Katar ve Hollanda dışişleri bakanları Doha'da "ikili işbirliğini" görüştü
Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesini ziyaret eden Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile ikili işbirliğini görüştü.
- 12.01.2023 12 Oca 17:24 Pakistan Başbakanı Şerif BAE'de
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif iki günlük Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine bu sabah başladı.
- 12.01.2023 12 Oca 15:30 BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile ikili ilişkileri görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile ikili ilişkileri ele aldı.
- 12.01.2023 12 Oca 13:52 BAE Sanayi ve Teknoloji Bakanı Al Jaber, COP28'in başkanlığına getirildi
Bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, zirvenin başkanlığına Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC) Üst Yöneticisi Sultan Ahmed Al Jaber'i getirdi.
- 12.01.2023 12 Oca 11:56 Avustralya Kriket Takımı "kadın hakları ihlalleri" gerekçesiyle Afganistan müsabakasından çekildi
Avustralya Erkek Kriket Takımı, kadın haklarının kısıtlandığı Afganistan ile müsabakaya çıkmama kararı aldı.
- 11.01.2023 11 Oca 23:38 İİT, Afganistan'daki kadınların durumu ve ekonomik krizi görüştü
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi, Afganistan'daki geçici hükümete, kadınların eğitim ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) istihdamlarıyla ilgili yasaklama kararını gözden geçirme çağrısı yaptı, insan hakları ve kadın hakları konularında İİT...
- 11.01.2023 11 Oca 16:52 Yemen Güney Geçiş Konseyi Başkanı, Husilere karşı birlik çağrısı yaptı
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Ayderus ez-Zubeydi, ülkede kalıcı barışın sağlanması için çatışmanın sebepleri ve kökeninin çözülmesi gerektiğini belirterek, Husilere karşı birlik olma çağrısında bulundu.
- 10.01.2023 10 Oca 17:58 Pakistan'dan uluslararası topluma selle mücadelede destek için teşekkür
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'nda İslamabad'ın sel sonrası rehabilitasyon ve yeniden inşa faaliyetlerine destekleri dolayısıyla uluslararası topluma teşekkür etti.
- 09.01.2023 09 Oca 23:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizin en yüksek rakamı olan 31,2 milyonluk istihdamla ekonomi programımızın başarısını ispatladık.
- 09.01.2023 09 Oca 22:16 Yemenli aktivistlerden, Husilerin "masumları" hedef alan idam cezalarına karşı kampanya
Yemenli aktivistler, İran destekli Husilere bağlı mahkemelerin bazı kişilere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon güçleri adına "casusluk" yaptıkları iddiasıyla verdiği, idam cezalarına karşı kampanya başlattı.
- 09.01.2023 09 Oca 22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT düzenlemesini meclisimize sunuyoruz (2)
'HER YIL 5 YENİ ŞEHRİMİZE İLAVE EDEREK FESTİVALLERİMİZİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bursları ile 171 ülkeden 5 bin öğrencinin Türkiye'de yükseköğrenim görmesini sağladıklarını ifade ederek, "Bu yıl kültür ve turizmde başlattığımız çalışmaları katlayarak...
- 09.01.2023 09 Oca 20:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi (3) Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl Aile ve Sosyal Hizmetlerde mevcut programlarımıza ilave olarak eşi vefat etmiş kadınlarımız ve roman vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut yardımı projesi başlatacağız." dedi.
- 09.01.2023 09 Oca 17:20 Yemen'de 2022'de basına yönelik 92 ihlal tespit edildi
Yemenli Gazeteciler Sendikası, 2022'de ülkedeki gazetecilere ve basın özgürlüğüne yönelik 92 ihlalin tespit edildiğini açıkladı.
- 09.01.2023 09 Oca 14:20 Yeni Nesil Fırtına Obüsleri TSK'ya teslim edildi
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı yapılacak 6 adet Yeni Nesil Fırtına Obüsü, BMC Savunma olarak 6 yıl aradan sonra yeni yetenekler kazandırılmış halde üretimine yeniden başladığımız obüslerdir.
- 09.01.2023 09 Oca 13:16 Türk müteahhitlerin gözü Irak ve Suudi Arabistan pazarlarında
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un başkanlığında Irak'a yakın zamanda bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenleyeceklerini, Suudi Arabistan'ı ziyaret için de çalışma yürüttüklerini bildirdi.
- 09.01.2023 09 Oca 00:36 Sudan ordusu, siyasetten çekileceklerini ve seçimle gelen otoriteye tabi olacaklarını bildirdi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, askerin siyaset arenasından çekilmeye kararlı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin seçimlerle gelen sivil otoriteye tabi olacağına inandıklarını söyledi.
- 08.01.2023 08 Oca 12:53 Alibaba Group Başkanı Michael Evans Türkiye'yi ziyaret etti
Alibaba Group Başkanı Michael Evans Türkiye'ye geldi.
- 08.01.2023 08 Oca 12:27 Lütfü Savaş: "Bizim Herkese Bu Ülkede Birinci Sınıf Vatandaş Olduğunu Hissettirmemiz Lazım"
Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medyada katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başkan Savaş, “Ekonomide, sanayide, tarımda, eğitimde ve daha birçok başlıkta sorunumuz var ama esas huzur sorunumuz var. İktidara yakın olmayanlara ikinci sınıf insan yapılması sorunu var. Bizim herkese bu ülkede birinci sınıf vatandaş olduğunu hissettirmemiz lazım. Onun için 6’lı masa çok önemli. Çünkü o masada her renk var” dedi.
- 07.01.2023 07 Oca 18:28 Valencia'yı elde tutmak çok zor olacak! Hiç beklemediği yerden talibi çıktı
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia'ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'ın, teklif yapmaya hazırlandığı ve deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde en çok skora katkı yapan Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
- 07.01.2023 07 Oca 15:24 Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin bulunduğu sıra şaşırttı
ABD merkezli Global Firepower 2023 raporunda dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralandı. Sıralama da ilk sırayı ABD alırken ikinci sırada Rusya, üçüncü sıraya ise Çin yerleşti. Türkiye ise listede kendine 9. sırada yer buldu.
- 07.01.2023 07 Oca 11:14 Suudi Arabistan Ronaldo transferiyle yatırım ve ekonomik kazanımlar hedefliyor
Suudi Arabistan, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ülkenin en önemli kulüplerinden Al Nassr'a transferiyle yatırım ve ekonomik kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor.
- 07.01.2023 07 Oca 10:37 Erzurum'dan 47 ülkeye ihracat
Erzurum'dan bu yılın Aralık ayında 14, Ocak-Aralık ayları çerçevesinde ise 2'si Serbest Bölge olmak üzere 47 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.
- 06.01.2023 06 Oca 21:00 Yemen'deki patlamada BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 7 asker öldü
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen patlamada 7 askerinin öldüğünü duyurdu.
- 06.01.2023 06 Oca 11:40 Rekabet Kurulu'nun 2022 Yılında İncelediği Özelleştirmelerin Toplam Bedeli 13 Milyar 978 Milyon TL Oldu
Rekabet Kurulu tarafından 2022 yılında 245 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi. Türkiye kökenli şirketler için yapılan 89 incelemenin 7’si özelleştirmelerle ilgili oldu. İncelemesi yapılan toplam özelleştirme bedeli 13 milyar 978 milyon TL olarak açıklandı.
- 05.01.2023 05 Oca 23:46 Sudan'daki siyasi sürecin son aşaması 9 Ocak'ta başlayacak
Sudan'da 5 Aralık 2022'de siyasi krizin sona erdirilmesi amacıyla askerle "çerçeve anlaşma"yı imzalayan sivil güçler, mevcut siyasi sürecin yeni geçiş dönemine zemin hazırlayacak son aşamasının 9 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.
- 05.01.2023 05 Oca 22:10 Dünyanın en çok aranan insan kaçakçılarından biri Sudan'da yakalandı
Dünyanın en çok aranan insan kaçakçılarından biri olarak gösterilen Eritreli Kidane Zekarias Habtemariam, Sudan'da gözaltına alındı.
- 05.01.2023 05 Oca 19:38 Somali ve BAE arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı
Somali ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı.
- 05.01.2023 05 Oca 16:42 BAE'li petrol şirketinden, 15 milyar dolarlık düşük karbon yatırımı
ABU Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) doğal gaz ve petrol şirketi ADNOC, 15 milyar dolarlık düşük karbon yatırımı yapacağını duyurdu.
- 05.01.2023 05 Oca 14:42 Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.
- 04.01.2023 04 Oca 20:38 Ürdün Kralı Abdullah ile BAE lideri Bin Zayid, ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştü
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı.
- 04.01.2023 04 Oca 20:38 BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid Şam'ı ziyaret etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile Şam'da görüştü.
- 04.01.2023 04 Oca 13:17 11 Yılın Ardından Suriye ile Kurulan İlk Resmi Temas... Eski Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Çevik: "Suriyeliler İstesek de İstemesek de Toplumun Bir...
Suriye’deki iç savaş başladığında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten, eski Şam Büyükelçisi Halit Çevik; Suriye ile 11 yıl sonra kurulan ilk üst düzey resmi temasın ardından Türkiye’deki Suriyeliler konusunda, “Bu insanların çok büyük bir bölümü Türkiye’de kalacak. Biz bunu nasıl olumlu yöneteceğiz, asıl Türk siyasi liderliği açısından, karar verici, düşünce oluşturucu herkesin bunu olumlu bir şekilde çözebilmek veya yönetebilmek için çalışması lazım. Bu insanlar, istesek de istemesek de Türkiye’deki toplumun bir parçası olacaklar” dedi. Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ise “Suriye Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunların kaynağı olan bir ülke olduğu için yaklaşan seçimler bakımından özellikle önemli. Yani, bugün Mısır ile veyahut Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesi, evet diplomasi anlamında önemli gelişmeler ama sokaktaki vatandaşımızın doğrusu çok günlük hayatının bir parçası değil. Sığınmacılar, YPG, PKK bağlantısı konularına baktığınız zaman özellikle sığınmacılar konusu, bugün siyasi gündemimizin en üst noktasına oturmuş vaziyette. Dolayısıyla seçimlerde oy kazandıran, kaybettiren, bazı insanların oy verme yönelimini etkileyebilecek konular bunlar” değerlendirmesini yaptı.
- 04.01.2023 04 Oca 08:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
- 04.01.2023 04 Oca 08:16 Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı El Nahyan'la telefon görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la telefon görüşmesi yaptı.
- 04.01.2023 04 Oca 00:52 Ürdün ve BAE: İsrail'in yasadışı uygulamalarının durması zorunludur
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) mevkidaşı Abdullah bin Zayid, İsrail'in iki devletli çözüm ilkesini baltalayan yasadışı uygulamaları durdurmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
- 03.01.2023 03 Oca 23:46 BMGK'nın yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik, İsviçre oldu
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre göreve başladı.
- 03.01.2023 03 Oca 20:10 İsrail Başbakanı Netanyahu, Abu Dabi ziyaretini erteledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı resmi ziyaretini ertelediği bildirildi.
- 03.01.2023 03 Oca 17:40 Arap ülkeleri, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa baskınını kınadı
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt ve Katar; İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.
- 03.01.2023 03 Oca 14:32 Netanyahu, normalleştikleri Arap ülkelerinin sayısını artırmaya kararlı olduklarını söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şimdiye kadar normalleşme anlaşması imzaladıkları Arap ülkelerine yenilerini eklemeye kararlı olduklarını belirtti.
- 03.01.2023 03 Oca 03:22 Yerli Netflix dizisi Şahmaran'dan ilk fragman yayınlandı!
Netflix Türkiye, merakla beklenen yeni ve yerli yapım olan Şahmaran'dan ilk resmi fragmanı YouTube üzerinden yayınladı.