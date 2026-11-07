Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile son iki hafta içinde üçüncü kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İran ile ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik çabalara Türkiye'nin katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını belirterek, önümüzdeki süreçte de ilişkileri ivmelendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

İRAN-ABD GERİLİMİ VE DİPLOMASİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ SONA ERMESİ İÇİN DİPLOMATİK ÇABALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna- Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini belirterek, hem Ukrayna hem de Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu söyledi.

TRUMP'A "TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ" TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne verdiği destek için de teşekkür etti.

SON İKİ HAFTA İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında son iki hafta içerisinde üçüncü telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş oldu. İki lider, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde de telefon görüşmeleri yaparak ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri değerlendirmişti.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
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