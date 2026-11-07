Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme - Son Dakika
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Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme

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Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs\'a olay gönderme
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2 yorum

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyetinin ardından Lucas Torreira ile birlikte eğlence mekanından çıkarken yüzünü gizlemeye çalışan Ismail Jakobs, bu kez takım arkadaşlarının esprisine konu oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 öne geçtikten sonra yaptıkları gol sevincinde Jakobs'un o geceki hareketini taklit etti.

Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs'un İstanbul'daki bir eğlence mekanından ayrılırken yüzünü gizlemeye çalıştığı anlar, günler sonra sahaya taşındı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Amed Sportif Faaliyetler karşısında buldukları golün ardından yaptıkları ilginç sevinçle takım arkadaşlarına esprili bir göndermede bulundu.

STUTTGART GALİBİYETİ SONRASI GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Lucas Torreira ve Ismail Jakobs'un İstanbul'daki bir eğlence mekanında bulunduğu öne sürülmüştü. İki futbolcunun gece saatlerinde mekandan ayrılırken görüntülendiği belirtilmişti.

Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme

Ortaya çıkan görüntülerde Jakobs'un yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekerken Torreira'nın ise kameralardan saklanmadığı görülmüştü. Daha sonra ortaya çıkan başka görüntülerde, mekanın arka kapısından ayrılan kişilerin muhabirler tarafından takip edildiği anlar yer almıştı.

TAKIM ARKADAŞLARI GOL SEVİNCİNDE JAKOBS'U TAKLİT ETTİ

Söz konusu görüntülerin ardından Jakobs, bu kez Amed Sportif Faaliyetler maçındaki gol sevincinin merkezinde yer aldı. Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmada 1-0 öne geçmelerinin ardından köşe bayrağı yakınında bir araya gelerek ilginç bir kutlama gerçekleştirdi.

Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme

Sarı-kırmızılı oyuncuların hep birlikte öne eğilip yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. Futbolcuların bu hareketi, Jakobs'un eğlence mekanından çıkarken kameralardan yüzünü saklamasına yapılan esprili bir gönderme olarak yorumlandı.

GECE KULÜBÜNDEKİ OLAY SAHAYA TAŞINDI

Takım arkadaşlarının Jakobs'a yaptığı esprili gönderme, maçın yayın görüntülerine de yansıdı. Birden fazla futbolcunun aynı anda yüzünü kapatmaya çalıştığı gol sevinci, Stuttgart galibiyetinin ardından yaşanan olayla benzerliği nedeniyle dikkat çekti.

Böylece Jakobs'un eğlence mekanından ayrılırken yaptığı hareket, günler sonra Galatasaraylı futbolcuların gol kutlamasına konu oldu.

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Lucas TorreiraGalatasarayStuttgartSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Bu sene izlediğim en rahat maçı budur Galatasaray açısından antrenmandan daha rahat geçiyor tabii Galatasaray'ın büyük takımı olduğu için rakip üzerine gidemiyor yine de Galatasaray'dan sonra AMD Spor geliyor destekliyorum İnşallah sene sonu AMD 2 ligi bitirir 1 1 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    eeee gundiler noldu havaya girdiler adamlar aslan adama acımaz vurur geçer hayde kümeye 0 0 Yanıtla
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