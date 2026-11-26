Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ertuğrulgazi Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Kursiyerlerin katılımıyla düzenlenen programda uzmanlar tarafından "Aile İçi İletişim", "Aile ve İnternet" ile "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" başlıklarında sunumlar yapıldı. Eğitimlerde aile içi iletişimin güçlendirilmesi, güvenli ve bilinçli internet kullanımında farkındalık oluşturulması ile çocukların mahremiyetinin korunmasına ilişkin konular ele alındı.