Son Dakika Birleşik Arap Emirlikleri Haberleri

15:52 İlham Aliyev: "Azerbaycan'ın şimdiki hedefi yenilenebilir enerji" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin yaklaşık 200 gigavatlık yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Petrol ve gaz sektörüne büyük yatırımlar çektik. Şimdi hedefimiz yenilenebilir enerji. Büyük planlarımız var ve bu işleri başaracağımızdan eminim." dedi.

10:47 Birleşik Arap Emirlikleri'nde turizm, spor etkinlikleri sayesinde yükselişe geçti Spor turizmi sektörü Dubai'de toplam istihdamın yüzde 4'üne tekabül eden, yüz bin kadar iş fırsatı yarattı.

17:40 Pakistan Başbakanı Şerif, "kredi istemenin utanç verici" olduğunu söyledi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, nükleer güce sahip bir devlet olarak başka ülkelerden daha fazla kredi istemenin kendisi için utanç verici olduğunu söyledi.

15:54 BAE ve Güney Kore devlet başkanları, uluslararası gelişmeler ile ikili ilişkileri görüştü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını ele aldı.

12:04 Türkiye Müteahhitler Birliği 2022'nin son çeyreğine ilişkin sektör raporunu yayımladı Açıklaması Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından 2022'nin son çeyreğine ilişkin hazırlanan "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nda, hükümetin konut sektöründe üretimi destekleyen son kampanyalarının olumlu olduğu belirtilerek, "Konut kredisi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına...

11:47 Gelişmeyi avukatı paylaştı! Netflix'ten suç örgütü lideri Sedat Peker'e proje teklifi Türkiye'de de hizmet veren popüler dijital içerik platformu Netflix'in suç örgütü lideri Sedat Peker'e bir proje teklifinde bulunduğu iddia edildi. Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldığı bir yayında "İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDb'ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix'ten Sedat Peker'le gerçekten iletişim kuruldu" ifadesini kullandı. Barkın, Peker'in ise bu teklife "Beni oynayacak kişi çok çılgın olmalı" yanıtını verdiğini aktardı.

21:06 Yemen'de Husilerin saldırısında Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı bir asker hayatını kaybetti Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Husilere ait insansız hava aracının (İHA) saldırısında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

13:56 Ticaret Bakanı Muş, DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11,4 büyüyerek, son 50 yıldaki en yüksek büyümesine ulaştığını, 2022'nin ilk 9 ayında da yüzde 6,2 gibi önemli bir büyüme performansı sergilediğini belirterek, "Kaydedilen bu büyüme oranına mal ve hizmet ihracatının katkısı 3,4...

11:38 Kastamonu'da üretilen kapılar Arap ülkelerinden talep görüyor Kastamonu'da 22 yıl önce kurulan bir fabrikada üretilen kapılar Arap ülkelerinde ilgi görüyor.

00:11 Altın ihracatı için KDC ile BAE arasında anlaşma (1) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Altın ihracatı için anlaşma imzalandı.

19:34 Katar ve Hollanda dışişleri bakanları Doha'da "ikili işbirliğini" görüştü Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesini ziyaret eden Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile ikili işbirliğini görüştü.

17:24 Pakistan Başbakanı Şerif BAE'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif iki günlük Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine bu sabah başladı.

15:30 BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile ikili ilişkileri görüştü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile ikili ilişkileri ele aldı.

13:52 BAE Sanayi ve Teknoloji Bakanı Al Jaber, COP28'in başkanlığına getirildi Bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, zirvenin başkanlığına Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC) Üst Yöneticisi Sultan Ahmed Al Jaber'i getirdi.

23:38 İİT, Afganistan'daki kadınların durumu ve ekonomik krizi görüştü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi, Afganistan'daki geçici hükümete, kadınların eğitim ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) istihdamlarıyla ilgili yasaklama kararını gözden geçirme çağrısı yaptı, insan hakları ve kadın hakları konularında İİT...

16:52 Yemen Güney Geçiş Konseyi Başkanı, Husilere karşı birlik çağrısı yaptı Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Ayderus ez-Zubeydi, ülkede kalıcı barışın sağlanması için çatışmanın sebepleri ve kökeninin çözülmesi gerektiğini belirterek, Husilere karşı birlik olma çağrısında bulundu.

17:58 Pakistan'dan uluslararası topluma selle mücadelede destek için teşekkür Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'nda İslamabad'ın sel sonrası rehabilitasyon ve yeniden inşa faaliyetlerine destekleri dolayısıyla uluslararası topluma teşekkür etti.

22:16 Yemenli aktivistlerden, Husilerin "masumları" hedef alan idam cezalarına karşı kampanya Yemenli aktivistler, İran destekli Husilere bağlı mahkemelerin bazı kişilere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon güçleri adına "casusluk" yaptıkları iddiasıyla verdiği, idam cezalarına karşı kampanya başlattı.

22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT düzenlemesini meclisimize sunuyoruz (2) 'HER YIL 5 YENİ ŞEHRİMİZE İLAVE EDEREK FESTİVALLERİMİZİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bursları ile 171 ülkeden 5 bin öğrencinin Türkiye'de yükseköğrenim görmesini sağladıklarını ifade ederek, "Bu yıl kültür ve turizmde başlattığımız çalışmaları katlayarak...

20:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi (3) Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl Aile ve Sosyal Hizmetlerde mevcut programlarımıza ilave olarak eşi vefat etmiş kadınlarımız ve roman vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut yardımı projesi başlatacağız." dedi.

17:20 Yemen'de 2022'de basına yönelik 92 ihlal tespit edildi Yemenli Gazeteciler Sendikası, 2022'de ülkedeki gazetecilere ve basın özgürlüğüne yönelik 92 ihlalin tespit edildiğini açıkladı.

14:20 Yeni Nesil Fırtına Obüsleri TSK'ya teslim edildi BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı yapılacak 6 adet Yeni Nesil Fırtına Obüsü, BMC Savunma olarak 6 yıl aradan sonra yeni yetenekler kazandırılmış halde üretimine yeniden başladığımız obüslerdir.

13:16 Türk müteahhitlerin gözü Irak ve Suudi Arabistan pazarlarında Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un başkanlığında Irak'a yakın zamanda bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenleyeceklerini, Suudi Arabistan'ı ziyaret için de çalışma yürüttüklerini bildirdi.

00:36 Sudan ordusu, siyasetten çekileceklerini ve seçimle gelen otoriteye tabi olacaklarını bildirdi Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, askerin siyaset arenasından çekilmeye kararlı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin seçimlerle gelen sivil otoriteye tabi olacağına inandıklarını söyledi.

12:27 Lütfü Savaş: "Bizim Herkese Bu Ülkede Birinci Sınıf Vatandaş Olduğunu Hissettirmemiz Lazım" Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medyada katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başkan Savaş, “Ekonomide, sanayide, tarımda, eğitimde ve daha birçok başlıkta sorunumuz var ama esas huzur sorunumuz var. İktidara yakın olmayanlara ikinci sınıf insan yapılması sorunu var. Bizim herkese bu ülkede birinci sınıf vatandaş olduğunu hissettirmemiz lazım. Onun için 6’lı masa çok önemli. Çünkü o masada her renk var” dedi.

18:28 Valencia'yı elde tutmak çok zor olacak! Hiç beklemediği yerden talibi çıktı Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia'ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'ın, teklif yapmaya hazırlandığı ve deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde en çok skora katkı yapan Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

15:24 Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin bulunduğu sıra şaşırttı ABD merkezli Global Firepower 2023 raporunda dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralandı. Sıralama da ilk sırayı ABD alırken ikinci sırada Rusya, üçüncü sıraya ise Çin yerleşti. Türkiye ise listede kendine 9. sırada yer buldu.

11:14 Suudi Arabistan Ronaldo transferiyle yatırım ve ekonomik kazanımlar hedefliyor Suudi Arabistan, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ülkenin en önemli kulüplerinden Al Nassr'a transferiyle yatırım ve ekonomik kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor.

10:37 Erzurum'dan 47 ülkeye ihracat Erzurum'dan bu yılın Aralık ayında 14, Ocak-Aralık ayları çerçevesinde ise 2'si Serbest Bölge olmak üzere 47 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

21:00 Yemen'deki patlamada BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 7 asker öldü Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen patlamada 7 askerinin öldüğünü duyurdu.

11:40 Rekabet Kurulu'nun 2022 Yılında İncelediği Özelleştirmelerin Toplam Bedeli 13 Milyar 978 Milyon TL Oldu Rekabet Kurulu tarafından 2022 yılında 245 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi. Türkiye kökenli şirketler için yapılan 89 incelemenin 7’si özelleştirmelerle ilgili oldu. İncelemesi yapılan toplam özelleştirme bedeli 13 milyar 978 milyon TL olarak açıklandı.

23:46 Sudan'daki siyasi sürecin son aşaması 9 Ocak'ta başlayacak Sudan'da 5 Aralık 2022'de siyasi krizin sona erdirilmesi amacıyla askerle "çerçeve anlaşma"yı imzalayan sivil güçler, mevcut siyasi sürecin yeni geçiş dönemine zemin hazırlayacak son aşamasının 9 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

22:10 Dünyanın en çok aranan insan kaçakçılarından biri Sudan'da yakalandı Dünyanın en çok aranan insan kaçakçılarından biri olarak gösterilen Eritreli Kidane Zekarias Habtemariam, Sudan'da gözaltına alındı.

19:38 Somali ve BAE arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı Somali ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı.

16:42 BAE'li petrol şirketinden, 15 milyar dolarlık düşük karbon yatırımı ABU Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) doğal gaz ve petrol şirketi ADNOC, 15 milyar dolarlık düşük karbon yatırımı yapacağını duyurdu.

14:42 Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

20:38 Ürdün Kralı Abdullah ile BAE lideri Bin Zayid, ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştü Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı.

20:38 BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid Şam'ı ziyaret etti Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile Şam'da görüştü.

13:17 11 Yılın Ardından Suriye ile Kurulan İlk Resmi Temas... Eski Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Çevik: "Suriyeliler İstesek de İstemesek de Toplumun Bir... Suriye’deki iç savaş başladığında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten, eski Şam Büyükelçisi Halit Çevik; Suriye ile 11 yıl sonra kurulan ilk üst düzey resmi temasın ardından Türkiye’deki Suriyeliler konusunda, “Bu insanların çok büyük bir bölümü Türkiye’de kalacak. Biz bunu nasıl olumlu yöneteceğiz, asıl Türk siyasi liderliği açısından, karar verici, düşünce oluşturucu herkesin bunu olumlu bir şekilde çözebilmek veya yönetebilmek için çalışması lazım. Bu insanlar, istesek de istemesek de Türkiye’deki toplumun bir parçası olacaklar” dedi. Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ise “Suriye Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunların kaynağı olan bir ülke olduğu için yaklaşan seçimler bakımından özellikle önemli. Yani, bugün Mısır ile veyahut Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesi, evet diplomasi anlamında önemli gelişmeler ama sokaktaki vatandaşımızın doğrusu çok günlük hayatının bir parçası değil. Sığınmacılar, YPG, PKK bağlantısı konularına baktığınız zaman özellikle sığınmacılar konusu, bugün siyasi gündemimizin en üst noktasına oturmuş vaziyette. Dolayısıyla seçimlerde oy kazandıran, kaybettiren, bazı insanların oy verme yönelimini etkileyebilecek konular bunlar” değerlendirmesini yaptı.

08:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

08:16 Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı El Nahyan'la telefon görüşmesi yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la telefon görüşmesi yaptı.

00:52 Ürdün ve BAE: İsrail'in yasadışı uygulamalarının durması zorunludur Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) mevkidaşı Abdullah bin Zayid, İsrail'in iki devletli çözüm ilkesini baltalayan yasadışı uygulamaları durdurmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

20:10 İsrail Başbakanı Netanyahu, Abu Dabi ziyaretini erteledi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı resmi ziyaretini ertelediği bildirildi.

17:40 Arap ülkeleri, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa baskınını kınadı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt ve Katar; İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

14:32 Netanyahu, normalleştikleri Arap ülkelerinin sayısını artırmaya kararlı olduklarını söyledi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şimdiye kadar normalleşme anlaşması imzaladıkları Arap ülkelerine yenilerini eklemeye kararlı olduklarını belirtti.