Son Dakika Eskişehir Haberleri

13:47 Eskişehir'de emekli öğretmenden anlamlı bağış Eskişehir'de 85 yaşındaki emekli öğretmenin 50 fidan bağışladığı bildirildi.

13:38 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın Bu Haftaki Konuk Solisti Kağan Korad Oldu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, konserlerinin bu haftaki programında Kağan Korad’ı konuk solist olarak ağırladı. Konserde ünlü bestecilerin klasik eserleri seslendirilirken, sanatseverler keyifli bir akşam yaşadı.

13:14 Eskişehir'de Öğretmen Adaylarına Bilim İletişimi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen “Eğitimde Kariyer Günü” etkinliğinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi bilim iletişimcisi Vildan Bayar tecrübelerini paylaştı.

13:08 Eskişehir'de 'huzur' uygulaması Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

13:02 Odunpazarı Türkiye'nin En Gelişmiş 48'inci İlçesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 56 değişken kullanılarak hazırlanan, İlçe SEGE-2022 araştırması, ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasını ortaya koyuyor. İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında ‘birinci kademe ilçeler’ içinde Eskişehir’den sadece Odunpazarı yer alıyor. Odunpazarı, birinci kademe 67 ilçe içinde 48’inci sırada.

12:58 Emekli öğretmenden örnek davranış Eskişehir'de yaşayan 85 yaşındaki emekli öğretmen Kamil Çekirgeci, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağışladığı fidanları kendi elleriyle dikme şansı buldu.

12:43 Başarılı oyuncu Hakan Bilgin ESO'da söyleşiye konuk oldu Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Fark Yaratan Sohbetler 2" söyleşisine oyuncu Hakan Bilgin konuk oldu.

12:26 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Başladı Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliği başladı. Buluşmada anmalardan şiir okumalarına, kitap imzasından söyleşilere kadar pek çok etkinlik düzenlendi.

10:00 Aktarlardan 'ishal' için propolis önerisi Son zamanlarda artan ishal ve mide bulantısı şikayetlerine karşı aktarlar propolis kullanımını öneriyor.

09:48 Liseli öğrencilerden anlamlı tiyatro gösterisi Liseli öğrencilerden anlamlı tiyatro gösterisi Tiyatro oyunundan elde ettikleri geliri TEV'e bağışlıyorlar Çağfen Koleji Edebiyat Öğretmeni Selmin Turhan: "TEV Gönüllüleri Kulübü ve Türkiye'de ilk kez bizim lisemizde gerçekleşti" Eskişehir Çağfen Koleji'nde eğitim gören öğrenciler...

09:37 İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Türkiye şampiyonu oldu Eskişehir İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Ordu'da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndaki Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

09:01 Bugüne dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşacak, yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün ayın zirvesine çıkacak ve İstanbul'da 33 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İzmir'de 36, Ankara'da 32 derece dolaylarında olacak. Bugün yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak. Hatırlanacağı üzere Meteoroloji, İstanbulluları bugünkü sıcaklık seviyesi için art arda yaptığı açıklamalarla uyarmıştı.

05:01 GÜNDEM / 29 Mayıs 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mayıs 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikim törenine katılacak.

21:18 Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 966 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

19:34 HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto ve Beykoz Belediyesi karşılaşacak Sakarya'da düzenlenen 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de bugün oynanan yarı final maçları sonunda Spor Toto ile Beykoz Belediyesi finalde eşleşti.

18:26 ESKİŞEHİR - "Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali" başladı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl ilkini düzenlediği "Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali", açılış yürüyüşü ile başladı.

18:14 Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor.

18:10 Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: "Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını... Eskişehir’de valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri “Biletlerinizi iade edebilirsiniz” açıklamasını yaptı. Festivalin iptal edilmesine tepki gösteren Üniversite sınavlarına hazırlanan Fatma Gül, “Özgürlüğümüzün tamamen kısıtlandığını düşünüyorum. Müzik dinlemek insanlara hiçbir şekilde kötü bir şey katmaz” dedi.

17:32 Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor Eskişehir'de hurda toplayarak geçimini sağlayan Zeliha Akbulut'un yaklaşık 4 ay önce motorunun çalınmasının üstüne şimdi de deposundan hurdalarını çaldılar.

16:47 Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Eskişehir Ormanspor'u 43-32 yenen Beykoz Belediyespor finale yükseldi.

16:02 Kılıçdaroğlu: "Memleketi Kimseye Soydurmayacağız. Makamı ve Mevkisi Ne Olursa Olsun, Her Karanlık Odağın Üzerine Gitmek Görevimiz" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da; “Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun her karanlık odağın üzerine gitmek bizim görevimizdir. Bir devlet nasıl çalışır? Bir devlette karanlık odaklarla nasıl mücadele edilir, eğer bir iktidar karanlık odakları arkasına destek olarak alıyorsa ülkeyi sağlıklı yönetemez onun da çok iyi bilinmesi lazım” dedi.

14:53 Eskişehirli Emekli Yurttaş: "Artık Tezgahlara Bakıp Bakıp Doyuyoruz. Emekli Tamamen Aç" Eskişehir Sivrihisar pazarında esnaf ve yurttaşlar, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e artan fiyatlardan yakındı. Bir emekli, “Artık tezgahlara bakıp bakıp doyuyoruz” derken; başka bir emekli “Bir paket çay bir günde 40 liradan 80 liraya çıktı. Emekli bunu nasıl alacak? Emekli aç, aç. Pazar çantam bomboş” diye konuştu. Çakırözer, “Pahalılığın ve zamların tek sorumlusu ülkeyi yönetemeyen bu beceriksiz Saray iktidarıdır. Artık bu kötü yönetimden kurtulmak için, ülkenin faydası için vatandaşın önüne bir an önce seçim sandığı getirilmelidir” dedi.

14:01 Çocukların tramvayla tehlikeli oyunu Eskişehir'de çocukların tramvayın arkasına binerek seyahat etme oyunu yürekleri ağıza getirdi.

13:24 Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki Karacaşehir Mahallesi'nde, mezarlık girişindeki 2 demir kapıyı çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

12:45 ESKİŞEHİR - "Hevesli Gezegen Elçileri"nin keşif robotu TEKNOFEST'te yarışacak Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerinden oluşan Hevesli Gezegen Elçileri ekibinin ürettiği uzaktan kontrol edilebilen "Kaşif" adlı robotun, öğrencilerin uzay konulu eğitimlerinde kullanılması hedefleniyor.

12:26 Gece avlanıp gündüz dinlenen vaşak "Dorlion", 11 ayda 1400 kilometre yürüdü Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan "Dorlion" isimli 5 yaşındaki dişi Kafkas vaşağının 11 ayda 446 kilometrekarelik alanı kullanarak 1400 kilometre yol katettiği belirlendi.

12:06 Eskişehirlilerin hafta sonu kahvaltı keyfi Eskişehir'de hafta sonu güneşli ve sıcak havayı görenler, termoslarını alıp Kanlıkavak Parkı'nda kahvaltı yaptı.

12:05 Fabrikalab İzmir'de İnsansız Su Altı Aracı Üretilecek FikrimİZ bünyesindeki FabrikaLab İzmir, teknolojik araştırmalara gönül verenlerin uğrak noktası oldu. Büyük şirketlerin milyon dolarlık ARGE laboratuvarlarındaki imkanları yenilikçi fikirlerin hizmetine sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece 3 yılda 3 binin üzerindeki araştırmacıya kapılarını açtı. FabrikaLab'da şimdi insansız su altı aracı üretme çalışmaları başladı.

12:04 Eskişehir'de asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.

12:04 Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi Eskişehir'de gerçekleştirilen denetimler esnasında üzerlerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

11:58 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Tepebaşı'nda Başladı Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile başladı.

11:43 Gece avlanıp gündüz dinlenen vaşak "Dorlion", 11 ayda 1400 kilometre yürüdü Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan "Dorlion" isimli 5 yaşındaki dişi Kafkas vaşağının 11 ayda 446 kilometrekarelik alanı kullanarak 1400 kilometre yol katettiği belirlendi.

11:34 Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor Motorunu çalmışlardı şimdi de hurdalarını çaldılar Zeliha Akbulut: "Bir canımı alırsınız, bir de hurdalarımı, başka bir şeyim kalmadı alınacak" Eskişehir'de hurda toplayarak geçimini sağlayan Zeliha Akbulut'un yaklaşık 4 ay önce motorunun çalınmasının...

10:26 Okçular hedefi 12'den vurdu Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da spor turnuvalarına damgasını vuran Atatürk Üniversitesi, geçen hafta düzenlenen Hentbol turnuvasındaki namağlup şampiyonluğun ardından Okçuluk branşında da şampiyon oldu.

10:25 UKRAYNA'DAN GELEN AİLE VE ÇOCUKLAR, SAVAŞIN İZLERİNİ ESKİŞEHİR'DE SİLİYOR RUSYA'nın işgalini sürdürdüğü Ukrayna'dan güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye getirilerek Eskişehir'e yerleştirilen aralarında Kırım Türklerinin de bulunduğu 415'ü çocuk 832 kişiye savaşın verdiği zararları azaltmak amacıyla psikolojik destek veriliyor.

08:58 GÜNDEM / 28 Mayıs 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.

00:46 Zincirleme trafik kazasında ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.

23:39 Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğince yapılacak olan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalleri lansman toplantısı gerçekleştirildi.

23:24 Eskişehir'de otobüs şoförlerinin yolcuyu linç girişiminde bulunduğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı Eskişehir'de otobüs şoförlerinin yolcuyu linç girişiminde bulunduğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı Linç girişimini görüntülemeye çalışan İHA muhabirine de saldırmışlardı 2 otobüs şoförü hakkında toplam 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi Yolcu Kadir Kocaoğlu mahkemedeki...

22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 24 saatlik verilere göre 27 Mayıs'ta 940 koronavirüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybeden sayısı ise 4 olarak açıklandı. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 237 olurken toplam 134 bin 252 PCR testi yapıldı.

20:42 Başkan Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile buluştu Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Gökkuşağı Kafe'de bir araya geldi.

20:24 3 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindirici haber geldi Eskişehir'de bir anda ortadan kaybolan ve yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

20:12 Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2) POLİS EKİPLERİNCE BULUNDUEskişehir'deki teyzesini ziyaretinin ardından Bursa'ya dönmek için bindiği otobüsten inen ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Y.K. (16), polis ekiplerince yapılan araştırmaların sonunda bulundu.

20:12 Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: "Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı" Eskişehir’de önce güvenlik gerekçesi ile ertelenen daha sonra valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri, “Festivalimizi, 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

19:50 Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kız bulundu Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki kız, kent merkezinde bulundu.

19:41 Şanlıurfa merkezli rüşvet operasyonu: 22 gözaltı Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.

19:36 ZİNCİRLEME KAZADA, TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ ESKİŞEHİR'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında traktör ortadan ikiye bölünürken, yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

18:48 Zincirleme trafik kazasında 2'ye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı Zincirleme trafik kazasında 2'ye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı.

18:34 Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor Sakarya'da 28-29 Mayıs tarihlerinde oynanacak 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları öncesi, dört takım kaptanının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

17:41 Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak - Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Şampiyon olacak takımımızı şimdiden tebrik ediyorum" Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğince yapılacak olan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalleri lansman...

17:20 Utku Çakırözer: Dezenformasyonla Mücadele Bahanesiyle Getirilen Kanun Teklifi, Basın ve İfade Özgürlüğünü Kısıtlayacak Bir Çalışmadır CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, “Dezenformasyonla mücadele bahanesiyle TBMM’ye getirilen kanun teklifi, Türkiye’de basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacak bir çalışmadır” dedi.

17:11 Erdoğan: 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Man Adası dediler oradan 150 bin lira ceza. Ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun" dedi.

17:08 (GENİŞ HABER)- ERDOĞAN: 150 ARTI 100 BİNİ TÜRGEV VE ENSAR VAKFINA VERELİM CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Man Adası dediler oradan 150 bin lira ceza. Ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun" dedi.

16:47 Erdoğan: Sokak Terörüyle, Baskıyla, Tehditle, Tedhişle Milletimizin Tercihlerine İpotek Konulmasına Asla Rıza Göstermeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 62. yıl dönümünde, “Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar akıllarını başlarına toplamalıdır. Bu ülkede bir daha asla Yassıadaların kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’dır. Ülkemizin istikrarsızlık bataklığına sürüklenmesine göz yummayız. Sokak terörüyle, baskıyla, tehditle, tedhişle milletimizin tercihlerine ipotek konulmasına asla rıza göstermeyiz” dedi.

16:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programında konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbecilerin karşısında selam duran, hukuksuz kararlara özellikle imza atan, adaletin tecellisi yerine vesayetçilerin sopası olarak görev üstlenen yargı, milletimizin nazarında en büyük zararı maalesef kendi itibarına vermiştir.

16:35 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Eskişehir'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

15:33 Orman yangınları ile mücadelede işbirliği konuşuldu Eskişehir'de düzenlenen 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu', 22 kurum amirinin katılımıyla Kocakır Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nde geçekleştirildi.

15:23 27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu 27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları kara leke değil 62 yıl, 600 yıl geçse de temizlenmeyecek" "15 Temmuz...

15:12 4 ilde 'rüşvet' operasyonu: 22 gözaltı ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polis ekiplerince icra kurumlarında düzenlenen rüşvet operasyonunda, icra müdürü ve müdür yardımcılarının da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

14:44 Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Buluştu Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Gökkuşağı Kafe’de bir araya geldi. Buluşmada milli takım, Başkan Ataç’a sporcuların el izlerinin yer aldığı milli takım forması ve hatıra madalyası takdim etti.

14:23 Eskişehir'de Esmek Kursiyerlerden Etkileyici Sergi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kursiyerlerinin oluşturduğu dönem sonu el sanatları karma sergisi büyük bir katılımla açıldı. “Kuş ve Özgürlük” temasıyla yaklaşık 2 bin ürünün bulunduğu sergi, 10 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

14:23 PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PİKTES) Projesi çerçevesinde genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde düzenlenen Piktes Gençler Voleybol Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de gerçekleşti.

13:58 Eskişehir Büyükşehir Ekiplerinden Kent Genelinde Yoğun Çalışma Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik güvenliği için kent merkezinde başta yaya geçitleri olmak üzere şehir içi yol çizgilerini boyama çalışmalarına devam ediyor.

13:42 Şanlıurfa merkezli rüşvet operasyonu: 22 gözaltı Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.

13:19 Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

13:14 Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp ESKİŞEHİR'deki teyzesini ziyaretinin ardından Bursa'ya dönmek için otobüse binen ancak kısa süre sonra inen Yurdagül Kopar'dan (16) 3 gündür haber alınamıyor.

12:23 Eşik'ten Konser Yasaklarına Tepki: "Sistematik Bir Hal Alan Bu Çağdışı Kısıtlama ve Yasakları Kabul Etmiyoruz" Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), peş peşe gelen konser yasaklarının “birtakım marjinal grupların tercihlerini tüm halka dayatma çabasına alet olmak” olduğunu vurguladı. EŞİK, “Sistematik bir hal alan bu çağdışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların özellikle de kadın sanatçıların mesleklerini diledikleri gibi icra etmelerine engel olmanıza izin vermeyeceğiz” açıklaması yaptı.

12:12 Jandarmadan kaçak tütün ve tarihi eser operasyonu Eskişehir'de jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda çok miktarda bandrolsüz ve hologramsız makaron, kaçak tütün ve tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

12:08 SPOR Eskişehir Ormanspor'da hedef Türkiye Kupası SPOR Eskişehir Ormanspor'da hedef Türkiye KupasıHakan TÜRKTAN - Caner AKSU ESKİŞEHİR, (DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez mücadele eden Eskişehir Ormanspor, hem Avrupa Kupası'na hem de Türkiye Kupası dörtlü finallerine katılmayı başardı.

11:50 Duraktan almadığı yolcuyla tartıştı! Çok sayıda şoför genci linç etmek istedi Eskişehir'de şoför telefonuyla ilgilendiği sırada duraktaki yolcuyu görmeden ilerledi. Ardından diğer duraktan otobüse binen aynı yolcu otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Şoförün ani fren yaparak yolcuyu düşürme anı ve değişim noktasında çok sayıda otobüs şoförünün yolcuyu linç etme anları kameraya yansıdı.

11:44 'Duraktan almama' tartışması, otobüs şoförlerinin linç girişimiyle sonuçlandı Eskişehir'de seyir halindeki bir belediye otobüsünün şoförü, telefonuyla ilgilendiği sırada duraktaki yolcuyu görmeden yoluna devam etti.

11:40 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor Teyzesini ziyaret etmek için Eskişehir'e gelen 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.

11:26 Başarılı sporculardan Keçiören Belediyesi'ne ziyaret İstanbul'da 12-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Kick Boks 19 Yaş Büyükler Kupası'nda dereceye giren Bilal Yılmaz, Muzaffer Kurt ve Eskişehir'de 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda iki kez Türkiye şampiyonluğu kazanan Semih...

11:13 UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: "Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz" UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez: "Bu tatbikatların faydasını sahalarda görüyoruz"ESKİŞEHİR Eskişehir'de yaklaşık 150 UMKE 15'inci bölge gönüllüsünün katıldığı çok yaralanmalı trafik kazası ve enkaz durumlarına yönelik tatbikatı gerçeği aratmadı.

11:03 UMKE'DEN GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM VE KAZA TATBİKATI ESKİŞEHİR'in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan oluşan 15'inci Bölge UMKE ekipleri, 150 personelle trafik kazası ile depremde enkazdan yaralı kurtarma tatbikatı düzenledi.

11:00 Sarar soygunu davasında yeni gelişme Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek çelik kasalarının soyulmasıyla ilgisi olduğu öne sürülen sanık hakkında verilen mütalaada, 3 ayrı suçtan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

10:56 Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davada tutuklu sanık yargılanıyor Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan soygun yapılmasına ilişkin davada tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

10:30 Cumhuriyet Döneminin 2. Kuşak Sanatçılarından Binnaz Dorkip: Şu Anda Kurdukları Sistemin İçinde Sanatın Olması İmkansız Cumhuriyet döneminin ikinci kuşak sanatçılarından, ödüllü koreograf Binnaz Dorkip, AKP hükümetleri döneminde sanattan uzaklaştırılmaya çalışan isimlerden biri olduğunu belirterek, “Şu anda kurdukları sistemin içinde sanatın olması imkansız, ona sanat olarak bakmıyorum ben zaten” dedi.

09:45 Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı Eskişehir'de Hamamyolu esnafını farelerden kurtaran kedilere ayakkabı boyacısı Nevzat Avcı sahip çıkıyor.

21:24 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düne göre yükseliş gözlemlendi. 24 saatlik verilere göre 26 Mayıs'ta bin 310 koronavirüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 5 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 289 olurken toplam 139 bin 482 PCR testi yapıldı.

20:31 Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı Eskişehir'de serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi, boğularak can verdi.

17:56 Motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti Eskişehir'de kullandığı motosikletle trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

17:12 CHP'li Karaca, Mardin'de: "Bu Düzen Bitmeli, Bu Düzeni Bize Layık Görenler de Gitmeli" CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Mardin’de; “Ekonomik buhran artık derinleşti. Krizden buhrana, buhrandan derin yoksulluğa doğru evirilmeye başlandı. Bu düzen bitmeli, bu düzeni bize layık görenler de gitmeli” açıklamasını yaptı.