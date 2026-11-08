Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi - Son Dakika
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Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

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Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
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2 yorum

Brezilya'da Çinli bir esnaf, aşkına karşılık vermeyen 18 yaşındaki genç kızı hediye bahanesiyle evine çağırıp boğarak öldürdü. Genç kızın cesedi iki pitbull tarafından parçalanmış halde bulunurken, korkunç cinayeti itiraf eden sanık 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşanan kadın cinayeti, ortaya çıkan ayrıntılarıyla kan dondurdu. Çin vatandaşı Qiu Zhaohu, yıllardır tanıdığı 18 yaşındaki Marcelle Júlia Araújo da Silva'yı kendisiyle romantik ilişki yaşamak istemediği için öldürdü. Genç kızın cansız bedenini başka bir mülküne taşıyarak iki pitbullun bulunduğu alana bırakan Zhaohu, çıkarıldığı mahkeme tarafından 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 YILDIR TANIYORDU, AİLESİNİN EVİNE GİRİP ÇIKIYORDU

Bölgede yakisoba eriştesi satan bir tezgah işleten ve Xau lakabıyla tanınan Qiu Zhaohu'nun, Marcelle ve ailesini en az 10 yıldır tanıdığı öğrenildi. Ailenin düzenlediği kutlamalara ve mangal partilerine sık sık katılan Zhaohu, çevresinde güvenilir ve arkadaş canlısı biri olarak biliniyordu. Ancak savcılığın aktardığına göre Zhaohu, zamanla genç kıza romantik ilgi duymaya başladı. Marcelle ise kendisiyle yalnızca arkadaş kalmak istediğini belirterek bu yakınlaşmaya karşılık vermedi.

HEDİYE BAHANESİYLE EVİNE ÇAĞIRDI

Haziran 2025'te yaşanan olayda Zhaohu, Sevgililer Günü için hazırladığını söylediği hediye sepetini alması konusunda ısrar ederek Marcelle'yi evine davet etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında genç kızın sabah saatlerinde eve girdiği görüldü. Ancak Marcelle'nin evden çıktığına ilişkin herhangi bir görüntüye rastlanmadı. Saatler sonra Zhaohu'nun üzeri mavi brandayla örtülü bir el arabasını iterek evinden ayrıldığı tespit edildi.

CESEDİNİ İKİ PİTBULLUN BULUNDUĞU YERE BIRAKTI

Genç kızın cansız bedeni, Zhaohu'ya ait başka bir mülkte brandaya sarılı halde bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin iki pitbull tarafından kısmen parçalandığı belirlendi. Cinayetin ardından Rio de Janeiro'dan kaçan Zhaohu, polis ekiplerinin Sao Paulo'da düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Sorgusunda Marcelle'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlının, olayın ardından bir kişiye "Onu zaten öldürdüm, şimdi de kendimi öldüreceğim" şeklinde mesaj gönderdiği de tanık ifadesine yansıdı.

MAHKEMEDEN 38 YIL HAPİS CEZASI

Kadın cinayeti ve cesedi gizleme suçlarını kabul eden Qiu Zhaohu, 29 Ekim'de görülen davada 38 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Hakim, kararında olayın tipik bir kadın cinayeti örneği olduğunu vurgulayarak genç kızın bedeninin köpeklere bırakılmasının son derece dehşet verici olduğunu belirtti. Marcelle'nin ailesinin yaşadığı acıya da dikkat çeken hakim, özellikle annenin kızının nasıl bir sonla karşılaştığını öğrenmesinin yarattığı tarifsiz ıstıraba vurgu yaptı.

BrezilyaHediyeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Aski ne zannediyor bu salaklar ben swvdigim zaman ywter zannediyorlar sevmedigin insnaalri kaidnlari kizlari bir dusun bakalim kendisini ucurumdan ya bak benim icin ucurunun kiyisina geldi hadi gercrk askimdan vazgeceyimde şuna karsilik vereyim dermisiniz icinizden gelerek karsiliksız asik olanların anlamadigi husus bu 0 0
  • Ramazan Arslan Ramazan Arslan:
    Aşk mı??? 0 0
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