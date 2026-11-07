İran’da art arda patlama sesleri - Son Dakika
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İran’da art arda patlama sesleri

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İran’da art arda patlama sesleri
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İran’da art arda patlama sesleri
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İran'da Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ile Bender Hamir kenti çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran basını, patlamaların gemilere yönelik uyarı atışlarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken, Keşm Adası'nda savaş uçağı sesi duyulduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği iddia edildi. Patlamaların kaynağı henüz belirlenemezken, yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

İran’ın Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

KAYNAĞI BELİRSİZ

İran basınında yer alan haberde, patlama seslerinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndaki alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışı yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

SAVAŞ UÇAĞI VE FÜZE İDDİASI

Haberde ayrıca, Keşm Adası sakinlerinin bir savaş uçağı sesi duyduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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