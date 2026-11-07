Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı - Son Dakika
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Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı

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Osimhen\'den sonra Galatasaray\'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı
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4 yorum

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ardından Rafael Leao da sakatlık şoku yaşadı. Amedspor karşılaşmasında takımını öne geçiren Portekizli yıldız, ikinci yarının hemen başında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Darbeye bağlı olmadığı belirtilen sakatlığın RAMS Park'ın zemininden kaynaklandığı öne sürülürken sarı-kırmızılı taraftarlar büyük endişe yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amedspor'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında bulduğu golle takımını öne geçiren Rafael Leao, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in ardından bir yıldızın daha sakatlanması moralleri bozdu.

GOLÜ ATTI, İKİNCİ YARIDA SAKATLANDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Rafael Leao, karşılaşmanın ilk dakikalarında sahneye çıkarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı sahada tamamlayan Portekizli yıldız, ikinci yarının başlamasının ardından sakatlık yaşadı. 47. dakikada kulübeye yönelen Leao, oyuna devam edemeyeceğini bildirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, yaşanan sakatlığın ardından zorunlu oyuncu değişikliğine gitti. Rafael Leao'nun yerine 50. dakikada genç golcü Deniz Gül oyuna dahil oldu.

DARBEYE BAĞLI DEĞİL! GÖZLER YİNE ZEMİNE ÇEVRİLDİ

Rafael Leao'nun sakatlığının rakip oyuncudan aldığı bir darbeye bağlı olmadığı belirtilirken gözler bir kez daha RAMS Park'ın zeminine çevrildi. Portekizli futbolcunun yaşadığı sorunun saha koşullarından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı

Sakatlığın ardından RAMS Park'ın zemini yeniden tartışma konusu olurken Leao'nun sakatlığıyla saha koşulları arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OSIMHEN'DEN SONRA LEAO DA SAKATLANDI

Galatasaray'da daha önce Victor Osimhen'in sakatlanmasının ardından Rafael Leao'nun da oyundan çıkmak zorunda kalması, sarı-kırmızılı takımda endişeleri artırdı. Hücum hattının iki önemli isminin sakatlık yaşaması, teknik heyetin önümüzdeki maçlara yönelik planları açısından da soru işaretleri oluşturdu.

Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı

SAĞLIK RAPORU BEKLENİYOR

Rafael Leao'nun sakatlığının ciddiyeti henüz netlik kazanmadı. Portekizli futbolcunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından açıklığa kavuşması bekleniyor. Leao'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise kontrollerin sonucuna göre belli olacak.

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Okurların en beğendiği yorum

“Geçmiş olsun diyorum. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Bu patates tarlası artık bir an önce düzeltilsin. Daha kaç futbolcu sakatlansın?”

Tüm yorumlar (4)
Victor OsimhenRafael LeaoGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Geçmiş olsun diyorum. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Bu patates tarlası artık bir an önce düzeltilsin. Daha kaç futbolcu sakatlansın? 3 0
  • Selami Ozer Selami Ozer:
    GS yönetimine hayranım insan ekmek yediği tarlasına bakmaz mı, nasıl çiftçi bunlar:) 1 1
  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    GS LI OYUNCULAR ADETA SAKATLANMAK ICIN ELLERINDEN GELENI ARKALARINA KOYMUYORLAR. RAKIP TAKIM GIBI BASIT OYNAMAK YERINE TOPU ALAN ILK YAPACAĞI SEYI EN SON YAPIYOR. RAKIP NEDEN SAKATLANMIYOR , ONLAR WEMBLEY STADINDA MI OYNUYOR 1 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Israrla ramspark nedeni nedir? Madem mesafe sorununuz var merkezde bir stad yapın 0 0 Yanıtla
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