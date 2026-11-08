Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi - Son Dakika
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Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi

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Gazze\'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi
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Gazze\'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi
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İsrail saldırılarının büyük yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği "Cesur Şövalye 3" girişimi kapsamında 250 Filistinli çift için toplu düğün düzenlendi. Enkazların ve çadırların arasında gerçekleşen törende 500 gelin ve damat dünyaevine girerken, savaş nedeniyle evlerini kaybeden çiftler de mutluluk yaşadı. Damatlardan birinin evlendikten sonra eşiyle çadırda yaşayacağını söylemesi ise Gazze'deki zorlu yaşam koşullarını gözler önüne serdi.

Gazze Şeridi'nde yıllardır süren savaşın ve yıkımın ortasında bu kez düğün sevinci yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği "Cesur Şövalye 3" (Operation Chivalrous Knight 3) insani yardım girişimi kapsamında, 6 Kasım Cuma günü 250 çift için toplu düğün töreni düzenlendi. "Sevinç Elbisesi 3" adı verilen organizasyon, Gazze kentinin sahil kesimindeki Denizcilik Kulübü'nde gerçekleştirildi. Toplam 500 gelin ve damadın katıldığı tören, savaş nedeniyle evliliklerini ertelemek zorunda kalan gençlere unutulmaz bir gün yaşattı.

YIKIMIN ARASINDAN DÜĞÜN KONVOYU GEÇTİ

Filistin bayrakları, çiçekler ve kırmızı kurdelelerle süslenen araçlar, Gazze'nin sahil yolunda konvoy oluşturdu. Yıkılmış binaların ve yerinden edilen ailelerin yaşadığı çadırların arasından geçen düğün konvoyu, tören alanına ulaştı. Geleneksel Filistin işlemeleriyle süslenmiş beyaz kıyafetler giyen gelinler ve takım elbiseli damatlar, ailelerinin katılımıyla evliliklerini kutladı. Müzik ve kutlamalar eşliğinde gerçekleştirilen organizasyon, uzun süredir zor koşullarda yaşayan Filistinlilere kısa süreli de olsa sevinç yaşattı.

DÜĞÜNÜ OLDU AMA YAŞAYACAĞI BİR EVİ YOK

Törene katılan damatlardan Muhammed Kuveydir'in anlattıkları, Gazze'deki insani dramı ortaya koydu. Savaş sırasında evini kaybettiğini belirten Kuveydir, ekonomik koşullar nedeniyle yeni bir ev kiralayamadığını veya satın alamadığını söyledi. Evlendikten sonra eşiyle nerede yaşayacağı sorulduğunda ise "Bir çadırda yaşayacağız" yanıtını verdi. Damatlardan Saed el-Neccar da ailesinin evinin yıkıldığını ve Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarında bir çadırda yaşadığını anlattı.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Toplu düğün organizasyonuna katılmak için 11 bin 622 kişi başvuruda bulundu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından 1335 kişi son kura aşamasına kaldı. Yapılan çekiliş sonucunda 250 damat belirlenirken çiftler, aileleriyle birlikte toplu düğün törenine katıldı. Organizasyon, Saqr bin Muhammed el-Kasimi Yardım ve İnsani Yardım Vakfının desteğiyle gerçekleştirildi.

GAZZE'DE ÜÇÜNCÜ KEZ DÜZENLENDİ

"Sevinç Elbisesi" girişimi kapsamında düzenlenen toplu düğün, Gazze'deki üçüncü organizasyon oldu. Daha önce Aralık 2025'te Han Yunus'ta 54 çift, Nisan 2026'da ise Deyr el-Belah'ta 300 çift için benzer törenler gerçekleştirilmişti. Son organizasyonla birlikte yüzlerce Filistinli genç, savaşın yol açtığı ekonomik sıkıntılara rağmen evliliklerini kutlama fırsatı buldu.

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Birleşik Arap EmirlikleriGazze ŞeridiFilistinİsrailDünyaGazzeSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zulfu zeybek zulfu zeybek:
    Maşallah 1 0
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