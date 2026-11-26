Beşiktaş'ta, bir inşaat firmasının otoparkında bulunan otomobilin sürücü koltuğunda 62 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Akat Mahallesi'nde 2 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, bir inşaat firmasının otoparkında park halindeki otomobilde bir kişinin silahla vurulduğu ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekipler, 41 RE 217 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda Yılmaz Aydemir'i göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ELİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Aydemir'in elinde uzun namlulu silah olduğu tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.