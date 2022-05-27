Son Dakika Eskişehir Haberleri

- 13:47 Eskişehir'de emekli öğretmenden anlamlı bağış
Eskişehir'de 85 yaşındaki emekli öğretmenin 50 fidan bağışladığı bildirildi.
- 13:47 Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı
Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
- 13:38 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın Bu Haftaki Konuk Solisti Kağan Korad Oldu
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, konserlerinin bu haftaki programında Kağan Korad’ı konuk solist olarak ağırladı. Konserde ünlü bestecilerin klasik eserleri seslendirilirken, sanatseverler keyifli bir akşam yaşadı.
- 13:14 Eskişehir'de Öğretmen Adaylarına Bilim İletişimi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen “Eğitimde Kariyer Günü” etkinliğinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi bilim iletişimcisi Vildan Bayar tecrübelerini paylaştı.
- 13:08 Eskişehir'de 'huzur' uygulaması
Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
- 13:02 Odunpazarı Türkiye'nin En Gelişmiş 48'inci İlçesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 56 değişken kullanılarak hazırlanan, İlçe SEGE-2022 araştırması, ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasını ortaya koyuyor. İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında ‘birinci kademe ilçeler’ içinde Eskişehir’den sadece Odunpazarı yer alıyor. Odunpazarı, birinci kademe 67 ilçe içinde 48’inci sırada.
- 12:58 Emekli öğretmenden örnek davranış
Eskişehir'de yaşayan 85 yaşındaki emekli öğretmen Kamil Çekirgeci, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağışladığı fidanları kendi elleriyle dikme şansı buldu.
- 12:43 Başarılı oyuncu Hakan Bilgin ESO'da söyleşiye konuk oldu
Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Fark Yaratan Sohbetler 2" söyleşisine oyuncu Hakan Bilgin konuk oldu.
- 12:26 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Başladı
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliği başladı. Buluşmada anmalardan şiir okumalarına, kitap imzasından söyleşilere kadar pek çok etkinlik düzenlendi.
- 11:29 Vali Yardımcısı Altun'dan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'ye ziyaret
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.
- 11:07 ESKİŞEHİR - Felçli köpek "Badi" için eski bebek arabasından yürüteç yaptı
Eskişehir'de iki bacağı işlevsiz kalan sahipsiz köpeğe bir hayvansever tarafından eski bebek arabasından yürüteç yapıldı.
- 10:00 Aktarlardan 'ishal' için propolis önerisi
Son zamanlarda artan ishal ve mide bulantısı şikayetlerine karşı aktarlar propolis kullanımını öneriyor.
- 09:48 Liseli öğrencilerden anlamlı tiyatro gösterisi
Liseli öğrencilerden anlamlı tiyatro gösterisi Tiyatro oyunundan elde ettikleri geliri TEV'e bağışlıyorlar Çağfen Koleji Edebiyat Öğretmeni Selmin Turhan: "TEV Gönüllüleri Kulübü ve Türkiye'de ilk kez bizim lisemizde gerçekleşti" Eskişehir Çağfen Koleji'nde eğitim gören öğrenciler...
- 09:37 İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
Eskişehir İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Ordu'da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndaki Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
- 09:01 Bugüne dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşacak, yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün ayın zirvesine çıkacak ve İstanbul'da 33 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İzmir'de 36, Ankara'da 32 derece dolaylarında olacak. Bugün yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak. Hatırlanacağı üzere Meteoroloji, İstanbulluları bugünkü sıcaklık seviyesi için art arda yaptığı açıklamalarla uyarmıştı.
- 05:01 GÜNDEM / 29 Mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.
- Dün Dün 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mayıs 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikim törenine katılacak.
- Dün Dün 21:36 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 966 oldu
SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.
- Dün Dün 21:18 Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 966 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
- Dün Dün 20:06 Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi.
- Dün Dün 19:34 HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto ve Beykoz Belediyesi karşılaşacak
Sakarya'da düzenlenen 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de bugün oynanan yarı final maçları sonunda Spor Toto ile Beykoz Belediyesi finalde eşleşti.
- Dün Dün 19:16 ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği '1'inci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali' başladı.
- Dün Dün 18:26 ESKİŞEHİR - "Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali" başladı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl ilkini düzenlediği "Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali", açılış yürüyüşü ile başladı.
- Dün Dün 18:14 Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor.
- Dün Dün 18:10 Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: "Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...
Eskişehir’de valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri “Biletlerinizi iade edebilirsiniz” açıklamasını yaptı. Festivalin iptal edilmesine tepki gösteren Üniversite sınavlarına hazırlanan Fatma Gül, “Özgürlüğümüzün tamamen kısıtlandığını düşünüyorum. Müzik dinlemek insanlara hiçbir şekilde kötü bir şey katmaz” dedi.
- Dün Dün 17:32 Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor
Eskişehir'de hurda toplayarak geçimini sağlayan Zeliha Akbulut'un yaklaşık 4 ay önce motorunun çalınmasının üstüne şimdi de deposundan hurdalarını çaldılar.
- Dün Dün 16:47 Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali
Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Eskişehir Ormanspor'u 43-32 yenen Beykoz Belediyespor finale yükseldi.
- Dün Dün 16:02 Kılıçdaroğlu: "Memleketi Kimseye Soydurmayacağız. Makamı ve Mevkisi Ne Olursa Olsun, Her Karanlık Odağın Üzerine Gitmek Görevimiz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da; “Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun her karanlık odağın üzerine gitmek bizim görevimizdir. Bir devlet nasıl çalışır? Bir devlette karanlık odaklarla nasıl mücadele edilir, eğer bir iktidar karanlık odakları arkasına destek olarak alıyorsa ülkeyi sağlıklı yönetemez onun da çok iyi bilinmesi lazım” dedi.
- Dün Dün 14:53 Eskişehirli Emekli Yurttaş: "Artık Tezgahlara Bakıp Bakıp Doyuyoruz. Emekli Tamamen Aç"
Eskişehir Sivrihisar pazarında esnaf ve yurttaşlar, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e artan fiyatlardan yakındı. Bir emekli, “Artık tezgahlara bakıp bakıp doyuyoruz” derken; başka bir emekli “Bir paket çay bir günde 40 liradan 80 liraya çıktı. Emekli bunu nasıl alacak? Emekli aç, aç. Pazar çantam bomboş” diye konuştu. Çakırözer, “Pahalılığın ve zamların tek sorumlusu ülkeyi yönetemeyen bu beceriksiz Saray iktidarıdır. Artık bu kötü yönetimden kurtulmak için, ülkenin faydası için vatandaşın önüne bir an önce seçim sandığı getirilmelidir” dedi.
- Dün Dün 14:01 Çocukların tramvayla tehlikeli oyunu
Eskişehir'de çocukların tramvayın arkasına binerek seyahat etme oyunu yürekleri ağıza getirdi.
- Dün Dün 13:24 Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı
ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki Karacaşehir Mahallesi'nde, mezarlık girişindeki 2 demir kapıyı çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- Dün Dün 12:45 ESKİŞEHİR - "Hevesli Gezegen Elçileri"nin keşif robotu TEKNOFEST'te yarışacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerinden oluşan Hevesli Gezegen Elçileri ekibinin ürettiği uzaktan kontrol edilebilen "Kaşif" adlı robotun, öğrencilerin uzay konulu eğitimlerinde kullanılması hedefleniyor.
- Dün Dün 12:26 Gece avlanıp gündüz dinlenen vaşak "Dorlion", 11 ayda 1400 kilometre yürüdü
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan "Dorlion" isimli 5 yaşındaki dişi Kafkas vaşağının 11 ayda 446 kilometrekarelik alanı kullanarak 1400 kilometre yol katettiği belirlendi.
- Dün Dün 12:06 Eskişehirlilerin hafta sonu kahvaltı keyfi
Eskişehir'de hafta sonu güneşli ve sıcak havayı görenler, termoslarını alıp Kanlıkavak Parkı'nda kahvaltı yaptı.
- Dün Dün 12:05 Fabrikalab İzmir'de İnsansız Su Altı Aracı Üretilecek
FikrimİZ bünyesindeki FabrikaLab İzmir, teknolojik araştırmalara gönül verenlerin uğrak noktası oldu. Büyük şirketlerin milyon dolarlık ARGE laboratuvarlarındaki imkanları yenilikçi fikirlerin hizmetine sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece 3 yılda 3 binin üzerindeki araştırmacıya kapılarını açtı. FabrikaLab'da şimdi insansız su altı aracı üretme çalışmaları başladı.
- Dün Dün 12:04 Eskişehir'de asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 12:04 Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi
Eskişehir'de gerçekleştirilen denetimler esnasında üzerlerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 11:58 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Tepebaşı'nda Başladı
Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile başladı.
- Dün Dün 11:43 Gece avlanıp gündüz dinlenen vaşak "Dorlion", 11 ayda 1400 kilometre yürüdü
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan "Dorlion" isimli 5 yaşındaki dişi Kafkas vaşağının 11 ayda 446 kilometrekarelik alanı kullanarak 1400 kilometre yol katettiği belirlendi.
- Dün Dün 11:34 Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor
Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor Motorunu çalmışlardı şimdi de hurdalarını çaldılar Zeliha Akbulut: "Bir canımı alırsınız, bir de hurdalarımı, başka bir şeyim kalmadı alınacak" Eskişehir'de hurda toplayarak geçimini sağlayan Zeliha Akbulut'un yaklaşık 4 ay önce motorunun çalınmasının...
- Dün Dün 11:31 Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu
DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.
- Dün Dün 10:26 Okçular hedefi 12'den vurdu
Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da spor turnuvalarına damgasını vuran Atatürk Üniversitesi, geçen hafta düzenlenen Hentbol turnuvasındaki namağlup şampiyonluğun ardından Okçuluk branşında da şampiyon oldu.
- Dün Dün 10:25 UKRAYNA'DAN GELEN AİLE VE ÇOCUKLAR, SAVAŞIN İZLERİNİ ESKİŞEHİR'DE SİLİYOR
RUSYA'nın işgalini sürdürdüğü Ukrayna'dan güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye getirilerek Eskişehir'e yerleştirilen aralarında Kırım Türklerinin de bulunduğu 415'ü çocuk 832 kişiye savaşın verdiği zararları azaltmak amacıyla psikolojik destek veriliyor.
- Dün Dün 08:58 GÜNDEM / 28 Mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.
- Dün Dün 00:46 Zincirleme trafik kazasında ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı.
- 27.05.2022 27 May 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.
- 27.05.2022 27 May 23:39 Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğince yapılacak olan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalleri lansman toplantısı gerçekleştirildi.
- 27.05.2022 27 May 23:24 Eskişehir'de otobüs şoförlerinin yolcuyu linç girişiminde bulunduğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eskişehir'de otobüs şoförlerinin yolcuyu linç girişiminde bulunduğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı Linç girişimini görüntülemeye çalışan İHA muhabirine de saldırmışlardı 2 otobüs şoförü hakkında toplam 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi Yolcu Kadir Kocaoğlu mahkemedeki...
- 27.05.2022 27 May 23:04 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu
SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.
- 27.05.2022 27 May 22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 24 saatlik verilere göre 27 Mayıs'ta 940 koronavirüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybeden sayısı ise 4 olarak açıklandı. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 237 olurken toplam 134 bin 252 PCR testi yapıldı.
- 27.05.2022 27 May 20:42 Başkan Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile buluştu
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Gökkuşağı Kafe'de bir araya geldi.
- 27.05.2022 27 May 20:24 3 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindirici haber geldi
Eskişehir'de bir anda ortadan kaybolan ve yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.
- 27.05.2022 27 May 20:12 Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2)
POLİS EKİPLERİNCE BULUNDUEskişehir'deki teyzesini ziyaretinin ardından Bursa'ya dönmek için bindiği otobüsten inen ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Y.K. (16), polis ekiplerince yapılan araştırmaların sonunda bulundu.
- 27.05.2022 27 May 20:12 Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: "Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı"
Eskişehir’de önce güvenlik gerekçesi ile ertelenen daha sonra valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri, “Festivalimizi, 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz” açıklamasını yaptı.
- 27.05.2022 27 May 19:50 Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kız bulundu
Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki kız, kent merkezinde bulundu.
- 27.05.2022 27 May 19:41 Şanlıurfa merkezli rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.
- 27.05.2022 27 May 19:36 ZİNCİRLEME KAZADA, TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ
ESKİŞEHİR'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında traktör ortadan ikiye bölünürken, yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
- 27.05.2022 27 May 18:54 Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak
Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Sakarya'da yarın başlayacak.
- 27.05.2022 27 May 18:48 Zincirleme trafik kazasında 2'ye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 2'ye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı.
- 27.05.2022 27 May 18:34 Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor
Sakarya'da 28-29 Mayıs tarihlerinde oynanacak 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları öncesi, dört takım kaptanının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.
- 27.05.2022 27 May 18:03 Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele "Afet Bilinci" eğitimi
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele "Afet Bilinci" eğitimi verildi.
- 27.05.2022 27 May 17:41 Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak
- Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Şampiyon olacak takımımızı şimdiden tebrik ediyorum" Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğince yapılacak olan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalleri lansman...
- 27.05.2022 27 May 17:20 Utku Çakırözer: Dezenformasyonla Mücadele Bahanesiyle Getirilen Kanun Teklifi, Basın ve İfade Özgürlüğünü Kısıtlayacak Bir Çalışmadır
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, “Dezenformasyonla mücadele bahanesiyle TBMM’ye getirilen kanun teklifi, Türkiye’de basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacak bir çalışmadır” dedi.
- 27.05.2022 27 May 17:11 Erdoğan: 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Man Adası dediler oradan 150 bin lira ceza. Ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun" dedi.
- 27.05.2022 27 May 17:08 (GENİŞ HABER)- ERDOĞAN: 150 ARTI 100 BİNİ TÜRGEV VE ENSAR VAKFINA VERELİM
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Man Adası dediler oradan 150 bin lira ceza. Ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun" dedi.
- 27.05.2022 27 May 16:47 Erdoğan: Sokak Terörüyle, Baskıyla, Tehditle, Tedhişle Milletimizin Tercihlerine İpotek Konulmasına Asla Rıza Göstermeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 62. yıl dönümünde, “Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar akıllarını başlarına toplamalıdır. Bu ülkede bir daha asla Yassıadaların kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’dır. Ülkemizin istikrarsızlık bataklığına sürüklenmesine göz yummayız. Sokak terörüyle, baskıyla, tehditle, tedhişle milletimizin tercihlerine ipotek konulmasına asla rıza göstermeyiz” dedi.
- 27.05.2022 27 May 16:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programında konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbecilerin karşısında selam duran, hukuksuz kararlara özellikle imza atan, adaletin tecellisi yerine vesayetçilerin sopası olarak görev üstlenen yargı, milletimizin nazarında en büyük zararı maalesef kendi itibarına vermiştir.
- 27.05.2022 27 May 16:35 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
- 27.05.2022 27 May 15:33 Orman yangınları ile mücadelede işbirliği konuşuldu
Eskişehir'de düzenlenen 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu', 22 kurum amirinin katılımıyla Kocakır Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nde geçekleştirildi.
- 27.05.2022 27 May 15:23 27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu
27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları kara leke değil 62 yıl, 600 yıl geçse de temizlenmeyecek" "15 Temmuz...
- 27.05.2022 27 May 15:12 4 ilde 'rüşvet' operasyonu: 22 gözaltı
ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polis ekiplerince icra kurumlarında düzenlenen rüşvet operasyonunda, icra müdürü ve müdür yardımcılarının da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
- 27.05.2022 27 May 14:44 Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Buluştu
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Gökkuşağı Kafe’de bir araya geldi. Buluşmada milli takım, Başkan Ataç’a sporcuların el izlerinin yer aldığı milli takım forması ve hatıra madalyası takdim etti.
- 27.05.2022 27 May 14:23 Eskişehir'de Esmek Kursiyerlerden Etkileyici Sergi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kursiyerlerinin oluşturduğu dönem sonu el sanatları karma sergisi büyük bir katılımla açıldı. “Kuş ve Özgürlük” temasıyla yaklaşık 2 bin ürünün bulunduğu sergi, 10 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
- 27.05.2022 27 May 14:23 PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı
Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PİKTES) Projesi çerçevesinde genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde düzenlenen Piktes Gençler Voleybol Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de gerçekleşti.
- 27.05.2022 27 May 13:58 Eskişehir Büyükşehir Ekiplerinden Kent Genelinde Yoğun Çalışma
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik güvenliği için kent merkezinde başta yaya geçitleri olmak üzere şehir içi yol çizgilerini boyama çalışmalarına devam ediyor.
- 27.05.2022 27 May 13:42 Şanlıurfa merkezli rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.
- 27.05.2022 27 May 13:19 Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı
Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
- 27.05.2022 27 May 13:14 Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp
ESKİŞEHİR'deki teyzesini ziyaretinin ardından Bursa'ya dönmek için otobüse binen ancak kısa süre sonra inen Yurdagül Kopar'dan (16) 3 gündür haber alınamıyor.
- 27.05.2022 27 May 12:23 Eşik'ten Konser Yasaklarına Tepki: "Sistematik Bir Hal Alan Bu Çağdışı Kısıtlama ve Yasakları Kabul Etmiyoruz"
Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), peş peşe gelen konser yasaklarının “birtakım marjinal grupların tercihlerini tüm halka dayatma çabasına alet olmak” olduğunu vurguladı. EŞİK, “Sistematik bir hal alan bu çağdışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların özellikle de kadın sanatçıların mesleklerini diledikleri gibi icra etmelerine engel olmanıza izin vermeyeceğiz” açıklaması yaptı.
- 27.05.2022 27 May 12:12 Jandarmadan kaçak tütün ve tarihi eser operasyonu
Eskişehir'de jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda çok miktarda bandrolsüz ve hologramsız makaron, kaçak tütün ve tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.
- 27.05.2022 27 May 12:08 SPOR Eskişehir Ormanspor'da hedef Türkiye Kupası
SPOR Eskişehir Ormanspor'da hedef Türkiye KupasıHakan TÜRKTAN - Caner AKSU ESKİŞEHİR, (DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez mücadele eden Eskişehir Ormanspor, hem Avrupa Kupası'na hem de Türkiye Kupası dörtlü finallerine katılmayı başardı.
- 27.05.2022 27 May 11:50 Duraktan almadığı yolcuyla tartıştı! Çok sayıda şoför genci linç etmek istedi
Eskişehir'de şoför telefonuyla ilgilendiği sırada duraktaki yolcuyu görmeden ilerledi. Ardından diğer duraktan otobüse binen aynı yolcu otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Şoförün ani fren yaparak yolcuyu düşürme anı ve değişim noktasında çok sayıda otobüs şoförünün yolcuyu linç etme anları kameraya yansıdı.
- 27.05.2022 27 May 11:44 'Duraktan almama' tartışması, otobüs şoförlerinin linç girişimiyle sonuçlandı
Eskişehir'de seyir halindeki bir belediye otobüsünün şoförü, telefonuyla ilgilendiği sırada duraktaki yolcuyu görmeden yoluna devam etti.
- 27.05.2022 27 May 11:40 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
Teyzesini ziyaret etmek için Eskişehir'e gelen 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.
- 27.05.2022 27 May 11:26 Başarılı sporculardan Keçiören Belediyesi'ne ziyaret
İstanbul'da 12-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Kick Boks 19 Yaş Büyükler Kupası'nda dereceye giren Bilal Yılmaz, Muzaffer Kurt ve Eskişehir'de 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda iki kez Türkiye şampiyonluğu kazanan Semih...
- 27.05.2022 27 May 11:13 UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: "Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz"
UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: "Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz"ESKİŞEHİR Eskişehir'de yaklaşık 150 UMKE 15'inci bölge gönüllüsünün katıldığı çok yaralanmalı trafik kazası ve enkaz durumlarına yönelik tatbikatı gerçeği aratmadı.
- 27.05.2022 27 May 11:03 UMKE'DEN GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM VE KAZA TATBİKATI
ESKİŞEHİR'in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan oluşan 15'inci Bölge UMKE ekipleri, 150 personelle trafik kazası ile depremde enkazdan yaralı kurtarma tatbikatı düzenledi.
- 27.05.2022 27 May 11:00 Sarar soygunu davasında yeni gelişme
Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek çelik kasalarının soyulmasıyla ilgisi olduğu öne sürülen sanık hakkında verilen mütalaada, 3 ayrı suçtan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
- 27.05.2022 27 May 10:56 Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davada tutuklu sanık yargılanıyor
Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan soygun yapılmasına ilişkin davada tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
- 27.05.2022 27 May 10:30 Cumhuriyet Döneminin 2. Kuşak Sanatçılarından Binnaz Dorkip: Şu Anda Kurdukları Sistemin İçinde Sanatın Olması İmkansız
Cumhuriyet döneminin ikinci kuşak sanatçılarından, ödüllü koreograf Binnaz Dorkip, AKP hükümetleri döneminde sanattan uzaklaştırılmaya çalışan isimlerden biri olduğunu belirterek, “Şu anda kurdukları sistemin içinde sanatın olması imkansız, ona sanat olarak bakmıyorum ben zaten” dedi.
- 27.05.2022 27 May 09:45 Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı
Eskişehir'de Hamamyolu esnafını farelerden kurtaran kedilere ayakkabı boyacısı Nevzat Avcı sahip çıkıyor.
- 26.05.2022 26 May 21:32 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu
19 Tablosu' verilerini açıkladı.
- 26.05.2022 26 May 21:24 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düne göre yükseliş gözlemlendi. 24 saatlik verilere göre 26 Mayıs'ta bin 310 koronavirüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 5 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 289 olurken toplam 139 bin 482 PCR testi yapıldı.
- 26.05.2022 26 May 20:43 Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.
- 26.05.2022 26 May 20:31 Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı
Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı Eskişehir'de serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi, boğularak can verdi.
- 26.05.2022 26 May 20:11 Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 1310 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi.
- 26.05.2022 26 May 17:56 Motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de kullandığı motosikletle trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi.
- 26.05.2022 26 May 17:50 İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' için çalışmalar sürüyor
Eskişehir'in İnönü ilçesinde 'sürdürülebilir gelişim planı' çerçevesinde yapılacak olan faaliyetleri ele alan çalıştay düzenlendi.
- 26.05.2022 26 May 17:12 CHP'li Karaca, Mardin'de: "Bu Düzen Bitmeli, Bu Düzeni Bize Layık Görenler de Gitmeli"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Mardin’de; “Ekonomik buhran artık derinleşti. Krizden buhrana, buhrandan derin yoksulluğa doğru evirilmeye başlandı. Bu düzen bitmeli, bu düzeni bize layık görenler de gitmeli” açıklamasını yaptı.
- 26.05.2022 26 May 16:07 Dış görünüşü ile ilgi çekiyor, hamilelerin ilgi odağı
Dış görünüşü ile ilgi çekiyor, hamilelerin ilgi odağı Vitamin deposu olarak adlandırılan ve genellikle hamilelerin tercih ettiği kuşkonmaz, tezgahlarda 35 TL'den satılıyor.