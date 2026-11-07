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Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

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Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın birçok ülkesine tekstil makineleri ihraç eden SER Mekatronik hakkında iflas kararı verildi. 2008 yılında kurulan ve iki yıl önce 14 bin 500 metrekarelik yeni fabrika yatırımı için harekete geçen şirketin konkordato süreci iflasla sonuçlandı. Mahkeme, şirketin 20 Ekim 2026 itibarıyla iflasının açılmasına hükmetti.

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren SER Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflas etti. Tekstil sektörüne yönelik geliştirdiği makineler ve mühendislik çözümleriyle uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirket, konkordato sürecinde mali sorunlarını aşamadı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında iflas kararı verdi.

MAHKEME İFLAS KARARINI VERDİ

SER Mekatronik'in mali sorunları nedeniyle başlattığı konkordato sürecinde ilk olarak Eylül 2025'te geçici mühlet kararı verildi. Ardından mahkeme, 23 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete bir yıllık kesin mühlet tanıdı. Şubat 2026'da yayımlanan ilanla alacaklılar alacaklarını bildirmeye davet edilirken davanın duruşması 17 Kasım 2026'ya ertelendi.

Ancak konkordato komiser heyetinin 12 Ekim'de sunduğu beşinci ara raporun ardından süreç hızlandı. Duruşma tarihini öne çeken mahkeme, 20 Ekim 2026 itibarıyla SER Mekatronik'in iflasının açılmasına karar verdi.

İKİ İSMİN KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Dava kapsamında Hakan Çakar ve Necati Arslan'ın konkordato talepleri de değerlendirildi. Mahkeme, iki ismin taleplerini reddederken iflasa tabi olmayan gerçek kişiler olmaları nedeniyle haklarında ayrı bir iflas kararı vermedi.

Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılabilecek.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

2008 YILINDA KURULMUŞTU

SER Mekatronik, 2008 yılında Çorlu'da tekstil finisaj makinelerine yönelik servis, otomasyon ve yazılım hizmetleri vermek amacıyla kuruldu. Zaman içerisinde üretim kapasitesini genişleten şirket; şardon, kumaş tıraş, fırçalama, zımparalama, ram makineleri ve sanfor hatları geliştirmeye başladı.

Dokuma, örgü ve dokusuz yüzey kumaşların işlenmesine yönelik teknolojiler üreten firma, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası tekstil pazarlarında da faaliyet gösterdi.

İFLASTAN İKİ YIL ÖNCE DEV FABRİKANIN TEMELİNİ ATMIŞTI

Şirketin iflasından önce gerçekleştirdiği yatırım hamlesi de dikkat çekti. Ağustos 2024'te Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 bin 500 metrekarelik yeni fabrika tesisinin temeli atıldı. Tesisin 2025 yılında faaliyete geçmesi ve şirketin tüm birimlerinin tek çatı altında toplanması hedefleniyordu.

SER Mekatronik, ABD, Brezilya, Meksika, Arjantin, Peru, Honduras, Polonya, Bulgaristan, Belarus, Mısır, Fas, Rusya, Bangladeş, Özbekistan, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Endonezya gibi çok sayıda ülkeye tekstil makineleri ihraç ediyordu.

KÜRESEL PAZARDAKİ DURGUNLUĞA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şirketin Genel Müdürü Uğur Küçükzeyrek, daha önce yaptığı değerlendirmelerde hem küresel hem de yerel pazarlardaki durgunluğa dikkat çekmişti. Mali sorunlarını aşmak amacıyla konkordato sürecine giren şirket, mahkemenin kararıyla 18 yıllık faaliyetinin ardından iflas sürecine girdi.

TekirdağTekstilEkonomiİhracatÇorluSon Dakika

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