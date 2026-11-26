Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silah üretiminde kullanılabilecek malzemelerin üretimi için inşa edilen yeni tesisi ziyaret etti. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, ülkenin nükleer kapasitesinin hem nicelik hem de nitelik bakımından katlanarak artırılması talimatını verdi.

YENİ NÜKLEER TESİSİ İNCELEDİ

Kim Jong-un, 25 Kasım'da yeni inşa edilen nükleer malzeme üretim tesisinin yanı sıra nükleer enerjiyle ilgili ekipmanların üretildiği bir tesisi ve Nükleer Silahlar Enstitüsünü ziyaret etti. KCNA, ziyaret edilen tesislerin konumuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

TAKTİK NÜKLEER SİLAH VURGUSU

Kim, taktik nükleer silahların farklı askeri görevlerde kullanılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Kuzey Kore lideri, ülkesinin karşı karşıya olduğunu ileri sürdüğü güvenlik tehditleri nedeniyle bu çalışmaların öncelikli ve acil olduğunu belirtti.

NÜKLEER SİLAHLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip ülke statüsünün geri döndürülemez olduğunu ifade eden Kim, bu konuda diğer ülkelerin onayına ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Kim, ülkesinin anayasal statüsünü ortadan kaldırmaya yönelik girişimleri savaş ilanı olarak değerlendireceklerini belirtti.

ABD'Yİ NÜKLEER YAYILMAYLA SUÇLADI

Kim Jong-un, ABD'nin Kuzeydoğu Asya'daki müttefikleriyle yürüttüğü askeri iş birliğini de eleştirdi. Washington yönetimini bölgede nükleer silahların yayılmasını teşvik etmekle suçlayan Kim, yaşanan gelişmeleri ülkesinin nükleer kapasitesini artırmasının gerekçelerinden biri olarak gösterdi.

TRUMP'IN GÖRÜŞME TEKLİFİNE YANIT VERMEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda gerçekleştirdiği Asya ziyareti sırasında Kim Jong-un ile yeniden görüşmek istediğini açıklamıştı. Pyongyang yönetimi ise bu teklife kamuoyu önünde yanıt vermemişti. Kim'in son açıklamaları, iki ülke arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin belirsizliğin sürdüğü dönemde geldi.