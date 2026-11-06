Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı Mehmet Günsür'e benzetildi - Son Dakika
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Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı Mehmet Günsür'e benzetildi

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Aras Bulut İynemli\'nin yeni tarzı Mehmet Günsür\'e benzetildi
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İçerde ve Çukur gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli, katıldığı davetteki yeni görünümüyle dikkat çekti. Takım elbisesini retro gözlüklerle tamamlayan ünlü oyuncunun tarzı, alışılmış görüntüsünden oldukça farklı bulundu. İynemli'nin son halini görenler ise oyuncuyu meslektaşı Mehmet Günsür'a benzetti. İki ünlü isim arasındaki benzerlik, davet görüntülerinin en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, yeni proje hazırlıklarını sürdürürken katıldığı bir davette farklı tarzıyla objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun özellikle gözlük tercihi ve yeni görünümü dikkatlerden kaçmadı.

Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı <a class='keyword-sd' href='/mehmet-gunsur/' title='Mehmet Günsür'>Mehmet Günsür</a>'e benzetildi

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN YENİ TARZI ŞAŞIRTTI

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Aras Bulut İynemli, bu kez rol aldığı bir yapımla değil, katıldığı davetteki görünümüyle dikkat çekti. Önceki akşam düzenlenen özel bir davete katılan oyuncu, kıyafet tercihiyle alışılmış tarzının dışına çıktı. Gece için takım elbise tercih eden İynemli, görünümünü retro model gözlüklerle tamamladı. Oyuncunun yeni tarzında özellikle gözlükleri ön plana çıkarken, davetteki görüntüsü farklı bir isme benzetilmesine neden oldu. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin karşısına farklı görünümlerle çıkan İynemli, bu kez herhangi bir dizi ya da film karakteri için değil, katıldığı davetteki kıyafet seçimiyle ilgi çekti.

Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı Mehmet Günsür'e benzetildi

GÖRENLER MEHMET GÜNSÜR'A BENZETTİ

Aras Bulut İynemli'nin davet görüntülerindeki en dikkat çekici ayrıntı, oyuncunun Mehmet Günsür'a benzetilmesi oldu. İynemli'nin takım elbisesi ve retro gözlüklerle oluşturduğu görünüm, Günsür'ün tarzını hatırlattı. Özellikle yüz hatları ve gözlük seçimi üzerinden yapılan benzetmeler, iki oyuncu arasındaki benzerliği ön plana çıkardı. Birbirinden farklı projelerde rol alan iki başarılı oyuncunun isimleri, bu kez bir dizi ya da film nedeniyle değil, dış görünüşlerindeki benzerlikle yan yana geldi. İynemli'nin yeni görüntüsünün Mehmet Günsür'ü hatırlatması, davet tarzının en fazla dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı Mehmet Günsür'e benzetildi
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SON DAKİKA: Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı Mehmet Günsür'e benzetildi - Son Dakika
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