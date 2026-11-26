İzmir'de kendisini "Mehdi" olarak tanıtarak bir aileyi şifa vaadiyle yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı, bir kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen 30 yaşındaki Mehdi D. tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin annesi, babası ve kız kardeşi de cezaevine gönderildi.

ŞİFA VAADİYLE 3 MİLYON LİRA DOLANDIRDIĞI İDDİASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini "Mehdi" olarak tanıtan bir kişinin, şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı. Şüphelinin ayrıca ailedeki kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı öne sürüldü.

ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu belirlendi. 23 Kasım'da düzenlenen operasyonla Mehdi D. ile banka hesaplarını kullandırarak kendisiyle birlikte hareket ettikleri belirlenen babası A.D. (50), annesi M.D. (47), kız kardeşi M.D. (27) ve E.U. (38) gözaltına alındı.

"ARACIN BÜYÜLÜ" DİYEREK SATTIRMIŞ

Soruşturma derinleştikçe şüphelinin başka bir vatandaşı da benzer yöntemle mağdur ettiği ortaya çıktı. Mehdi D.'nin, bir vatandaşın aracını büyülü olduğunu öne sürerek sattırdığı ve satış bedelini kendi banka hesabına aktardığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen not defteri ve dijital materyallere el konuldu.

AİLECE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheliden Mehdi D., annesi, babası ve kız kardeşi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. E.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.