Osimhen\'den sonra Galatasaray\'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amedspor'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında bulduğu golle takımını öne geçiren Rafael Leao, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in ardından bir yıldızın daha sakatlanması moralleri bozdu.

GOLÜ ATTI, İKİNCİ YARIDA SAKATLANDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Rafael Leao, karşılaşmanın ilk dakikalarında sahneye çıkarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı sahada tamamlayan Portekizli yıldız, ikinci yarının başlamasının ardından sakatlık yaşadı. 47. dakikada kulübeye yönelen Leao, oyuna devam edemeyeceğini bildirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, yaşanan sakatlığın ardından zorunlu oyuncu değişikliğine gitti. Rafael Leao'nun yerine 50. dakikada genç golcü Deniz Gül oyuna dahil oldu.

DARBEYE BAĞLI DEĞİL! GÖZLER YİNE ZEMİNE ÇEVRİLDİ

Rafael Leao'nun sakatlığının rakip oyuncudan aldığı bir darbeye bağlı olmadığı belirtilirken gözler bir kez daha RAMS Park'ın zeminine çevrildi. Portekizli futbolcunun yaşadığı sorunun saha koşullarından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Sakatlığın ardından RAMS Park'ın zemini yeniden tartışma konusu olurken Leao'nun sakatlığıyla saha koşulları arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OSIMHEN'DEN SONRA LEAO DA SAKATLANDI

Galatasaray'da daha önce Victor Osimhen'in sakatlanmasının ardından Rafael Leao'nun da oyundan çıkmak zorunda kalması, sarı-kırmızılı takımda endişeleri artırdı. Hücum hattının iki önemli isminin sakatlık yaşaması, teknik heyetin önümüzdeki maçlara yönelik planları açısından da soru işaretleri oluşturdu.

SAĞLIK RAPORU BEKLENİYOR

Rafael Leao'nun sakatlığının ciddiyeti henüz netlik kazanmadı. Portekizli futbolcunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından açıklığa kavuşması bekleniyor. Leao'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise kontrollerin sonucuna göre belli olacak.