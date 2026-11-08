İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Haber Videosu

Brezilya'da direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kullandığı otomobil, bir giyim mağazasına daldı. O sırada indirimli kıyafetleri tanıtan kadının canlı yayını, aracın içeri girmesiyle aniden kesildi. Korku dolu anlar kameraya yansırken, kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Brezilya'da bir giyim mağazasında gerçekleştirilen canlı yayın sırasında korku dolu anlar yaşandı. Mağazada indirimli kıyafetleri tanıtan kadın, ürünleri gösterdiği sırada beklenmedik bir kazayla karşılaştı. Direksiyon başında uyuyakaldığı belirtilen sürücünün kontrolündeki otomobil, mağazanın girişinden içeri daldı.

OTOMOBİL MAĞAZAYA DALDI, YAYIN ANİDEN KESİLDİ

Kadının indirimli ürünleri tanıttığı sırada otomobilin mağazaya girmesiyle canlı yayın bir anda sona erdi. Kazanın yaşandığı anlar kameraya yansırken, aracın mağazanın girişine çarpması büyük paniğe neden oldu.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAKALMIŞ

Kazanın, otomobil sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından sürücülerin yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmasının oluşturduğu tehlikeye dikkat çekildi.

OtomobilBrezilyaGiyimDünyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köroğlu Rampaları’nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı Köroğlu Rampaları'nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu
’Yüzde 100 pamuk’ diye sattığı ürün polyester çıkan firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL ceza 'Yüzde 100 pamuk' diye sattığı ürün polyester çıkan firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL ceza
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
Yeşim Gül’ün acı günü Dua istediği hayat arkadaşını kaybetti Yeşim Gül'ün acı günü! Dua istediği hayat arkadaşını kaybetti
Nevşehir’de kahreden ölüm 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Nevşehir'de kahreden ölüm! 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Netanyahu’ya soğuk duş İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi Netanyahu’ya soğuk duş! İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
Burcu Biricik’ten sektördeki fiyat indirimi tartışmalarına yanıt: Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz“ Burcu Biricik'ten sektördeki fiyat indirimi tartışmalarına yanıt: Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz"
07:57
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
07:44
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor Sevenlerinden dua istendi
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
07:37
İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
07:28
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
07:07
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
04:11
Kolombiya’da askeri üsse bombalı İHA saldırısı 5 asker öldü
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü
01:17
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
23:01
Polonya’da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
21:11
Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu
Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 08:20:35. #7.13#
SON DAKİKA: İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android