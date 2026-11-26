Singapur'un Yishun ve Sembawang bölgelerinde internet üzerinden yürütülen yasa dışı fuhuş faaliyetlerine ve masaj salonlarına yönelik düzenlenen polis operasyonunda, zorla çalıştırılan ve yaşları 30 ile 47 arasında değişen 6 kadın gözaltına alındı. Operasyon kapsamında iki erkek hakkında da soruşturma başlatıldı.

EVLERE VE MASAJ SALONLARINA BASKIN

Woodlands Polis Birimi tarafından 25 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğünden şüphelenilen evler ve masaj salonları hedef alındı.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerin bir evde sorgulama yaptığı ve masaj salonlarından gözaltına alınan kişileri çıkardığı görüldü. Aramalarda aralarında prezervatiflerin de bulunduğu çeşitli malzemelere el konuldu.

İKİ ERKEK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 6 kadın hakkında Kadınların Korunmasına İlişkin 1961 tarihli yasa kapsamında işlem başlatıldı. Yaşları 24 ve 66 olan iki erkek hakkında ise masaj salonlarının faaliyetlerini düzenleyen mevzuatı ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

VATANDAŞLARIN İHBARLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Polis yetkilisi Zheng Ruilin, operasyonların gerçekleştirilmesinde vatandaşlardan gelen ihbarların önemli rol oynadığını belirterek kamu güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

"YASA DIŞI FAALİYETLERE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Polis yetkilileri, internet platformlarının ve masaj salonlarının yasa dışı faaliyetler için kullanılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve yasaları ihlal edenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.