Fenerbahçe kazandı ama taraftar ona patladı: Kesinlikle gitmeliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya sonradan dahil olan Romelu Lukaku, etkisiz performansı ve maçın son anlarında kaçırdığı net gol fırsatıyla taraftarların tepkisini çekti. Belçikalı golcüye tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, devre arasında futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 22 yıl sonra deplasman galibiyeti alırken Romelu Lukaku'nun performansı taraftarların tepkisini çekti.
YÜZDE YÜZLÜK GOL FIRSATINI KAÇIRDI
Karşılaşmaya sonradan dahil olan Romelu Lukaku, sahada kaldığı süre boyunca etkisiz bir performans sergiledi. Mücadelenin son anlarında kaleciyle karşı karşıya kalan Belçikalı golcü, yakaladığı net gol fırsatını değerlendiremedi. Lukaku'nun kaçırdığı gol, sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.
DEVRE ARASINDA GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİLER
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Lukaku'nun performansına sert tepki gösterdi. Belçikalı futbolcuyla devre arasında yolların ayrılmasını isteyen taraftarlar, şu yorumlarda bulundu:
"Lukaku ile devre arası hemen yollar ayrılmalı. Sağlam forvet alınmalı."
"Tüm takımın modunu düşürüyor adam."
"Bu adamdan olmayacak belli oldu, kesinlikle gitmeli."
“Aradaki farkımız bu işte biz Batrakov‘u getiriyoruz onlar lukaku yu”Tüm yorumlar (7)
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