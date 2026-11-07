Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut

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Bakan Çiftçi\'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
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1 yorum

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla yürütülen çalışmaları açıkladı. Bazı birimlerde 12/36 mesai sistemine geçildiğini belirten Çiftçi, bu sistemin uygulanamadığı yerlerde fazla mesai ücreti verilmesinin planlandığını söyledi. Polislerin ev sahibi olabilmesi için konut projesi başlatıldığını da duyuran Çiftçi, ilk temelin Ankara'da atılacağını, İstanbul'daki lojman sayısının ise 5 bine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatının uzun süredir beklediği çalışma saatleri, fazla mesai ücretleri ve barınma imkanlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Polislerin taleplerinin farkında olduklarını belirten Çiftçi, hem mesai düzeninin değiştirilmesi hem de ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için birden fazla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

POLİSLER İÇİN 12/36 MESAİ SİSTEMİ BAŞLADI

Polislerin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemenin bazı birimlerde uygulanmaya başladığını belirten Bakan Çiftçi, "12/36'ya geçebilmemiz lazım" diyerek sistemin tüm teşkilatta uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Çiftçi, "Her birimde bu sisteme geçemeyiz tabii ki. Terörle mücadelede, siber suçlarla mücadelede, narkotik suçlarla mücadelede buna geçemeyiz. Ama geçebileceğimiz birimler var. Karakollarda, hassas bölgelerde, koruma şubede geçebiliriz gibi" ifadelerini kullandı.

Eylül ayı itibarıyla uygun birimlerde yeni sisteme geçişin başladığını açıklayan Çiftçi, müfettişlerin illerde uygulamanın hayata geçirilip geçirilmediğini denetlediğini belirtti.

FAZLA MESAİ YAPAN POLİSLERE ÜCRET DÜZENLEMESİ

12 saat çalışma ve 36 saat dinlenme esasına dayanan sistemin uygulanamadığı birimler için farklı bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bakan Çiftçi, bu birimlerde görev yapan polislerin fazla mesailerinin ücretlendirilmesinin planlandığını açıkladı.

Çiftçi, "12/36 sağlayamadığımız birimlerde fazla çalışma ücreti öngörüyoruz. Diğerleri sisteme geçip daha rahat kavuşma imkanına kavuşabiliyor ama bunu yapamadığımız yerler var. Bir sonraki çalışmamız fazla mesailerinin ücretlendirilmesi olacak" dedi.

POLİSLERE KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Bakan Çiftçi'nin açıkladığı bir diğer çalışma ise polislerin konut sahibi olmasını hedefliyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yükselen kira fiyatlarının polislerin yaşam koşullarını zorlaştırdığına dikkat çeken Çiftçi, uzun vadeli ödeme seçenekleriyle konut edinilmesini sağlayacak bir proje başlatıldığını duyurdu.

Çiftçi, "Burada toplu konut yapıp, uzun vadelerle, kira öder gibi polislerimizin ev sahibi olmaları yönünde bir çalışma başlattık. İlk olarak Ankara'dan başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun ve Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı, İzmir'e İstanbul'a, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ LOJMAN SAYISI 5 BİNE ÇIKARILACAK

Polislerin barınma ihtiyacına yönelik mevcut lojman kapasitesinin de artırılması hedefleniyor. İstanbul'da emniyet teşkilatının kullanımında yaklaşık 3 bin 350 lojman bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu sayının yakın zamanda 5 bine çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Böylece İstanbul'daki polis lojmanlarına yaklaşık 1650 yeni konutun eklenmesi hedefleniyor. Konut projesinin ayrıntıları ve fazla mesai ücretlerine ilişkin düzenlemelerin ise yapılacak çalışmalarla netleşmesi bekleniyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • ERŞAN KUNERİ ERŞAN KUNERİ:
    olası bir seçim kaybetme durumunda bu vaatlerle polis teşkilatındakileri kendilerine bağlama ve biad etme cabası bunlar....şimdiye kadar nerdeydiniz diye sorarlar adama... 0 0 Yanıtla
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