Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Azerbaycan\'a Zafer Günü ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bugün Karabağ'ı ziyaret edecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Erdoğan, ziyaret öncesinde gönderdiği tebrik mektubunda Karabağ zaferinin tüm Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 6. yıl dönümü dolayısıyla bugün Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Karabağ'da düzenlenecek Zafer Günü etkinliklerine katılması beklenen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme yapacak. Ziyaret öncesinde Aliyev'e tebrik mektubu gönderen Erdoğan, Azerbaycan'ın topraklarını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının yalnızca Azerbaycan için değil, bütün Türk dünyası için tarihi bir başarı olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN VE ALİYEV KARABAĞ'DA BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin ayrıntılarını açıkladı. Duran, iki liderin Zafer Günü kapsamında gerçekleştirecekleri görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele alacağını bildirdi.

Duran, açıklamasında, "Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ikili görüşme yapacak; Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir." ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E ZAFER GÜNÜ MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının yeniden özgürlüğüne kavuşmasının 6. yıl dönümünü kutlayarak Aliyev'i ve Azerbaycan halkını tebrik etti.

Erdoğan, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük zafer ile taçlandırılan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için de bir gurur kaynağı haline gelmiştir. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır."

"TEK MİLLET, İKİ DEVLET" VURGUSU

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin Şuşa Beyannamesi ile daha da güçlendiğine dikkat çeken Erdoğan, iki ülkenin "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla hareket etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanması için yürütülen ortak çalışmaların önemine işaret eden Erdoğan, bölgenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, mektubunun devamında şu ifadelere yer verdi: "Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Güney Kafkasya artık bir çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak anılmaktadır. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz Kardeşim, bu vesileyle Zat-ı Alinize sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına ise müreffeh ve huzurlu bir gelecek diliyor, en içten selam ve dileklerimi iletiyorum."

AZERBAYCAN KARABAĞ ZAFERİNİN 6. YILINI KUTLUYOR

Azerbaycan, 8 Kasım Zafer Günü'nde 2020 yılında elde ettiği Karabağ zaferinin 6. yıl dönümünü kutluyor. Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak amacıyla karşı saldırı başlatmıştı. 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren savaşta Azerbaycan ordusu, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü Ermenistan'ın kontrolünden çıkarmıştı.

Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesiyle sona eren savaşın ardından 10 Kasım 2020'de üçlü bildiri imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Ermenistan, Ağdam, Laçın ve Kelbecer bölgelerinden çekilmeyi taahhüt etmişti. Böylece Azerbaycan, uzun yıllar boyunca işgal altında kalan topraklarının önemli bir bölümünde yeniden kontrol sağlamıştı.

ZAFER GÜNÜ'NÜN TARİHİ ATATÜRK İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ

Azerbaycan'da Zafer Günü'nün tarihi başlangıçta 10 Kasım olarak belirlenmişti. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu tarihin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle değişiklik kararı aldı.

Aliyev'in kararı doğrultusunda Zafer Günü, Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarıldığı 8 Kasım'a alındı. Böylece Azerbaycan'ın tarihi zaferi, her yıl 8 Kasım'da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti - Son Dakika
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