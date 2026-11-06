Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı

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Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı
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Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı
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Eskişehir'de ehliyet sınavlarında kopya çekmek için kurulan kamera ve gizli kulaklık düzeneği polis operasyonuyla ortaya çıkarıldı. Sınav sırasında üzerlerinde özel cihazlarla yakalanan 2 adayın ardından başlatılan soruşturmada, 6 kişinin sistemli şekilde kopya organizasyonu yürüttüğü tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Ehliyet sınavında kopya çekmek için kullanılan teknolojik düzenek, Eskişehir polisinin operasyonuyla deşifre edildi. Sınav sırasında suçüstü yakalanan iki adayın ardından genişletilen soruşturma, organize bir kopya sistemini ortaya çıkardı. 

SINAVDA KOPYA ÇEKERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 2 kişinin üzerinde özel düzenek bulunduğunu tespit etti. Kamera ve kulaklık sistemiyle sınav sorularına yanıt almaya çalışan 2 aday suçüstü yakalandı. Olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı.  Polis ekipleri, sınav sırasında kullanılan cihazların kimler tarafından temin edildiğini ve kopya sisteminin nasıl organize edildiğini araştırdı. Yürütülen incelemelerde olayın yalnızca iki adayla sınırlı olmadığı belirlendi.

Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı

6 KİŞİLİK KOPYA ORGANİZASYONU ORTAYA ÇIKTI

KOM ekiplerinin çalışmaları sonucunda 6 şüphelinin ehliyet sınavlarında kullanılmak üzere kamera ve gizli kulaklık sistemi kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin, sınava giren adaylara soruların yanıtlanması konusunda yardımcı oldukları belirlendi. Böylece sınav sırasında yakalanan iki kişinin arkasında daha geniş bir organizasyon bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, özel elektronik cihazlarla yürütülen sistemin sınava giren kişilere dışarıdan yardım sağlamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. 

Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı

EVLERDEN KAMERA VE GİZLİ KULAKLIKLAR ÇIKTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sınavda kopya çekmeye çalışan 2 adayın da aralarında bulunduğu toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kopya düzeneğinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Aramalarda;

  • 4 Wi-Fi cihazı
  • 3 kamera düzeneği
  • 4 kulak içi gizli kulaklık
  • 10 cep telefonu

bulundu. Ele geçirilen cihazlar, sınavlarda kurulduğu tespit edilen kopya organizasyonunun teknik boyutunu da ortaya koydu. Özellikle küçük kamera düzenekleri ve kulak içine yerleştirilen gizli kulaklıklar, şüphelilerin sınav sırasında dışarıdan yardım almak için başvurduğu yöntemler arasında yer aldı.

8 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Operasyonun ardından gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.G., A.K. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Böylece ehliyet sınavlarında kamera ve kulaklık kullanılarak kopya çekilmesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA
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