UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere 22 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti getiren Kosovalı golcü, karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ödülünü aldı.

EŞİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Ödülün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Vedat Muriqi, eşiyle arasında geçen konuşmayı anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Eşim futboldan çok anlamaz ama Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımızdan beri 'Bu neye veriliyor' diyordu. Dedim maçın adamına veriliyor. 'Bir tane bundan istiyorum' dedi. Aşkım bu senin için... O yüzden bu ödülü canı gönülden eve götüreceğim.."

ROMANTİK SÖZLERİ BEĞENİ TOPLADI

Vedat Muriqi'nin eşine ödülünü armağan ettiği anlar futbolseverlerin takdirini topladı. Kosovalı golcünün samimi açıklamalarının ardından "Bir erkeğin ulaşabileceği maksimum karizma seviyesi budur ya" şeklinde yorumlar yapıldı.